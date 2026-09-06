Get App
Download App Scanner
Scan to Download
Advertisement

Corporate Actions This Week: HEG, Kalyan Jewellers, Waaree Energies, IREDA, ZEE — Check Full List

This week, a large number of companies are scheduled for corporate actions. These include stock splits, interim, special and final dividends.

Read Time: 8 mins
Add NDTV Profit As Google Preferred Source
Share
Corporate Actions This Week: HEG, Kalyan Jewellers, Waaree Energies, IREDA, ZEE — Check Full List
HEG Ltd has fixed September 7 as the record date to determine eligibility of shareholders for its demerger.
Photo Source: NDTV Profit/AI Generated
  • Sensex and Nifty 50 declined nearly 1% in the week ending September 4
  • Both indices recorded their fourth consecutive week of losses
  • HEG Ltd to demerge graphite electrodes business on September 7 record date
What happens to my shares if I own stock before the record date?

The Indian stock market benchmark indices, Sensex and Nifty 50, fell nearly 1% each in the week ended September 4. Both the indices registered their fourth consecutive week of losses.

This week, a large number of companies are scheduled for corporate actions. These include stock splits, interim, special and final dividends.

Here are the corporate actions scheduled for the week ending September 11.

Demerger

HEG Ltd has fixed September 7 as the record date to determine eligibility of shareholders for its demerger. The company will spin off its graphite electrodes business into a separate listed company, HEG Graphite Limited, which is proposed to be renamed HEG Limited.

The existing listed entity will retain the advanced materials, battery energy solutions and green power businesses and is proposed to be renamed HEG Advanced Materials Limited.

Dividend

A total of 149 companies will turn ex-date for dividend during this week.

