RCB Vs GT Live Score, IPL 2026 Qualifier 1: Gujarat Titans Win Toss, Opt To Bowl First In Dharamshala

Both Royal Challengers Bengaluru and Gujarat Titans are expected to field near full-strength lineups for Qualifier 1 in Dharamshala.
RCB’s probable XI features the returning Phil Salt alongside Virat Kohli at the top.
GT, meanwhile, are likely to rely on their established top-order trio, with Rashid Khan and Kagiso Rabada leading the bowling attack. Mohammed Siraj is also set to face his former franchise in a high-pressure playoff clash.
RCB vs GT Possible Playing XI
RCB: Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Venkatesh Iyer, Rajat Patidar (capt.), Krunal Pandya, Tim David, Jitesh Sharma (wk), Romario Shepherd, Rashik Salam, Josh Hazlewood.
GT: Sai Sudharsan, Shubman Gill (capt.), Jos Buttler, Rahul Tewatia, Washington Sundar, Nishant Sindhu, Jason Holder, Rashid Khan, Kagiso Rabada, Arshad Khan, Mohammed Siraj.