IPL 2026 Full Schedule Announced: Check Fixtures List, Venues, Match Timings And More

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Thursday released the fixtures for the second leg of the TATA Indian Premier League 2026. A total of 50 matches in the remainder of the league stage are scheduled to be staged between April 13 and May 24 across 12 venues nationwide.
Eight double-header matchdays form part of the second phase, with afternoon games starting at 3:30 p.m. IST, followed by evening clashes at 7:30 p.m. IST. The action starts on April 13 with Sunrisers Hyderabad hosting Rajasthan Royals at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium.
The BCCI had previously confirmed that the first leg would run between March 28 and April 12.
IPL 2026 Groups
As in previous editions, the teams have been divided into two groups based on their title records. Group A features Chennai Super Kings (5 titles), Kolkata Knight Riders (3), Rajasthan Royals (1), Royal Challengers Bengaluru (1) and Punjab Kings, while Group B includes Mumbai Indians (5), Sunrisers Hyderabad (1), Gujarat Titans (1), Delhi Capitals and Lucknow Super Giants.
Over the previous three editions, franchises faced their group rivals twice, while meeting teams from the other pool just once. This season, however, the IPL has flipped that arrangement, with sides now clashing once within their group and twice against opponents from the other group.
Rivals Mumbai Indians and Chennai Super Kings will renew their ‘El Clasico' showdown first on April 23 in Mumbai, before the reverse clash takes place in Chennai on May 2. Punjab Kings are set to divide their home fixtures between New Chandigarh and Dharamshala, with three matches scheduled at the latter during the second phase. Rajasthan Royals will stage four games in Jaipur, while Royal Challengers Bengaluru are due to host three fixtures in Bengaluru and two in Raipur. Venues for the Play-offs will be confirmed in due course.
IPL 2026 Full Schedule
|Date
|Match
|Time
|Venue
|March 28
|Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad
|7:30 p.m.
|M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
|March 29
|Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders
|7:30 p.m.
|Wankhede Stadium, Mumbai
|March 30
|Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings
|7:30 p.m.
|ACA Stadium, Guwahati
|March 31
|Punjab Kings vs Gujarat Titans
|7:30 p.m.
|New International Cricket Stadium, New Chandigarh
|April 1
|Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals
|7:30 p.m.
|Ekana Cricket Stadium, Lucknow
|April 2
|Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
|7:30 p.m.
|Eden Gardens, Kolkata
|April 3
|Chennai Super Kings vs Punjab Kings
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium, Chennai
|April 4
|Delhi Capitals vs Mumbai Indians
|3:30 p.m.
|Arun Jaitley Stadium, Delhi
|April 4
|Gujarat Titans vs Rajasthan Royals
|7:30 p.m.
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|April 5
|Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants
|3:30 p.m.
|Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
|April 5
|Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings
|7:30 p.m.
|M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
|April 6
|Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings
|7:30 p.m.
|Eden Gardens, Kolkata
|April 7
|Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
|7:30 p.m.
|ACA Stadium, Guwahati
|April 8
|Delhi Capitals vs Gujarat Titans
|7:30 p.m.
|Arun Jaitley Stadium, Delhi
|April 9
|Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants
|7:30 p.m.
|Eden Gardens, Kolkata
|April 10
|Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru
|7:30 p.m.
|ACA Stadium, Guwahati
|April 11
|Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad
|3:30 p.m.
|New Chandigarh Stadium
|April 11
|Chennai Super Kings vs Delhi Capitals
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium, Chennai
|April 12
|Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans
|3:30 p.m.
|Ekana Stadium, Lucknow
|April 12
|Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru
|7:30 p.m.
|Wankhede Stadium, Mumbai
|April 13
|Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
|7:30 p.m.
|Hyderabad
|April 14
|Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
|7:30 p.m.
|Chennai
|April 15
|Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants
|7:30 p.m.
|Bengaluru
|April 16
|Mumbai Indians vs Punjab Kings
|7:30 p.m.
|Mumbai
|April 17
|Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders
|7:30 p.m.
