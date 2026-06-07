Corporate Actions This Week: Infosys, Tata Elxsi, Indian Bank, ACC, Adani Ports, And More

Several listed companies are set to trade ex-date this week for corporate actions including final dividends, interim dividends, rights issues, bonus issues, a stock split and amalgamation. Investors should track the record dates closely, as eligibility for these benefits is determined based on shareholding as of the record date.
Final Dividend
Final dividend announcements dominate this week's corporate action calendar. Major companies such as Infosys, Tata Elxsi, Indian Bank, Tata Chemicals, ACC, Adani Ports, Tata Steel, Tata Motors, Trent and Voltas are among the key names in focus.
INOX India and Nelco have fixed June 9 as the record date for final dividends of Rs 2 and Rs 1 per share, respectively. On June 10, Indian Bank will trade for a final dividend of Rs 18.25, while Infosys has announced Rs 25 per share.
The busiest day is June 12, when companies such as ACC, Adani Enterprises, Adani Ports, Ambuja Cements, Canara Bank, JM Financial, Navin Fluorine, Petronet LNG, Piramal Finance, Tata Steel, Tata Motors, Trent and Voltas will trade for final dividends.
Punjab National Bank has fixed June 13 as the record date for a final dividend of Rs 3 per share.
Interim Dividend
Two companies have announced interim dividends this week. Unified Data Tech Solutions has fixed June 8 as the record date for an interim dividend of Rs 5.50 per share. MM Forgings has announced an interim dividend of Rs 4 per share, with the record date set for June 12.
Bonus Issue
Gautam Exim will issue bonus shares in the ratio of 3:1, with the record date fixed as June 10. City Union Bank has announced a bonus issue in the ratio of 1:3, with June 12 as the record date.
Stock Split
Mobavenue AI Tech has fixed June 12 as the record date for a stock split from Rs 10 face value to Rs 2.
|Name
|Purpose
|Record Date
|Consecutive Commodities Ltd
|Right Issue of Equity Shares
|08-Jun-26
|Ravindra Energy Ltd
|Right Issue of Equity Shares
|08-Jun-26
|Unified Data Tech Solutions Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 5.5000
|08-Jun-26
|INOX India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|09-Jun-26
|Nelco Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|09-Jun-26
|Wim Plast Ltd
|Amalgamation
|09-Jun-26
|Gautam Exim Ltd
|Bonus issue 3:1
|10-Jun-26
|Indian Bank
|Final Dividend - Rs. - 18.2500
|10-Jun-26
|Infosys Ltd
|Final Dividend - Rs. - 25.0000
|10-Jun-26
|Seshasayee Paper and Boards Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|10-Jun-26
|Tata Chemicals Ltd
|Final Dividend - Rs. - 11.0000
|10-Jun-26
|Tata Elxsi Ltd
|Final Dividend - Rs. - 75.0000
|10-Jun-26
|Tata Investment Corporation Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.4000
|10-Jun-26
|Sunshield Chemicals Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|11-Jun-26
|ACC Ltd
|Final Dividend - Rs. - 7.5000
|12-Jun-26
|Adani Enterprises Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.3000
|12-Jun-26
|Adani Ports and Special Economic Zone Ltd
|Final Dividend - Rs. - 7.5000
|12-Jun-26
|Ambuja Cements Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|12-Jun-26
|Apcotex Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 5.5000
|12-Jun-26
|Adani Total Gas Ltd
|Dividend - Rs. - 0.2500
|12-Jun-26
|Avantel Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.2000
|12-Jun-26
|Canara Bank
|Final Dividend - Rs. - 4.2000
|12-Jun-26
|Cemindia Projects Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|12-Jun-26
|City Union Bank Ltd
|Bonus issue 1:3
|12-Jun-26
|Eimco Elecon (India) Ltd
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|12-Jun-26
|Elecon Engineering Company Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|12-Jun-26
|High Energy Batteries India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|12-Jun-26
|ICICI Prudential Asset Management Company Ltd
|Final Dividend - Rs. - 12.4000
|12-Jun-26
|JM Financial Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.7500
|12-Jun-26
|Lloyds Metals and Energy Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|12-Jun-26
|MM Forgings Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 4.0000
|12-Jun-26
|Mobavenue AI Tech Ltd
|Stock Split From Rs.10/- to Rs.2/-
|12-Jun-26
|Navin Fluorine International Ltd
|Final Dividend - Rs. - 8.6000
|12-Jun-26
|Orient Cement Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|12-Jun-26
|Oseaspre Consultants Ltd
|Final Dividend - Rs. - 87.0000
|12-Jun-26
|Panchsheel Organics Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.8000
|12-Jun-26
|Petronet LNG Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|12-Jun-26
|Piramal Finance Ltd
|Final Dividend - Rs. - 11.0000
|12-Jun-26
|Punjab National Bank
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|13-Jun-26
|Reliance Industrial Infrastructure Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.5000
|12-Jun-26
|Tata Steel Ltd
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|12-Jun-26
|Technojet Consultants Ltd
|Final Dividend - Rs. - 87.0000
|12-Jun-26
|Tata Motors Ltd
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|12-Jun-26
|Trent Ltd
|Final Dividend - Rs. - 6.0000
|12-Jun-26
|Voltas Ltd
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|12-Jun-26
Investors should track the record date and ex-date closely, as only shareholders whose names appear in the company's records on the record date are typically eligible for the corporate action.
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