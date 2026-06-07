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Corporate Actions This Week: Infosys, Tata Elxsi, Indian Bank, ACC, Adani Ports, And More

Several major companies including Infosys, Tata Steel, and Indian Bank will trade ex-date this week for final dividends, with record dates between June 8 and June 13.

Read Time: 4 mins
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Corporate Actions This Week: Infosys, Tata Elxsi, Indian Bank, ACC, Adani Ports, And More
Corporate Actions This Week
Photo: Envato

Several listed companies are set to trade ex-date this week for corporate actions including final dividends, interim dividends, rights issues, bonus issues, a stock split and amalgamation. Investors should track the record dates closely, as eligibility for these benefits is determined based on shareholding as of the record date.

Final Dividend

Final dividend announcements dominate this week's corporate action calendar. Major companies such as Infosys, Tata Elxsi, Indian Bank, Tata Chemicals, ACC, Adani Ports, Tata Steel, Tata Motors, Trent and Voltas are among the key names in focus.
INOX India and Nelco have fixed June 9 as the record date for final dividends of Rs 2 and Rs 1 per share, respectively. On June 10, Indian Bank will trade for a final dividend of Rs 18.25, while Infosys has announced Rs 25 per share. 

The busiest day is June 12, when companies such as ACC, Adani Enterprises, Adani Ports, Ambuja Cements, Canara Bank, JM Financial, Navin Fluorine, Petronet LNG, Piramal Finance, Tata Steel, Tata Motors, Trent and Voltas will trade for final dividends.

Punjab National Bank has fixed June 13 as the record date for a final dividend of Rs 3 per share.

Interim Dividend

Two companies have announced interim dividends this week. Unified Data Tech Solutions has fixed June 8 as the record date for an interim dividend of Rs 5.50 per share. MM Forgings has announced an interim dividend of Rs 4 per share, with the record date set for June 12.

Bonus Issue

Gautam Exim will issue bonus shares in the ratio of 3:1, with the record date fixed as June 10. City Union Bank has announced a bonus issue in the ratio of 1:3, with June 12 as the record date.

Stock Split

Mobavenue AI Tech has fixed June 12 as the record date for a stock split from Rs 10 face value to Rs 2.

NamePurposeRecord Date
Consecutive Commodities LtdRight Issue of Equity Shares08-Jun-26
Ravindra Energy LtdRight Issue of Equity Shares08-Jun-26
Unified Data Tech Solutions LtdInterim Dividend - Rs. - 5.500008-Jun-26
INOX India LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000009-Jun-26
Nelco LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000009-Jun-26
Wim Plast LtdAmalgamation09-Jun-26
Gautam Exim LtdBonus issue 3:110-Jun-26
Indian BankFinal Dividend - Rs. - 18.250010-Jun-26
Infosys LtdFinal Dividend - Rs. - 25.000010-Jun-26
Seshasayee Paper and Boards LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000010-Jun-26
Tata Chemicals LtdFinal Dividend - Rs. - 11.000010-Jun-26
Tata Elxsi LtdFinal Dividend - Rs. - 75.000010-Jun-26
Tata Investment Corporation LtdFinal Dividend - Rs. - 3.400010-Jun-26
Sunshield Chemicals LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000011-Jun-26
ACC LtdFinal Dividend - Rs. - 7.500012-Jun-26
Adani Enterprises LtdFinal Dividend - Rs. - 1.300012-Jun-26
Adani Ports and Special Economic Zone LtdFinal Dividend - Rs. - 7.500012-Jun-26
Ambuja Cements LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000012-Jun-26
Apcotex Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 5.500012-Jun-26
Adani Total Gas LtdDividend - Rs. - 0.250012-Jun-26
Avantel LtdFinal Dividend - Rs. - 0.200012-Jun-26
Canara BankFinal Dividend - Rs. - 4.200012-Jun-26
Cemindia Projects LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000012-Jun-26
City Union Bank LtdBonus issue 1:312-Jun-26
Eimco Elecon (India) LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000012-Jun-26
Elecon Engineering Company LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500012-Jun-26
High Energy Batteries India LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000012-Jun-26
ICICI Prudential Asset Management Company LtdFinal Dividend - Rs. - 12.400012-Jun-26
JM Financial LtdFinal Dividend - Rs. - 1.750012-Jun-26
Lloyds Metals and Energy LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000012-Jun-26
MM Forgings LtdInterim Dividend - Rs. - 4.000012-Jun-26
Mobavenue AI Tech LtdStock Split From Rs.10/- to Rs.2/-12-Jun-26
Navin Fluorine International LtdFinal Dividend - Rs. - 8.600012-Jun-26
Orient Cement LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500012-Jun-26
Oseaspre Consultants LtdFinal Dividend - Rs. - 87.000012-Jun-26
Panchsheel Organics LtdFinal Dividend - Rs. - 0.800012-Jun-26
Petronet LNG LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000012-Jun-26
Piramal Finance LtdFinal Dividend - Rs. - 11.000012-Jun-26
Punjab National BankFinal Dividend - Rs. - 3.000013-Jun-26
Reliance Industrial Infrastructure LtdFinal Dividend - Rs. - 3.500012-Jun-26
Tata Steel LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000012-Jun-26
Technojet Consultants LtdFinal Dividend - Rs. - 87.000012-Jun-26
Tata Motors LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000012-Jun-26
Trent LtdFinal Dividend - Rs. - 6.000012-Jun-26
Voltas LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000012-Jun-26

Investors should track the record date and ex-date closely, as only shareholders whose names appear in the company's records on the record date are typically eligible for the corporate action.

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Corporate Actions This Week: Infosys, Tata Elxsi, Indian Bank, ACC, Adani Ports, And More

Corporate Actions This Week: Infosys, Tata Elxsi, Indian Bank, ACC, Adani Ports, And More

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