Get App
Download App Scanner
Scan to Download
Advertisement

Andhra Premier League (APL) 2026: Schedule, Live Telecast & Streaming, Teams, Squads And More

The fifth edition of the APL will run from 9th to 30th 2026 and will feature seven teams who will a total of 28 games before the competition moves into an IPL-inspired playoff format.

Read Time: 5 mins
Add NDTV Profit As Google Preferred Source
Share
Andhra Premier League (APL) 2026: Schedule, Live Telecast & Streaming, Teams, Squads And More
APL 2026 will begin today.
Photo Source: FB/AndhraPremierLeagueACA

The fifth edition of the Andhra Premier League is set to take centre stage in 2026, with the Andhra Cricket Association (ACA) once again overseeing the state's flagship T20 franchise competition.

Seven teams, three cities and 32 matches will shape the fifth season of the Andhra Premier League, which gets underway on June 9 and runs through to June 30. 

Tungabhadra Warriors are the defending champions of the Andhra Premier League. They earned their maiden title after beating Amaravati Royals in the finals by 5 wickets.

The tournament has steadily grown into one of the state's most important talent showcases. This year's list of captains highlights the tournament's appeal, with former India Test players Hanuma Vihari and KS Bharat joined by current national team all-rounder Nitish Kumar Reddy at the helm of their respective sides.

A total of 28 games will determine the league standings, with all seven teams scheduled to play eight matches apiece. Once the standings are finalised, the competition moves into an IPL-inspired playoff format, culminating in Qualifier 1, the Eliminator, Qualifier 2 and the final, all of which will be held in Mangalagiri.

Andhra Premier League (APL) 2026: Teams

  • Amaravati Royals

  • Bhimavaram Bulls

  • Kakinada Kings

  • Royals of Rayalaseema

  • Simhadri Vizag Lions

  • Tungabhadra Warriors

  • Vijayawada Sunshiners

Andhra Premier League (APL) 2026: Captains

TeamCaptain
Amaravati RoyalsHanuma Vihari
Bhimavaram BullsNitish Kumar Reddy
Kakinada KingsKS Bharat
Royals of RayalaseemaShaik Rasheed
Simhadri Vizag LionsRicky Bhui
Tungabhadra WarriorsMaheep Kumar
Vijayawada SunshinersAshwin Hebbar

Andhra Premier League (APL) 2026: Full Schedule

DateMatchTime
June 9Simhadri Vizag Lions vs Kakinada Kings7:30 p.m.
June 10Tungabhadra Warriors vs Capital Amaravati Royals1:30 p.m.
June 10Vijayawada Sunshiners vs Bhimavaram Bulls6:30 p.m.
June 11Simhadri Vizag Lions vs Capital Amaravati Royals1:30 p.m.
June 11Bhimavaram Bulls vs Royals of Rayalaseema6:30 p.m.
June 12Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners1:30 p.m.
June 12Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors6:30 p.m.
June 13Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions1:30 p.m.
June 13Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings6:30 p.m.
June 14Capital Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls1:30 p.m.
June 14Vijayawada Sunshiners vs Simhadri Vizag Lions6:30 p.m.
June 17Vijayawada Sunshiners vs Tungabhadra Warriors6:30 p.m.
June 18Kakinada Kings vs Royals of Rayalaseema1:30 p.m.
June 18Capital Amaravati Royals vs Simhadri Vizag Lions6:30 p.m.
June 19Bhimavaram Bulls vs Vijayawada Sunshiners1:30 p.m.
June 19Simhadri Vizag Lions vs Royals of Rayalaseema6:30 p.m.
June 20Tungabhadra Warriors vs Bhimavaram Bulls1:30 p.m.
June 20Capital Amaravati Royals vs Kakinada Kings6:30 p.m.
June 21Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors1:30 p.m.
June 21Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners6:30 p.m.
June 24Royals of Rayalaseema vs Simhadri Vizag Lions1:30 p.m.
June 24Bhimavaram Bulls vs Capital Amaravati Royals6:30 p.m.
June 25Vijayawada Sunshiners vs Royals of Rayalaseema1:30 p.m.
June 25Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings6:30 p.m.
June 26Capital Amaravati Royals vs Vijayawada Sunshiners1:30 p.m.
June 26Kakinada Kings vs Bhimavaram Bulls6:30 p.m.
June 27Simhadri Vizag Lions vs Tungabhadra Warriors1:30 p.m.
June 27Royals of Rayalaseema vs Capital Amaravati Royals6:30 p.m.
June 28Eliminator (TBC vs TBC)1:30 p.m.
June 28Qualifier 1 (TBC vs TBC)6:30 p.m.
June 29Qualifier 2 (TBC vs TBC)6:30 p.m.
June 30Final (TBC vs TBC)7:30 p.m.

Andhra Premier League (APL) 2026: Venues

All 32 matches will be hosted at the ACA-VDCA International Cricket Stadium in Visakhapatnam (June 9 to 14), Y S Raja Reddy Stadium in Kadapa (June 17 to 21)and ACA International Cricket Stadium in Mangalagiri (June 24 to 30).

