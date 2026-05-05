Q4FY26 Results On May 6: Bajaj Auto, Paytm, Godrej Consumer, Shree Cement Among 60+ Firms To Announce Earnings

Over 60 companies are set to announce the results for Q4FY26 on May 6. Important names announcing fourth-quarter results on May 6 include Bajaj Auto, Shree Cement, Godrej Consumer Products, Polycab India, Shree Cement and One 97 Communications (Paytm).
Some companies could also announce dividends. A few have also scheduled conference calls to discuss their Q4FY26 numbers in detail.
Full List Of Companies Declaring Q4 Results On May 6
- Aditya Birla Real Estate Ltd., Akme Fintrade (India) Ltd., Apcotex Industries Ltd., Aptus Value Housing Finance India Ltd., Arvind Fashions Ltd., Asia Capital Ltd., Avalon Technologies Ltd.
- Bajaj Auto Ltd., Bharat Seats Ltd., Blue Star Ltd., BMW Industries Ltd., Brigade Enterprises Ltd., Birlasoft Ltd.
- C & C Constructions Ltd., Capillary Technologies India Ltd., CESC Ltd., CG Power And Industrial Solutions Ltd., Cinevista Ltd., Cyber Media India Ltd.
- EMA India Ltd., EMudhra Ltd.
- Fairchem Organics Ltd., Firstsource Solutions Ltd.
- Gargi Fashion Jewellery Ltd., Godrej Consumer Products Ltd., Greaves Cotton Ltd., Garware Hi-Tech Films Ltd.
- Hexaware Technologies Ltd., Hindustan Hardy Ltd., Home First Finance Company India Ltd.
- Indus Finance Ltd.
- JTL Defence Ltd.
- Kansai Nerolac Paints Ltd., KPI Green Energy Ltd., KPIT Technologies Ltd.
- Manaksia Coated Metals & Industries Ltd., Meesho Ltd., Muthoot Microfin Ltd.
- Pajson Agro India Ltd., Panasonic Carbon India Company Ltd., Parshva Enterprises Ltd. (Paytm) One 97 Communications Ltd., PB Fintech Ltd., Polycab India Ltd.
- Radico Khaitan Ltd., Raymond Lifestyle Ltd., Regency Fincorp Ltd., Rane (Madras) Ltd., Rajnish Retail Ltd., RSWM Ltd.
- Shree Cement Ltd., Snowman Logistics Ltd., South Indian Bank Ltd., Spinaroo Commercial Ltd., Sula Vineyards Ltd.
- TANFAC Industries Ltd., (TradeUno)Game Changers Texfab Ltd.
- Unipro Technologies Ltd.
- Viji Finance Ltd., Vikalp Securities Ltd., Vimta Labs Ltd.
Bajaj Auto Q3 Results Highlights
Bajaj Auto reported a 23.1% year-on-year (YoY) rise in consolidated total income to Rs 16,640.49 crore in Q3FY26 from Rs 13,516.41 crore in Q3FY25. Profit after tax grew 25.2% YoY to Rs 2,749.82 crore in Q3FY26 from Rs 2,195.65 crore in Q3FY25.
Shree Cement Q3 Results Highlights
Shree Cement saw a 5.6% YoY growth in consolidated total income to Rs 4,946.04 crore in Q3FY26 from Rs 4,683.46 crore in Q3FY25. Net profit increased 38.2% YoY to Rs 267.65 crore in Q3FY26 from Rs 193.72 crore in Q3FY25.
Godrej Consumer Products Q3 Results Highlights
Godrej Consumer Products reported a 8% YoY rise in consolidated total income to Rs 4,155.01 crore in Q3FY26 from Rs 3,851.53 crore in Q3FY25. Profit after tax declined marginally to Rs 497.91 crore in Q3FY26 from Rs 498.31 crore in Q3FY25.
