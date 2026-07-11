Q1 Results Next Week: Reliance, HCLTech, Wipro, Tech Mahindra, BHEL Among 140+ Companies Reporting

The Q1 FY27 earnings season will gather pace next week, with more than 140 companies set to announce their April-June quarter results. The lineup includes Reliance Industries, HCLTech, Wipro, Tech Mahindra, Tata Technologies, Tata Elxsi, BHEL, Polycab India, JSW Steel, Jio Financial Services, HDFC Life and several major banks, making it one of the busiest weeks of the earnings season. The announcements will provide insights into corporate performance during the April to June quarter of FY2026-27.
Investors will closely track revenue growth, profitability, margins, business outlook and other fiscal aspects. The results are expected to offer a broader view of consumer demand, banking sector health, and corporate performance amid ongoing economic and global uncertainties.
After announcing results, most companies will also hold an earnings call to discuss the performance and outlook with investors and analysts.
Several companies may also announce interim dividends alongside their quarterly earnings.
Key Companies Announcing Q1FY27 Results Next Week
- July 13 – HCLTech
- July 14 – LTTS, Tata Elxsi
- July 15 – Angel One, Groww, HDFC AMC, HDFC Life, ICICI Lombard, ICICI Prudential Life
- July 16 – Wipro, Tech Mahindra, BHEL, Polycab, Jio Financial Services
- July 17 – Reliance Industries, Tata Technologies, JSW Steel, Havells
- July 18 – HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank
Full List Of Companies Announcing Q1FY27 Results Next Week
- Q1 Results On July 13:
- Bajaj Consumer Care, HCL Technologies, Nuvoco Vistas Corporation, ICICI Prudential Asset Management Company, Cella Space, IGC Industries, Khaitan Chemicals & Fertilizers, Leapfrog Engineering Services
- Mahaveer Infoway, Plastiblends India, Sharp Investments, Simbhaoli Sugars, Shree Steel Wire Ropes, Virtual Global Education, Vivo Bio Tech
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- Q1 Results On July 14:
- A2Z Infra Engineering, Aditya Birla Money, L&T Technology Services, Tata Elxsi, Anand Rathi Share And Stock Brokers, Benares Hotels, Daikaffil Chemicals India. Dhampur Bio Organics, Den Networks
- Hathway Bhawani Cabletel & Datacom, Infomedia Press, Jindal Saw, Manaksia Coated Metals & Industries, Sanathnagar Enterprises, SG Finserve, Sulabh Engineers & Services, Trio Mercantile & Trading, Viji Finance
- Q1 Results On July 15:
- Billionbrains Garage Ventures (Groww), HDFC Asset Management Company, ICICI Lombard General Insurance Company, ICICI Prudential Life Insurance Company, Union Bank of India, HDB Financial Services, HDFC Life Insurance Company
- Emmvee Photovoltaic Power, Fedbank Financial Services, Agri-Tech (India), Angel One, Artson, Aurique, Containerway International, Continental Controls, Dharti Proteins, Goas Carbon, GTPL Hathway, Gyan Developers & Builders, Hemo Organic
- Himadri Speciality Chemical, Jaipan Industries, Jana Small Finance Bank, Sai Silks (Kalamandir), Key Corporation, Ksolves India, Liotech Industries, Lotus Chocolate Company, Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL)
- Neil Industries, Network 18 Media & Investments, Onix Solar Energy, Oriental Hotels, Oseaspre Consultants, Reliance Industrial Infrastructure, Raghav Productivity Enhancers, Sarda Proteins, Steel Strips Wheels, Technojet Consultants
- Q1 Results On July 16:
- Wipro, Bharat Heavy Electricals (BHEL), Heritage Foods, ITC Hotels, Jio Financial Services, Polycab India, 360 ONE WAM, Alok Industries, Atishay, Borosil Renewables, Ceat, Chembond Chemicals, D. B. Corp, Deccan Polypacks
- G N A Axles, Gold Coin Health Foods, Hathway Cable & Datacom, Integra Engineering India, Jayshree Chemicals, Machhar Industries, Mahindra EPC Irrigation
- Menon Bearings, Muthoot Capital Services, Nelco, Newgen Software Technologies, Onward Technologies, Piramal Finance, PNB Gilts, South Indian Bank
- Sterling and Wilson Renewable Energy, Tech Mahindra, Telge Projects, Terraform Magnum, Terraform Realstate, TRF, WeWork India Management
- Q1 Results On July 17:
- Reliance Industries, Tata Technologies, JSW Steel, Oberoi Realty, RBL Bank, Amal, Audroc, Chembond Material Technologies, COSYN
- Duke Offshore, Federal Bank, Globus Spirits, Havells India, Jayaswal Neco Industries, Lake Shore Realty, Lakhotia Polyesters (India), Mantra Capital
- Nam Securities, Navkar Corporation, Nalin Lease Finance, Pil Italica Lifestyle, Poonawalla Fincorp, Radhe Developers India, Roselabs Finance, Tatva Chintan Pharma Chem
- Q1 Results On July 18:
- Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank
- JK Cement, Can Fin Homes, Indo Cotspin, India Cements, Premier Polyfilm
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Beyond revenue and profit, investors will closely monitor management commentary on demand trends, margin outlook, AI-led spending, order inflows, capital expenditure, and FY27 guidance to assess the earnings outlook across key sectors, including IT, financial services, manufacturing, consumer goods and energy.
Billionbrains Garage Ventures (Groww) Q1FY27 Results:
Billionbrains Garage Ventures Ltd, the parent company of online stock broker Groww, has informed that its Board of Directors will meet on July 15 to consider and approve the unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2026. The company's trading window remains closed until 48 hours after the results announcement.
Bharat Heavy Electricals Q1FY27 Results:
Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) has announced that its Board of Directors will meet on July 16 to consider and approve the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2026.
Reliance Industries Q1FY27 Results:
In an exchange filing, Reliance Industries has informed that a meeting of its Board of Directors is scheduled on July 17 to consider and approve the standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2026. The company will also conduct an analyst meeting after the Board meeting to discuss the quarterly performance and financial results.
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