|Ahmedabad
|April 18
|Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals
|3:30 p.m.
|Bengaluru
|April 18
|Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings
|7:30 p.m.
|Hyderabad
|April 19
|Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
|3:30 p.m.
|Kolkata
|April 19
|Punjab Kings vs Lucknow Super Giants
|7:30 p.m.
|New Chandigarh
|April 20
|Gujarat Titans vs Mumbai Indians
|7:30 p.m.
|Ahmedabad
|April 21
|Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals
|7:30 p.m.
|Hyderabad
|April 22
|Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals
|7:30 p.m.
|Lucknow
|April 23
|Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
|7:30 p.m.
|Mumbai
|April 24
|Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
|7:30 p.m.
|Bengaluru
|April 25
|Delhi Capitals vs Punjab Kings
|3:30 p.m.
|Delhi
|April 25
|Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad
|7:30 p.m.
|Jaipur
|April 26
|Gujarat Titans vs Chennai Super Kings
|3:30 p.m.
|Ahmedabad
|April 26
|Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders
|7:30 p.m.
|Lucknow
|April 27
|Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru
|7:30 p.m.
|Delhi
|April 28
|Punjab Kings vs Rajasthan Royals
|7:30 p.m.
|New Chandigarh
|April 29
|Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad
|7:30 p.m.
|Mumbai
|April 30
|Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru
|7:30 p.m.
|Ahmedabad
|May 1
|Rajasthan Royals vs Delhi Capitals
|7:30 p.m.
|Jaipur
|May 2
|Chennai Super Kings vs Mumbai Indians
|7:30 p.m.
|Chennai
|May 3
|Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders
|3:30 p.m.
|Hyderabad
|May 3
|Gujarat Titans vs Punjab Kings
|7:30 p.m.
|Ahmedabad
|May 4
|Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants
|7:30 p.m.
|Mumbai
|May 5
|Delhi Capitals vs Chennai Super Kings
|7:30 p.m.
|Delhi
|May 6
|Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings
|7:30 p.m.
|Hyderabad
|May 7
|Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru
|7:30 p.m.
|Lucknow
|May 8
|Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders
|7:30 p.m.
|Delhi
|May 9
|Rajasthan Royals vs Gujarat Titans
|7:30 p.m.
|Jaipur
|May 10
|Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants
|3:30 p.m.
|Chennai
|May 10
|Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians
|7:30 p.m.
|Raipur
|May 11
|Punjab Kings vs Delhi Capitals
|7:30 p.m.
|Dharamshala
|May 12
|Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad
|7:30 p.m.
|Ahmedabad
|May 13
|Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders
|7:30 p.m.
|Raipur
|May 14
|Punjab Kings vs Mumbai Indians
|7:30 p.m.
|Dharamshala
|May 15
|Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings
|7:30 p.m.
|Lucknow
|May 16
|Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans
|7:30 p.m.
|Kolkata
|May 17
|Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru
|3:30 p.m.
|Dharamshala
|May 17
|Delhi Capitals vs Rajasthan Royals
|7:30 p.m.
|Delhi
|May 18
|Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
|7:30 p.m.
|Chennai
|May 19
|Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants
|7:30 p.m.
|Jaipur
|May 20
|Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
|7:30 p.m.
|Kolkata
|May 21
|Chennai Super Kings vs Gujarat Titans
|7:30 p.m.
|Chennai
|May 22
|Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru
|7:30 p.m.
|Hyderabad
|May 23
|Lucknow Super Giants vs Punjab Kings
|7:30 p.m.
|Lucknow
|May 24
|Mumbai Indians vs Rajasthan Royals
|3:30 p.m.
|Mumbai
|May 24
|Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals
|7:30 p.m.
|Kolkata
IPL 2026 Live Telecast
All matches of IPL 2026 will be telecast live on the Star Sports Network.
IPL 2026 Live Streaming
Fans in India can watch the live stream of IPL 2026 on the JioHotstar app and website.
Essential Business Intelligence, Continuous LIVE TV, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice and Latest Stories — On NDTV Profit.