Security NamePurposeRecord Date
GeeCee Ventures LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000007 Sep 2026
Texmaco Infrastructure & Holdings LtdDividend - Rs. - 0.150007 Sep 2026
Transpek Industry LtdDividend - Rs. - 20.000007 Sep 2026
APL Apollo Tubes LtdFinal Dividend - Rs. - 8.500008 Sep 2026
Bhandari Hosiery Exports LtdFinal Dividend - Rs. - 0.010008 Sep 2026
BLS E-Services LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500008 Sep 2026
Globus Spirits LtdFinal Dividend - Rs. - 6.530008 Sep 2026
KDDL LtdFinal Dividend - Rs. - 8.000008 Sep 2026
Polyplex Corporation LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000008 Sep 2026
Rushil Decor LtdFinal Dividend - Rs. - 0.050008 Sep 2026
Sinclairs Hotels LtdFinal Dividend - Rs. - 0.800008 Sep 2026
Skipper LtdFinal Dividend - Rs. - 0.100008 Sep 2026
Tinna Rubber and Infrastructure LtdFinal Dividend - Rs. - 3.250008 Sep 2026
Valplast Technologies LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000008 Sep 2026
Aastha Spintex LtdFinal Dividend - Rs. - 0.100009 Sep 2026
Acknit Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500009 Sep 2026
Associated Alcohols & Breweries LtdDividend - Rs. - 2.000009 Sep 2026
Century Plyboards (India) LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000009 Sep 2026
Empire Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 25.000009 Sep 2026
Empire Industries LtdSpecial Dividend - Rs. - 25.000009 Sep 2026
Force Motors LtdDividend - Rs. - 50.000009 Sep 2026
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals LtdFinal Dividend - Rs. - 21.000009 Sep 2026
JBM Auto LtdFinal Dividend - Rs. - 0.850009 Sep 2026
Jyoti Resins & Adhesives LtdFinal Dividend - Rs. - 9.000009 Sep 2026
Kronox Lab Sciences LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500009 Sep 2026
Naperol Investments LtdFinal Dividend - Rs. - 16.480009 Sep 2026
National Fittings LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000009 Sep 2026
Perfectpac LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000009 Sep 2026
Shree Digvijay Cement Company LtdDividend - Rs. - 1.000009 Sep 2026
Travel Food Services LtdDividend - Rs. - 10.250009 Sep 2026
WEP Solutions LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500009 Sep 2026
Worth Peripherals LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000009 Sep 2026
Apex Frozen Foods LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500010 Sep 2026
Chemcrux Enterprises LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000010 Sep 2026
DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS LtdFinal Dividend - Rs. - 3.270010 Sep 2026
Elnet Technologies LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000010 Sep 2026
Ganesha Ecosphere LtdDividend - Rs. - 3.500010 Sep 2026
Grauer & Weil India LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500010 Sep 2026
Harshdeep Hortico LtdFinal Dividend - Rs. - 0.250010 Sep 2026
Indoco Remedies LtdFinal Dividend - Rs. - 0.200010 Sep 2026
Indsil Hydro Power and Manganese LtdFinal Dividend - Rs. - 0.600010 Sep 2026
JMJ Fintech LtdFinal Dividend - Rs. - 0.150010 Sep 2026
Linc LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500010 Sep 2026
M & B Engineering LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000010 Sep 2026
Power Mech Projects LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500010 Sep 2026
Radiant Cash Management Services LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500010 Sep 2026
Sicagen India LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000010 Sep 2026
TVS Srichakra LtdFinal Dividend - Rs. - 37.800010 Sep 2026
Valiant Communications LtdDividend - Rs. - 1.500010 Sep 2026
Zee Entertainment Enterprises LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000010 Sep 2026
Abirami Financial Services India LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500011 Sep 2026
Alphageo (India) LtdFinal Dividend - Rs. - 5.000011 Sep 2026
Amines & Plasticizers LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500011 Sep 2026
Amrutanjan Health Care LtdFinal Dividend - Rs. - 2.900011 Sep 2026
Arihant Superstructures LtdFinal Dividend - Rs. - 0.250011 Sep 2026
Asahi India Glass LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000011 Sep 2026
Astra Microwave Products LtdFinal Dividend - Rs. - 2.400011 Sep 2026
Atul Auto LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000011 Sep 2026
Mrs. Bectors Food Specialities LtdFinal Dividend - Rs. - 0.700011 Sep 2026
Ceigall India LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500011 Sep 2026
Chalet Hotels LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000011 Sep 2026
Competent Automobiles Company LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000011 Sep 2026
Datamatics Global Services LtdFinal Dividend - Rs. - 5.000011 Sep 2026
Dutron Polymers LtdDividend - Rs. - 1.500011 Sep 2026
Dynemic Products LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500011 Sep 2026
Finolex Industries LtdSpecial Dividend - Rs. - 0.750011 Sep 2026
Finolex Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000011 Sep 2026
Gujarat Industries Power Company LtdFinal Dividend - Rs. - 4.100011 Sep 2026
GSP Crop Science LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000011 Sep 2026
Gujarat Energy LtdFinal Dividend - Rs. - 8.900011 Sep 2026
HBL Engineering LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000011 Sep 2026
HeidelbergCement India LtdFinal Dividend - Rs. - 7.000011 Sep 2026
Indian Renewable Energy Development Agency LtdFinal Dividend - Rs. - 0.750011 Sep 2026
IRM Energy LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500011 Sep 2026
Josts Engineering Company LtdFinal Dividend - Rs. - 1.250011 Sep 2026
Josts Engineering Company LtdSpecial Dividend - Rs. - 3.750011 Sep 2026
JTL Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 0.125011 Sep 2026
Krystal Integrated Services LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500011 Sep 2026
