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Corporate Actions This Week: Wipro, Godrej Properties, Siemens, Marico, AstraZeneca, Britannia | Full List

Several companies including Wipro, Tata Capital, Persistent Systems, and Godrej Properties have scheduled dividend payouts and corporate actions with ex-dates from July 27 to July 31, 2026.

Read Time: 6 mins
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Corporate Actions This Week: Wipro, Godrej Properties, Siemens, Marico, AstraZeneca, Britannia | Full List
Corporate Actions This Week
Photo: AI Generated

Several listed companies, including Wipro Ltd., Tata Capital Ltd., Persistent Systems Ltd., Godrej Properties Ltd., Siemens Ltd., JK Tyre & Industries Ltd., Kokuyo Camlin Ltd., Marico Ltd., AstraZeneca Pharma India Ltd., Batliboi Ltd., Britannia Industries Ltd., Ceat Ltd., Eicher Motors Ltd., Mafatlal Industries Ltd., Shilchar Technologies Ltd., V-Guard Industries Ltd. and more are set to trigger key corporate actions in the coming week, with ex‑dates scheduled between July 27 and July 31, 2026.

These include dividend payouts and one bonus issue and one Income Distribution REITs. The list is as follows:

Security NamePurposeRecord Date
Amara Raja Energy & Mobility LtdFinal Dividend - Rs. - 5.200027 Jul 2026
Birla Cable LtdFinal Dividend - Rs. - 1.250027 Jul 2026
Crisil LtdInterim Dividend - Rs. - 10.000027 Jul 2026
Deepak Nitrite LtdFinal Dividend - Rs. - 7.500027 Jul 2026
DLF LtdFinal Dividend - Rs. - 8.000027 Jul 2026
Everest Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000027 Jul 2026
KCP LtdDividend - Rs. - 0.500027 Jul 2026
Persistent Systems LtdFinal Dividend - Rs. - 18.000027 Jul 2026
Tata Capital LtdFinal Dividend - Rs. - 0.569927 Jul 2026
Universal Cables LtdDividend - Rs. - 4.500027 Jul 2026
Vindhya Telelinks LtdFinal Dividend - Rs. - 6.000027 Jul 2026
Wipro LtdInterim Dividend - Rs. - 2.000027 Jul 2026
Dollar Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000028 Jul 2026
EIH Associated Hotels LtdFinal Dividend - Rs. - 3.500028 Jul 2026
GMM Pfaudler LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000028 Jul 2026
Godrej Properties LtdFinal Dividend - Rs. - 10.000028 Jul 2026
Greaves Cotton LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000028 Jul 2026
Hardwyn India LtdBonus issue 2:528 Jul 2026
Menon Pistons LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000028 Jul 2026
Permanent Magnets LtdFinal Dividend - Rs. - 2.200028 Jul 2026
Resonance Specialties LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000028 Jul 2026
Solar Industries India LtdFinal Dividend - Rs. - 11.000028 Jul 2026
SRF LtdInterim Dividend - Rs. - 5.000028 Jul 2026
Alembic Pharmaceuticals LtdFinal Dividend - Rs. - 12.000029 Jul 2026
ASM Technologies LtdFinal Dividend - Rs. - 12.000029 Jul 2026
Godrej Agrovet LtdFinal Dividend - Rs. - 11.000029 Jul 2026
IFGL Refractories LtdFinal Dividend - Rs. - 2.150029 Jul 2026
Rane (Madras) LtdFinal Dividend - Rs. - 16.000029 Jul 2026
Route Mobile LtdInterim Dividend29 Jul 2026
Shakti Pumps India LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000029 Jul 2026
Siemens LtdFinal Dividend - Rs. - 18.000029 Jul 2026
TTK Prestige LtdFinal Dividend - Rs. - 7.500029 Jul 2026
Ugar Sugar Works LtdFinal Dividend - Rs. - 0.100029 Jul 2026
Albert David LtdFinal Dividend - Rs. - 5.000030 Jul 2026
BASF India LtdFinal Dividend - Rs. - 25.000030 Jul 2026
Birlanu LtdFinal Dividend - Rs. - 15.000030 Jul 2026
Cheviot Company LtdFinal Dividend - Rs. - 25.000030 Jul 2026
Crestchem LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500030 Jul 2026
Dwarikesh Sugar Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 0.100030 Jul 2026
GPT Healthcare LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500030 Jul 2026
Granules India LtdFinal Dividend - Rs. - 1.750030 Jul 2026
IG Petrochemicals LtdFinal Dividend - Rs. - 5.000030 Jul 2026
IVP LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500030 Jul 2026
JK Tyre & Industries LtdDividend - Rs. - 4.000030 Jul 2026
Kokuyo Camlin LtdFinal Dividend - Rs. - 0.300030 Jul 2026
Marico LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000030 Jul 2026
Suryaamba Spinning Mills LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000030 Jul 2026
UltraTech Cement LtdFinal Dividend - Rs. - 240.000030 Jul 2026
Yasho Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500030 Jul 2026
ADC India Communications LtdDividend - Rs. - 25.000031 Jul 2026
Amal LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500031 Jul 2026
