Stock Market Crash News Today Live Updates: GIFT Nifty Points To Negative Open For Nifty, Sensex; Brent Crude Nears $105 A Barrel

The GIFT Nifty, an early indicator of Nifty 50's performance, traded at 23,737.50, compared to Monday's index close of 23,815.85.

Hello and welcome to our live coverage on stock markets

The GIFT Nifty, an early indicator of Nifty 50's performance, traded at 23,737.50. On Monday, Indian equity benchmarks ended the session sharply lower, clocking their steepest fall since March 30, with the NSE Nifty 50 closing down 1.49% at 23,815.85 and the BSE Sensex falling 1.70% to 76,015.28.

Meanwhile, oil prices moved higher after US President Donald Trump said the ceasefire with Iran was under strain following the rejection of Tehran's counterproposal to end the conflict. "I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, ‘Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living," Trump said.

Brent crude futures for July rose 0.30% to $104.51 a barrel, while US West Texas Intermediate futures for June gained 0.31% to $98.40 per barrel.

Elsewhere in Asia, Japan's Nikkei 225 rose 0.2%, while the Topix gained 0.54%. South Korea's Kospi advanced over 2% after closing at a record high on Monday, while the Kosdaq rose 0.62%. Australia's S&P/ASX 200 was flat. Hong Kong's Hang Seng futures traded at 26,421, above the index's previous close of 26,406.84.

May 12, 2026 07:53 (IST)
Stock Market Live: Citi Flags Steady Q4, Keeps Constructive View On Nifty

  • Citi said Q4 earnings have been modestly below expectations so far, with EBITDA and profit growth at about 9% year-on-year. It noted EBITDA beats in materials, consumer and healthcare, and a miss in energy. Company commentary pointed to rising inflation risks from geopolitical developments, with limited disruption so far.
  • The brokerage said consumption trends remain steady to improving across autos, staples and discretionary. Citi inducted utilities into its sector overweight and continued to favour financials, telecom, defence and healthcare. It set a Nifty target of 27,000 for December 2026, based on 19 times forward earnings.
May 12, 2026 07:49 (IST)
Stock Market Live: Brokerages Maintain Mixed Ratings On PB Fintech After Analyst Meets

Citi maintained a Buy rating on PB Fintech with a target price of Rs 2,275, citing market share gains across insurance segments, product-led growth and investments in new platforms such as Pension Bazaar. The brokerage flagged multiple levers to manage commission-related risks.

Macquarie retained its Outperform rating with a target price of Rs 1,945, highlighting continued market dominance, a shift towards a value-partner model and a recalibration at Paisabazaar to improve profitability. Jefferies kept its Buy rating with a target price of Rs 1,950, pointing to operational drivers, value-added services and capital strength. Morgan Stanley maintained an Underweight rating with a target price of Rs 1,215, focusing on higher customer engagement, app-led retention and a gradual recovery in Paisabazaar profitability.

May 12, 2026 07:44 (IST)
Stock Market Live: Brokerages Maintain Positive View On Indian Hotels

Morgan Stanley retained its Equal-weight rating on Indian Hotels with a target price of Rs 700, citing steady Q4 performance and reiteration of its double-digit revenue growth guidance for FY27. The brokerage flagged stronger-than-expected standalone RevPAR in the quarter.

Macquarie maintained its Outperform rating with a target price of Rs 770, noting a strong Q4 supported by domestic traffic, but said FY27 revenue growth guidance has been lowered by 100 basis points. Jefferies kept its Buy rating with a target price of Rs 800, citing strong domestic demand, 15% EBITDA growth in FY26 and guidance for 12–14% revenue growth in FY27.

May 12, 2026 07:40 (IST)
Stock Market Live: Citi Maintains Buy On Nuvama Wealth, Raises Target Price

Citi maintained its Buy rating on Nuvama Wealth and raised its target price to Rs 2,050 from Rs 2,000.

The brokerage cited strong business momentum, steady yields and healthy wealth flows, and raised its FY2028–29 profit estimate by 2% on higher wealth revenue assumptions.