Krishanveer Forge LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000011 Sep 2026
Lincoln Pharmaceuticals LtdFinal Dividend - Rs. - 1.800011 Sep 2026
Sri Lotus Developers and Realty LtdInterim Dividend - Rs. - 0.300011 Sep 2026
Medi Assist Healthcare Services LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000011 Sep 2026
Metroglobal LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500011 Sep 2026
M Lakhamsi Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 0.100011 Sep 2026
NCL Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000011 Sep 2026
National Securities Depository LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000011 Sep 2026
Pitti Engineering LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500011 Sep 2026
PPAP Automotive LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500011 Sep 2026
Pyramid Technoplast LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500011 Sep 2026
Rupa & Company LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000011 Sep 2026
Sandhar Technologies LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000011 Sep 2026
Savera Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000011 Sep 2026
Suratwwala Business Group LtdFinal Dividend - Rs. - 0.120011 Sep 2026
Shaily Engineering Plastics LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000011 Sep 2026
Signpost India LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500011 Sep 2026
SKM Egg Products Export (India) LtdFinal Dividend - Rs. - 1.250011 Sep 2026
Starteck Finance LtdFinal Dividend - Rs. - 0.250011 Sep 2026
Subros LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000011 Sep 2026
Sunflag Iron & Steel Company LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000011 Sep 2026
Suyog Telematics LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000011 Sep 2026
Talbros Automotive Components LtdFinal Dividend - Rs. - 0.550011 Sep 2026
Tatva Chintan Pharma Chem LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000011 Sep 2026
Techno Electric & Engineering Company LtdFinal Dividend - Rs. - 7.000011 Sep 2026
Texmaco Rail & Engineering LtdDividend - Rs. - 0.750011 Sep 2026
Transrail Lighting LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000011 Sep 2026
Uttam Sugar Mills LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500011 Sep 2026
Venkys (India) LtdFinal Dividend - Rs. - 10.000011 Sep 2026
Waaree Energies LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000011 Sep 2026
Ashika Global Securities LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500012 Sep 2026
Axis Solutions LtdFinal Dividend - Rs. - 0.600012 Sep 2026
Banco Products (India) LtdFinal Dividend - Rs. - 8.000012 Sep 2026
Bharat Parenterals LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000012 Sep 2026
CSL Finance LtdFinal Dividend - Rs. - 10.000012 Sep 2026
DAPS Advertising LtdFinal Dividend - Rs. - 0.250012 Sep 2026
Dc Infotech and Communication LtdFinal Dividend - Rs. - 0.100012 Sep 2026
Gujarat State Fertilizers & Chemicals LtdDividend - Rs. - 5.000012 Sep 2026
Indo Thai Securities LtdFinal Dividend - Rs. - 0.100012 Sep 2026
Kalyan Jewellers India LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500012 Sep 2026
Shankar Lal Rampal Dye-Chem LtdFinal Dividend - Rs. - 0.050012 Sep 2026
Aarti Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000014 Sep 2026
Advait Energy Transitions LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000014 Sep 2026
Apar Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 60.000014 Sep 2026
Balmer Lawrie & Company LtdFinal Dividend - Rs. - 4.250014 Sep 2026
Balmer Lawrie Investments LtdFinal Dividend - Rs. - 2.270014 Sep 2026
Blue Jet Healthcare LtdFinal Dividend - Rs. - 1.200014 Sep 2026
CMS Info Systems LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500014 Sep 2026
Comfort Fincap LtdFinal Dividend - Rs. - 0.100014 Sep 2026
Comfort Intech LtdFinal Dividend - Rs. - 0.050014 Sep 2026
Dhanalaxmi Roto Spinners LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000014 Sep 2026
DHP India LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000014 Sep 2026
Dynamic Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000014 Sep 2026
Haryana Leather Chemicals LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000014 Sep 2026
Mangal Credit and Fincorp LtdFinal Dividend - Rs. - 0.750014 Sep 2026
Manorama Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 0.800014 Sep 2026
Mold-Tek Technologies LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000014 Sep 2026
Mold-Tek Packaging LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000014 Sep 2026
National Plastic Technologies LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500014 Sep 2026
National Fertilizers LtdFinal Dividend - Rs. - 1.040014 Sep 2026
Nitin Spinners LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000014 Sep 2026
Paisalo Digital LtdFinal Dividend - Rs. - 0.100014 Sep 2026
Poddar Pigments LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000014 Sep 2026
Rhi Magnesita India LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500014 Sep 2026
Sal Automotive LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000014 Sep 2026
Tega Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000014 Sep 2026
Zuari Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000014 Sep 2026

Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.

Newsletters

Update Email
to get newsletters straight to your inbox
⚠️ Add your Email ID to receive Newsletters
Note: You will be signed up automatically after adding email
Newsletter Preview

Videos

Watch
LIVE

News for You

EPF Vs SIP: Where Should You Put Your Next Rs 10,000 For Long-Term Wealth?

EPF Vs SIP: Where Should You Put Your Next Rs 10,000 For Long-Term Wealth?

Live TV
Apps
Social
Hello Reader
Sign In / Register
Set as Trusted Source
on Google Search
Add NDTV Profit As Google Preferred Source
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com