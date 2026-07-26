Corporate Actions This Week: Wipro, Godrej Properties, Siemens, Marico, AstraZeneca, Britannia | Full List

Several listed companies, including Wipro Ltd., Tata Capital Ltd., Persistent Systems Ltd., Godrej Properties Ltd., Siemens Ltd., JK Tyre & Industries Ltd., Kokuyo Camlin Ltd., Marico Ltd., AstraZeneca Pharma India Ltd., Batliboi Ltd., Britannia Industries Ltd., Ceat Ltd., Eicher Motors Ltd., Mafatlal Industries Ltd., Shilchar Technologies Ltd., V-Guard Industries Ltd. and more are set to trigger key corporate actions in the coming week, with ex‑dates scheduled between July 27 and July 31, 2026.
These include dividend payouts and one bonus issue and one Income Distribution REITs. The list is as follows:
|Security Name
|Purpose
|Record Date
|Amara Raja Energy & Mobility Ltd
|Final Dividend - Rs. - 5.2000
|27 Jul 2026
|Birla Cable Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.2500
|27 Jul 2026
|Crisil Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 10.0000
|27 Jul 2026
|Deepak Nitrite Ltd
|Final Dividend - Rs. - 7.5000
|27 Jul 2026
|DLF Ltd
|Final Dividend - Rs. - 8.0000
|27 Jul 2026
|Everest Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|27 Jul 2026
|KCP Ltd
|Dividend - Rs. - 0.5000
|27 Jul 2026
|Persistent Systems Ltd
|Final Dividend - Rs. - 18.0000
|27 Jul 2026
|Tata Capital Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.5699
|27 Jul 2026
|Universal Cables Ltd
|Dividend - Rs. - 4.5000
|27 Jul 2026
|Vindhya Telelinks Ltd
|Final Dividend - Rs. - 6.0000
|27 Jul 2026
|Wipro Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 2.0000
|27 Jul 2026
|Dollar Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|28 Jul 2026
|EIH Associated Hotels Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.5000
|28 Jul 2026
|GMM Pfaudler Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|28 Jul 2026
|Godrej Properties Ltd
|Final Dividend - Rs. - 10.0000
|28 Jul 2026
|Greaves Cotton Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|28 Jul 2026
|Hardwyn India Ltd
|Bonus issue 2:5
|28 Jul 2026
|Menon Pistons Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|28 Jul 2026
|Permanent Magnets Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.2000
|28 Jul 2026
|Resonance Specialties Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|28 Jul 2026
|Solar Industries India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 11.0000
|28 Jul 2026
|SRF Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 5.0000
|28 Jul 2026
|Alembic Pharmaceuticals Ltd
|Final Dividend - Rs. - 12.0000
|29 Jul 2026
|ASM Technologies Ltd
|Final Dividend - Rs. - 12.0000
|29 Jul 2026
|Godrej Agrovet Ltd
|Final Dividend - Rs. - 11.0000
|29 Jul 2026
|IFGL Refractories Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.1500
|29 Jul 2026
|Rane (Madras) Ltd
|Final Dividend - Rs. - 16.0000
|29 Jul 2026
|Route Mobile Ltd
|Interim Dividend
|29 Jul 2026
|Shakti Pumps India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|29 Jul 2026
|Siemens Ltd
|Final Dividend - Rs. - 18.0000
|29 Jul 2026
|TTK Prestige Ltd
|Final Dividend - Rs. - 7.5000
|29 Jul 2026
|Ugar Sugar Works Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.1000
|29 Jul 2026
|Albert David Ltd
|Final Dividend - Rs. - 5.0000
|30 Jul 2026
|BASF India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 25.0000
|30 Jul 2026
|Birlanu Ltd
|Final Dividend - Rs. - 15.0000
|30 Jul 2026
|Cheviot Company Ltd
|Final Dividend - Rs. - 25.0000
|30 Jul 2026
|Crestchem Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|30 Jul 2026
|Dwarikesh Sugar Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.1000
|30 Jul 2026
|GPT Healthcare Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|30 Jul 2026
|Granules India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.7500
|30 Jul 2026
|IG Petrochemicals Ltd
|Final Dividend - Rs. - 5.0000
|30 Jul 2026
|IVP Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|30 Jul 2026
|JK Tyre & Industries Ltd
|Dividend - Rs. - 4.0000
|30 Jul 2026
|Kokuyo Camlin Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.3000
|30 Jul 2026
|Marico Ltd
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|30 Jul 2026
|Suryaamba Spinning Mills Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|30 Jul 2026
|UltraTech Cement Ltd
|Final Dividend - Rs. - 240.0000
|30 Jul 2026
|Yasho Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|30 Jul 2026
|ADC India Communications Ltd
|Dividend - Rs. - 25.0000
|31 Jul 2026
|Amal Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|31 Jul 2026
|Anant Raj Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|31 Jul 2026
