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Q1 Results Today: IndusInd Bank, Tata Communications, Adani Green, BPCL, Nestlé India Among 60+ Companies Reporting On July 22

More than 60 companies, including Adani Green Energy, BPCL, IndusInd Bank, Nestlé India, Tata Communications and Eternal, are set to announce Q1FY27 earnings on July 22, making it one of the busiest days of the earnings season.

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Q1 Results Today: IndusInd Bank, Tata Communications, Adani Green, BPCL, Nestlé India Among 60+ Companies Reporting On July 22
More than 60 companies lined up to release their Q1FY27 financial results today
Photo Source: NDTV Profit/AI-Generated

A packed earnings calendar awaits on July 22, with more than 60 companies lined up to release their Q1FY27 financial results. Investors will be watching the April-June quarter figures closely for fresh clues on profitability, revenue growth and overall business momentum.

Several companies have planned post-results interactions with investors and analysts to discuss their quarterly numbers and business performance. 

Key Nifty 50 companies set to unveil earnings today include Nestlé India, Dr Reddy's and Eternal.

Top Firms To Announce Q1FY27 Earnings Today

  • Adani Green Energy Ltd.

  • Adani Power Ltd.

  • Bharat Petroleum Corporation Ltd.

  • Dr Reddys Laboratories Ltd.

  • Eternal Ltd.

  • Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

  • Indusind Bank Ltd.

  • Nippon Life India Asset Management Ltd.

  • Nestle India Ltd.

  • NTPC Green Energy Ltd.

  • Tata Communications Ltd.

  • UCO Bank

  • United Spirits Ltd.

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Full List Of Other Companies That Will Share Earnings On July 22

  • Amco India Ltd.

  • Atharv Enterprises Ltd.

  • Aye Finance Ltd.

  • Bansal Wire Industries Ltd.

  • Bhagwati Autocast Ltd.

  • Bhageria Industries Ltd.

  • CIE Automotive India Ltd.

  • Citizen Solar Ltd.

  • Waterways Leisure Tourism Ltd.

  • CSB Bank Ltd.

  • Emami Paper Mills Ltd.

  • Emerald Finance Ltd.

  • Gandhar Oil Refinery (India) Ltd.

  • Geojit Financial Services Ltd.

  • Gala Global Products Ltd.

  • Orient Green Power Company Ltd.

  • HEG Ltd.

  • HFCL Ltd.

  • IIFL Finance Ltd.

  • Integra Switchgear Ltd.

  • Jivial Industries Ltd.

  • Jiya Eco-Products Ltd.

  • JSW Energy Ltd.

  • Jubilant Ingrevia Ltd.

  • KDJ Holidayscapes and Resorts Ltd.

  • Krishna Filament Industries Ltd.

  • Ladam Affordable Housing Ltd.

  • Lords Ishwar Hotels Ltd.

  • Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.

  • NACL Industries Ltd.

  • Nikki Global Finance Ltd.

  • Oracle Financial Services Software Ltd.

  • Orient Electric Ltd.

  • Padmanabh Industries Ltd.

  • Pratiksha Chemicals Ltd.

  • Music Broadcast Ltd.

  • R.S. Software (India) Ltd.

  • Schaeffler India Ltd.

  • Shoppers Stop Ltd.

  • Smartworks Coworking Spaces Ltd.

  • SRF Ltd.

  • Stylam Industries Ltd.

  • Tanla Platforms Ltd.

  • Tips Music Ltd.

  • Tokyo Finance Ltd.

  • Trishakti Industries Ltd.

  • Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd.

  • UTI Asset Management Company Ltd.

  • Vardhman Special Steels Ltd.

  • Waaree Renewable Technologies Ltd.

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(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.

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