Anant Raj LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000031 Jul 2026
ASK Automotive LtdFinal Dividend - Rs. - 1.850031 Jul 2026
AstraZeneca Pharma India LtdFinal Dividend - Rs. - 36.000031 Jul 2026
Bajel Projects LtdFinal Dividend - Rs. - 0.600031 Jul 2026
Bata India LtdDividend - Rs. - 9.000031 Jul 2026
Batliboi LtdFinal Dividend - Rs. - 0.600031 Jul 2026
Bengal Tea & Fabrics LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500031 Jul 2026
Bharti Hexacom LtdFinal Dividend - Rs. - 18.000031 Jul 2026
Bombay Dyeing & Manufacturing Company LtdFinal Dividend - Rs. - 0.400031 Jul 2026
Britannia Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 90.500031 Jul 2026
Campus Activewear LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500031 Jul 2026
Carborundum Universal LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500031 Jul 2026
Ceat LtdFinal Dividend - Rs. - 35.000031 Jul 2026
Cello World LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500031 Jul 2026
Centum Electronics LtdFinal Dividend - Rs. - 5.000031 Jul 2026
Coromandel Agro Products & Oils LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500001 Aug 2026
City Union Bank LtdDividend - Rs. - 2.000031 Jul 2026
DCM Shriram LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000031 Jul 2026
Eicher Motors LtdFinal Dividend - Rs. - 82.000031 Jul 2026
EIH LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500031 Jul 2026
Endurance Technologies LtdFinal Dividend - Rs. - 11.500031 Jul 2026
Fine Organic Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 11.000031 Jul 2026
Five-Star Business Finance LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000031 Jul 2026
Galaxy Surfactants LtdFinal Dividend - Rs. - 22.000031 Jul 2026
Gandhar Oil Refinery (India) LtdInterim Dividend - Rs. - 2.000031 Jul 2026
Greenpanel Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500031 Jul 2026
GE Power India LtdFinal Dividend - Rs. - 7.000031 Jul 2026
Igarashi Motors India LtdFinal Dividend - Rs. - 1.300031 Jul 2026
Indian Metals & Ferro Alloys LtdFinal Dividend - Rs. - 7.500031 Jul 2026
Indegene LtdFinal Dividend - Rs. - 2.250031 Jul 2026
International Travel House LtdFinal Dividend - Rs. - 5.500031 Jul 2026
Kaira Can Company LtdFinal Dividend - Rs. - 12.000031 Jul 2026
Kaycee Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000031 Jul 2026
KELTECH Energies LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500031 Jul 2026
Kirloskar Oil Engines LtdFinal Dividend - Rs. - 4.500031 Jul 2026
KPT Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000031 Jul 2026
Knowledge Realty TrustIncome Distribution REITs31 Jul 2026
Kalyani Steels LtdDividend - Rs. - 10.000031 Jul 2026
Mafatlal Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 1.250031 Jul 2026
Mamata Machinery LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500031 Jul 2026
Nexome Capital Markets LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500031 Jul 2026
Power Finance Corporation LtdFinal Dividend - Rs. - 3.950031 Jul 2026
PNB Housing Finance LtdFinal Dividend - Rs. - 8.000031 Jul 2026
PlatinumOne Business Services LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000031 Jul 2026
Pradeep Metals LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500031 Jul 2026
Precision Wires India LtdFinal Dividend - Rs. - 0.550031 Jul 2026
Privi Speciality Chemicals LtdFinal Dividend - Rs. - 10.000031 Jul 0202
Rama Phosphates LtdFinal Dividend - Rs. - 0.250031 Jul 2026
Redtape LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000031 Jul 2026
R K Swamy LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000031 Jul 2026
Saksoft LtdFinal Dividend - Rs. - 0.550031 Jul 2026
Shilchar Technologies LtdFinal Dividend - Rs. - 12.500031 Jul 2026
Singer India LtdFinal Dividend - Rs. - 0.400031 Jul 2026
Sirca Paints India LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000031 Jul 2026
Smruthi Organics LtdDividend - Rs. - 1.500031 Jul 2026
Spice Islands Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 0.600031 Jul 2026
Strides Pharma Science LtdFinal Dividend - Rs. - 5.000031 Jul 2026
Timken India LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500031 Jul 2026
V-Guard Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500031 Jul 2026
WPIL LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000031 Jul 2026

ALSO READ: July PMI Data: India's Private Sector Growth Slows To More Than Four-Year Low In July As Services Weaken

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