May 12, 2026 07:33 (IST)
Stock Market Live: Key Triggers And Events To Track Today

  • Key market actions include the Nifty expiry and the release of CPI data for India and the United States. A lock-in expiry is scheduled for Billionbrains Garage Ventures, while Borosil Renewables and SBI are set to consider fund-raising.
  • Earnings are due from Dr. Reddy’s Laboratories, Tata Power and Dixon Technologies, while global results are expected from Siemens Energy, Bayer and Thyssenkrupp.
May 12, 2026 07:28 (IST)
Stock Market Live: Weak Opening Cues Persist On Global And Domestic Factors

  • Global cues remained mixed as US–Iran diplomacy stayed unresolved, pushing oil prices higher and lifting gold prices. Asian markets opened mixed, while US futures were steady ahead of key inflation data.
  • On the domestic front, risk-off sentiment continued with foreign investors remaining net sellers in the cash market for a fifth session. Nifty cues weakened, pressure was seen on the rupee and bond yields, and expectations of a petrol and diesel price hike remained in focus.
May 12, 2026 07:23 (IST)
Stock Market Live: Stocks Added And Removed From Short-Term ASM Framework

  • Avalon Technologies, Black Box, Elpro International, Firstsource Solutions, MIRC Electronics and Paramount Communications have been shortlisted under the short-term ASM framework.
  • Orient Technologies has been excluded from the ASM framework.
May 12, 2026 07:19 (IST)
Stock Market Live: Multiple Stocks In News On Orders, Deals And Corporate Actions

Afcons Infra emerged as the lowest bidder for a Europe project worth Rs 7,544 crore, while HG Infra Engineering received a Rs 3,931 crore road project order. Bharat Forge signed a long-term supply agreement with Embraer, and HFCL secured export orders worth Rs 184 crore. MRF got relief after a Chennai tax authority set aside a Rs 182 crore tax order, while Canara Bank raised MCLR by 5 basis points across tenures from May 12.

Graphite India raised its stake in Graftech to 9.79%, and Windsor Machines signed an MoU to sell its Thane property for Rs 162 crore. Vodafone Idea said it has received no communication from Vodafone Group on any stake sale. Adani Ports appointed Niraj Bansal as CEO–Ports from June 1, while TeamLease Services’ board will consider a buyback on May 20.

Other updates include Voltas winning its Qatar appeal case with payments and guarantees ordered in its favour, United Spirits amending the RCB share sale agreement with new investors, and NHPC’s stake in Chenab Valley Power Projects declining to 50.86% after dilution.

May 12, 2026 07:15 (IST)
Stock Market Live: Earnings In Focus For Multiple Companies Today

Earnings are in focus for Bharat Bijlee, Berger Paints India, Bliss GVS Pharma, Borosil Renewables, Bharat Petroleum Corporation, Clean Max Enviro Energy Solutions, Cohance Lifesciences, Dixon Technologies India, Dr Reddy’s Laboratories, Elantas Beck India, Ethos, Gopal Snacks, Huhtamaki India, Indraprastha Medical Corporation, INOX India, Sai Silks Kalamandir, Kalpataru, KPR Mill, Sri Lotus Developers and Realty, Max Financial Services, MTAR Technologies, Nazara Technologies, Neuland Laboratories, NIIT Learning Systems, Novartis India, Park Medi World, Pfizer, Religare Enterprises, Keystone Realtors, Sagility, Seshasayee Paper and Boards, SKF India, Industrial Stove Kraft, Tata Power Company, Texmaco Rail Engineering, Thomas Cook India, Torrent Power, Ventive Hospitality, V-Guard Industries and Vinati Organics.

May 12, 2026 07:09 (IST)
May 12, 2026 07:04 (IST)
Stock Market Live: US Stock Futures Edge Higher

S&P 500 futures were marginally higher, while Nasdaq 100 futures rose 0.1%. Dow Jones Industrial Average futures gained 24 points, or less than 0.1%.

May 12, 2026 06:59 (IST)
May 12, 2026 06:55 (IST)
