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Suryakumar Yadav Dropped! Shreyas Iyer Appointed India's T20I Captain; Check Squad For England, Ireland Tour

India have announced their T20 squads for the Ireland and England tours, handing captaincy duties to Shreyas Iyer and a first call-up to Vaibhav Sooryavanshi.

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Suryakumar Yadav Dropped! Shreyas Iyer Appointed India's T20I Captain; Check Squad For England, Ireland Tour
Shreyas Iyer will lead India in the T20I tours of Ireland and England.
PTI

The BCCI has named Shreyas Iyer as India's captain for the upcoming T20I tours of Ireland and England, signalling a significant leadership change in the shortest format. Tilak Varma has been appointed vice-captain in a squad that blends established internationals with emerging talent.

India T20I Squad For Ireland And England Tours 2026

Shreyas Iyer (Captain), Tilak Varma (Vice-Captain), Abhishek Sharma, Vaibhav Sooryavanshi, Sanju Samson (WK), Ishan Kishan (WK), Riyan Parag, Nitish Kumar Reddy, Axar Patel, Washington Sundar, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Mohammed Siraj, Ravi Bishnoi, Varun Chakravarthy, Prince Yadav.

(This is a developing story)

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Suryakumar Yadav Dropped! Shreyas Iyer Appointed India's T20I Captain; Check Squad For England, Ireland Tour

Suryakumar Yadav Dropped! Shreyas Iyer Appointed India's T20I Captain; Check Squad For England, Ireland Tour

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