India At Asian Games 2026 Day 6: Full Schedule, Match Timings For Friday Events

The Asian Games 2026 will continue in Aichi-Nagoya on Friday, with India set to compete across several sports, including shooting, athletics, squash, table tennis, hockey, weightlifting, canoe sprint, fencing, swimming, surfing and esports.

India will have seven confirmed medal events on Day 6, with medal opportunities coming in shooting, canoe sprint, weightlifting and athletics.

The day's action will begin early, with surfing, fencing and shooting events starting before 6:30 am IST.

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The following is the Asian Games 2026 schedule of Indian athletes on Friday, September 25. All timings are in IST.

Surfing

4:16 am: Surfing – Women's shortboard, Round 1 Heat 3 – Sugar Shanti Gayen

5:02 am: Surfing – Women's shortboard, Round 1 Heat 5 – Kamali Prakash

7:20 am: Surfing – Men's shortboard, Round 1 Heat 3 – Kishore Kumar Anbarashu

9:15 am: Surfing – Men's shortboard, Round 1 Heat 8 – Sivaraj Babu

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Fencing

6:00 am: Fencing – Men's foil team, Table of 16 – India vs Hong Kong, China

7:00 am: Fencing – Women's épée team, Table of 16 – India vs Uzbekistan

Shooting

6:15 am: Shooting – 10m air pistol mixed-team qualification – Kamaljeet/Suruchi Inder Singh

7:15 am: Shooting – Men's 50m rifle 3 positions individual qualification and team final – Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil, Niraj Kumar

Canoe Sprint

6:30 am: Canoe sprint – Men's kayak double 500m semifinal – Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash/Prohit Baroi

6:50 am: Canoe sprint – Women's canoe double 500m semifinal – Megha Pradeep/Neha Devi Leichonbam

8:10 am: Canoe sprint – Women's kayak four 500m, Final A – Dhanamanjuri Devi Khwairakpam, Pooja, Soniya Devi Phairembam, Parvathy Geetha

Table Tenis

6:30 am: Table tennis – Mixed doubles quarterfinal – Manush Shah/Diya Chitale vs Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem

6:30 am: Table tennis – Mixed doubles quarterfinal – Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade vs Lin Shidong/Kuai Man

7:30 am: Table tennis – Men's doubles, Round 2 – Harmeet Desai/Sathiyan Gnanasekaran vs Affan Pratama/Muhammad Negara

​8:15 am: Table tennis – Men's doubles, Round 2 – Manav Thakkar/Manush Shah vs Tomokazu Harimoto/Hiroto Shinozuka

9:00 am: Table tennis – Women's singles, Round 2 – Yashaswini Ghorpade vs Hend Zaza

9:45 am: Table tennis – Women's singles, Round 2 – Sreeja Akula vs Pyon Song Gyong

10:30 am: Table tennis – Men's singles, Round 2 – Manav Thakkar vs U Tae Ryong

11:15 am: Table tennis – Men's singles, Round 2 – Manush Shah vs Benyamin Faraji

12:00 pm: Table tennis – Women's doubles, Round 3 – Sreeja Akula/Syndrela Das vs Kuai Man/Wang Manyu

12:45 pm: Table tennis – Women's doubles, Round 3 – Yashaswini Ghorpade/Diya Chitale vs Fan Shuhan/Chen Yi

Swimming

6:40 am: Swimming – Men's 50m breaststroke, Heat 3 – Danush Suresh

6:58 am: Swimming – Men's 200m backstroke, Heat 1 – Rishabh Das

7:06 am: Swimming – Men's 200m backstroke, Heat 3 – Utkarsh Patil

7:10 am: Swimming – Men's 400m freestyle, Heat 1 – Dhakshan Shashikumar

7:22 am: Swimming – Men's 400m freestyle, Heat 3 – Aneesh Sunil

7:36 am: Swimming – Men's 200m butterfly, Heat 3 – Sajan Prakash

Squash

7:00 am: Squash – Mixed doubles quarterfinal – Joshana Chinappa/Velavan Senthilkumar vs David Pelino/Jemyca Aribado

9:15 am: Squash – Men's singles quarterfinal – Abhay Singh vs Ryunosuke Tsukue

10:00 am: Squash – Women's singles quarterfinal – Anahat Singh vs Tanvi Khanna

10:45 am: Squash – Men's singles quarterfinal – Veer Chotrani vs Muhammad Irfan

Hockey

7:30 am: Hockey – Women's Pool B – Japan vs India

Esports

7:55 am: Esports – Pokémon UNITE, Group C – India vs South Korea

Weightlifting

1:30 pm: Weightlifting – Women's 61kg, Group A final – Seram Nirupama Devi

Athletics

6:30 am: Athletics – Women's heptathlon long jump – Anamika Kozhinjaparambil, Pooja

3:35 pm: Women's shot put final – Manpreet Kaur, Krishna Jayasankar Menon

4:33 pm: Women's pole vault final – Sindhushree Ganesha, Baranica Elangovan

5:02 pm: Men's 10,000m final – Gulveer Singh

5:10 pm: Men's hammer throw final – Damneet Singh, Praveen Kumar

5:53 pm: Women's 400m, Round 1 Heat 2 – Kiran

6:01 pm: Women's 400m, Round 1 Heat 3 – Prachi

6:21 pm: Men's 400m, Round 1 Heat 2 – Vishal Kaylvizhi Thennarasu

7:55 am: Athletics – Women's heptathlon javelin throw – Anamika Kozhinjaparambil, Pooja

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