|ASK Automotive Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.8500
|31 Jul 2026
|AstraZeneca Pharma India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 36.0000
|31 Jul 2026
|Bajel Projects Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.6000
|31 Jul 2026
|Bata India Ltd
|Dividend - Rs. - 9.0000
|31 Jul 2026
|Batliboi Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.6000
|31 Jul 2026
|Bengal Tea & Fabrics Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|31 Jul 2026
|Bharti Hexacom Ltd
|Final Dividend - Rs. - 18.0000
|31 Jul 2026
|Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.4000
|31 Jul 2026
|Britannia Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 90.5000
|31 Jul 2026
|Campus Activewear Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|31 Jul 2026
|Carborundum Universal Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.5000
|31 Jul 2026
|Ceat Ltd
|Final Dividend - Rs. - 35.0000
|31 Jul 2026
|Cello World Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|31 Jul 2026
|Centum Electronics Ltd
|Final Dividend - Rs. - 5.0000
|31 Jul 2026
|Coromandel Agro Products & Oils Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|01 Aug 2026
|City Union Bank Ltd
|Dividend - Rs. - 2.0000
|31 Jul 2026
|DCM Shriram Ltd
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|31 Jul 2026
|Eicher Motors Ltd
|Final Dividend - Rs. - 82.0000
|31 Jul 2026
|EIH Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|31 Jul 2026
|Endurance Technologies Ltd
|Final Dividend - Rs. - 11.5000
|31 Jul 2026
|Fine Organic Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 11.0000
|31 Jul 2026
|Five-Star Business Finance Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|31 Jul 2026
|Galaxy Surfactants Ltd
|Final Dividend - Rs. - 22.0000
|31 Jul 2026
|Gandhar Oil Refinery (India) Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 2.0000
|31 Jul 2026
|Greenpanel Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|31 Jul 2026
|GE Power India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 7.0000
|31 Jul 2026
|Igarashi Motors India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.3000
|31 Jul 2026
|Indian Metals & Ferro Alloys Ltd
|Final Dividend - Rs. - 7.5000
|31 Jul 2026
|Indegene Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.2500
|31 Jul 2026
|International Travel House Ltd
|Final Dividend - Rs. - 5.5000
|31 Jul 2026
|Kaira Can Company Ltd
|Final Dividend - Rs. - 12.0000
|31 Jul 2026
|Kaycee Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|31 Jul 2026
|KELTECH Energies Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|31 Jul 2026
|Kirloskar Oil Engines Ltd
|Final Dividend - Rs. - 4.5000
|31 Jul 2026
|KPT Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|31 Jul 2026
|Knowledge Realty Trust
|Income Distribution REITs
|31 Jul 2026
|Kalyani Steels Ltd
|Dividend - Rs. - 10.0000
|31 Jul 2026
|Mafatlal Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.2500
|31 Jul 2026
|Mamata Machinery Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|31 Jul 2026
|Nexome Capital Markets Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|31 Jul 2026
|Power Finance Corporation Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.9500
|31 Jul 2026
|PNB Housing Finance Ltd
|Final Dividend - Rs. - 8.0000
|31 Jul 2026
|PlatinumOne Business Services Ltd
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|31 Jul 2026
|Pradeep Metals Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.5000
|31 Jul 2026
|Precision Wires India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.5500
|31 Jul 2026
|Privi Speciality Chemicals Ltd
|Final Dividend - Rs. - 10.0000
|31 Jul 0202
|Rama Phosphates Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.2500
|31 Jul 2026
|Redtape Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|31 Jul 2026
|R K Swamy Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|31 Jul 2026
|Saksoft Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.5500
|31 Jul 2026
|Shilchar Technologies Ltd
|Final Dividend - Rs. - 12.5000
|31 Jul 2026
|Singer India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.4000
|31 Jul 2026
|Sirca Paints India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|31 Jul 2026
|Smruthi Organics Ltd
|Dividend - Rs. - 1.5000
|31 Jul 2026
|Spice Islands Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.6000
|31 Jul 2026
|Strides Pharma Science Ltd
|Final Dividend - Rs. - 5.0000
|31 Jul 2026
|Timken India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.5000
|31 Jul 2026
|V-Guard Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|31 Jul 2026
|WPIL Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|31 Jul 2026
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