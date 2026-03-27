IPL 2026 Full Schedule Announced: Check Fixtures List, Venues, Match Timings And More

IPL 2026: 8 double-header matchdays form part of the 2nd phase, with afternoon games starting at 3:30 p.m., followed by evening clashes at 7:30 p.m.

RCB's Virat Kohli during a practice session ahead of IPL 2026.
Photo source: PTI/RCB

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Thursday released the fixtures for the second leg of the TATA Indian Premier League 2026. A total of 50 matches in the remainder of the league stage are scheduled to be staged between April 13 and May 24 across 12 venues nationwide.

Eight double-header matchdays form part of the second phase, with afternoon games starting at 3:30 p.m. IST, followed by evening clashes at 7:30 p.m. IST. The action starts on April 13 with Sunrisers Hyderabad hosting Rajasthan Royals at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium.

The BCCI had previously confirmed that the first leg would run between March 28 and April 12. 

ALSO READ: IPL 2026: Rajasthan Royals To Royal Challengers Bengaluru, List Of Winners Of Each IPL Season

IPL 2026 Groups

As in previous editions, the teams have been divided into two groups based on their title records. Group A features Chennai Super Kings (5 titles), Kolkata Knight Riders (3), Rajasthan Royals (1), Royal Challengers Bengaluru (1) and Punjab Kings, while Group B includes Mumbai Indians (5), Sunrisers Hyderabad (1), Gujarat Titans (1), Delhi Capitals and Lucknow Super Giants.

Over the previous three editions, franchises faced their group rivals twice, while meeting teams from the other pool just once. This season, however, the IPL has flipped that arrangement, with sides now clashing once within their group and twice against opponents from the other group.

Rivals Mumbai Indians and Chennai Super Kings will renew their ‘El Clasico' showdown first on April 23 in Mumbai, before the reverse clash takes place in Chennai on May  2. Punjab Kings are set to divide their home fixtures between New Chandigarh and Dharamshala, with three matches scheduled at the latter during the second phase. Rajasthan Royals will stage four games in Jaipur, while Royal Challengers Bengaluru are due to host three fixtures in Bengaluru and two in Raipur. Venues for the Play-offs will be confirmed in due course.

IPL 2026 Full Schedule

DateMatchTimeVenue
March 28Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad7:30 p.m.M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
March 29Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders7:30 p.m.Wankhede Stadium, Mumbai
March 30Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings7:30 p.m.ACA Stadium, Guwahati
March 31Punjab Kings vs Gujarat Titans7:30 p.m.New International Cricket Stadium, New Chandigarh
April 1Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals7:30 p.m.Ekana Cricket Stadium, Lucknow
April 2Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad7:30 p.m.Eden Gardens, Kolkata
April 3Chennai Super Kings vs Punjab Kings7:30 p.m.MA Chidambaram Stadium, Chennai
April 4Delhi Capitals vs Mumbai Indians3:30 p.m.Arun Jaitley Stadium, Delhi
April 4Gujarat Titans vs Rajasthan Royals7:30 p.m.Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
April 5Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants3:30 p.m.Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
April 5Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings7:30 p.m.M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
April 6Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings7:30 p.m.Eden Gardens, Kolkata
April 7Rajasthan Royals vs Mumbai Indians7:30 p.m.ACA Stadium, Guwahati
April 8Delhi Capitals vs Gujarat Titans7:30 p.m.Arun Jaitley Stadium, Delhi
April 9Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants7:30 p.m.Eden Gardens, Kolkata
April 10Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru7:30 p.m.ACA Stadium, Guwahati
April 11Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad3:30 p.m.New Chandigarh Stadium
April 11Chennai Super Kings vs Delhi Capitals7:30 p.m.MA Chidambaram Stadium, Chennai
April 12Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans3:30 p.m.Ekana Stadium, Lucknow
April 12Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru7:30 p.m.Wankhede Stadium, Mumbai
April 13Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals7:30 p.m.Hyderabad
April 14Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders7:30 p.m.Chennai
April 15Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants7:30 p.m.Bengaluru
April 16Mumbai Indians vs Punjab Kings7:30 p.m.Mumbai
April 17Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders7:30 p.m.Ahmedabad
April 18Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals3:30 p.m.Bengaluru
April 18Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings7:30 p.m.Hyderabad
April 19Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals3:30 p.m.Kolkata
April 19Punjab Kings vs Lucknow Super Giants7:30 p.m.New Chandigarh
April 20Gujarat Titans vs Mumbai Indians7:30 p.m.Ahmedabad
April 21Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals7:30 p.m.Hyderabad
April 22Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals7:30 p.m.Lucknow
April 23Mumbai Indians vs Chennai Super Kings7:30 p.m.Mumbai
April 24Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans7:30 p.m.Bengaluru
April 25Delhi Capitals vs Punjab Kings3:30 p.m.Delhi
April 25Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad7:30 p.m.Jaipur
April 26Gujarat Titans vs Chennai Super Kings3:30 p.m.Ahmedabad
April 26Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders7:30 p.m.Lucknow
April 27Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru7:30 p.m.Delhi
April 28Punjab Kings vs Rajasthan Royals7:30 p.m.New Chandigarh
April 29Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad7:30 p.m.Mumbai
April 30Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru7:30 p.m.Ahmedabad
May 1Rajasthan Royals vs Delhi Capitals7:30 p.m.Jaipur
May 2Chennai Super Kings vs Mumbai Indians7:30 p.m.Chennai
May 3Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders3:30 p.m.Hyderabad
May 3Gujarat Titans vs Punjab Kings7:30 p.m.Ahmedabad
May 4Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants7:30 p.m.Mumbai
May 5Delhi Capitals vs Chennai Super Kings7:30 p.m.Delhi
May 6Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings7:30 p.m.Hyderabad
May 7Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru7:30 p.m.Lucknow
May 8Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders7:30 p.m.Delhi
May 9Rajasthan Royals vs Gujarat Titans7:30 p.m.Jaipur
May 10Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants3:30 p.m.Chennai
May 10Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians7:30 p.m.Raipur
May 11Punjab Kings vs Delhi Capitals7:30 p.m.Dharamshala
May 12Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad7:30 p.m.Ahmedabad
May 13Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders7:30 p.m.Raipur
May 14Punjab Kings vs Mumbai Indians7:30 p.m.Dharamshala
May 15Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings7:30 p.m.Lucknow
May 16Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans7:30 p.m.Kolkata
May 17Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru3:30 p.m.Dharamshala
May 17Delhi Capitals vs Rajasthan Royals7:30 p.m.Delhi
May 18Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad7:30 p.m.Chennai
May 19Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants7:30 p.m.Jaipur
May 20Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians7:30 p.m.Kolkata
May 21Chennai Super Kings vs Gujarat Titans7:30 p.m.Chennai
May 22Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru7:30 p.m.Hyderabad
May 23Lucknow Super Giants vs Punjab Kings7:30 p.m.Lucknow
May 24Mumbai Indians vs Rajasthan Royals3:30 p.m.Mumbai
May 24Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals7:30 p.m.Kolkata

IPL 2026 Live Telecast

All matches of IPL 2026 will be telecast live on the Star Sports Network. 

IPL 2026 Live Streaming

Fans in India can watch the live stream of IPL 2026 on the JioHotstar app and website.

ALSO READ: CSK Season Preview: Full Squad, Match Schedule, Captain, Likely Playing XI, Injured Players And More | IPL 2026