Andhra Premier League (APL) 2026: Live Telecast

The Andhra Premier League 2026 will be telecast live on Star Sports Telugu.

Andhra Premier League (APL) 2026: Live Streaming

Fans can watch the live stream of Andhra Premier League 2026 on the JioHotstar app and website.

Andhra Premier League (APL) 2026: Squads

Amaravati Royals: Hanuma Vihari (c), Karan Shinde, Bandaru Ayyappa, B Vinay Kumar, SDNV Prasad, SV Rahul, Yara Sandeep, Pandu Rangaraju, Gulfaam Saleh, SMD Rafi, G Mallikarjuna, Atchut Hemanth, AV Vijay, B Santosh Kumar, B Yaswanth, V Jayanth Sai, G Adarsh, C Srihith, K Durgesh Kumar, KT Ram Kumar

Bhimavaram Bulls: Nitish Kumar Reddy (c), Satyanarayana Raju, Hari Shankar Reddy, Hemanth Reddy, Pinniti Tejaswi, Munish Varma, Sai Sravan, T Vamsi Krishna, M Yuvan, B Satvik, K Revanth Reddy, Sai Surya Teja Reddy, CH Shiva, Sasank Srivats, C Raviteja, N Himakar, Kashyap Prakash, P Bhuvaneswar Rao, Bhaswanth Krishna, J Vishnu Datta

Kakinada Kings: KS Bharat (c), P Tapaswi, K Sudharsan, M Anjaneyulu, Shaik Kamaruddin, M Lekhaz Reddy, Yarragunta Pramod, C Varun Teja Reddy, P Manikanta Gangadhar, KSS Jayanth, AV Surya, ANV Lohith, S Bhargav Mahesh, KN Prudhvi Raj, SH Srinivas, M Ravikiran, P Arjun Tendulkar, KP Sai Rahul, G Manish

Royals of Rayalaseema: Shaik Rasheed (c), Teja Reddy Yerragudi, Sai Poorna Teja Garimella, Vamsi Krishna Mamidi, Ganesh Sathivada, Dhruva Kumar Reddy Sigineni, Ajay Kumar Kalidhi, Saketh Ram Jagarlapudi, Vasu Yedla, Sudharsan Kodavandla, Surya Kumar Cherukuri, Sai Sandeep Kumar Chennuboina, Sai Surya Teja Allareddy, Karthik Raman Imandi, N Madhav, Rajesh Nallapu, Rohith Rayalacheruvu, Pardha Saradhi GG, Vineel Sagar Nelluri, Pattan Sharief, Kodavati Manohar, Areef Shaik.

Simhadri Vizag Lions: Ricky Bhui (c), Yuvaraju Merapala, Abhishek M Reddy, Dhanush Marthala, Haneesh Veera Reddy Kogatam, Roshan Pavan Kumar Patiwada, Sai Sandeep Kumar Chennuboina, Satyanarayana Swamy Naidu Gandham, Yeswanth Bailapudi, Saiteja Kavuri, Kaldhi Ajay Kumar, Girish Kumar Reddy Yeddala, Ranjeet Darji, Dharani Kumar Naidu Ellutla, Sai Sriram Devandla Venkata, Harsha Vardhan Myla, Mohammed Kamil Shaik, Pradhneesh Sai Vattikulla, Dheeraj Lakshman Kothakoona, Vijay Thripurana

Vijayawada Sunshiners: Ashwin Hebbar (c), Chennu Siddhardha, Panduranga Raju Penmetsa, Prasanth Kumar, Lalith Mohan Akkaraju, Akhil Shambu, Harsha Vardhan Maddila, Tejaswi Pinninti, Myla Harsha Vardhan, Abhinav Munnangi, Charan Sai Teja, Gollapudi Sai Venkata Sumith, Thanneeru Bharath, Vijay Akula, Akash Gadipathi, Zaheer Abbas, Ramu Pinninti, Pavan Sutha Sri Datta Dasari, Manikanta Gangadhar Penkey, Lalit Yalamanchili, Nuthi Ashok, Pramod Yarragunta.

Andhra Premier League (APL) Past Champions:

  • 2025: Tungabhadra Warriors
  • 2024: Vizag Warriors
  • 2023: Rayalaseema Kings
  • 2022: Coastal Riders

The opening ceremony will be held at 6 pm on June 9, with Union Minister Ram Mohan Naidu as the chief guest. 

Essential Business Intelligence, Continuous LIVE TV, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice and Latest Stories — On NDTV Profit.

Newsletters

Update Email
to get newsletters straight to your inbox
⚠️ Add your Email ID to receive Newsletters
Note: You will be signed up automatically after adding email
Newsletter Preview

Videos

Watch
LIVE

News for You

RBI Measures May Attract $65 Billion Inflows, Turn India's BoP Surplus: SBI

RBI Measures May Attract $65 Billion Inflows, Turn India's BoP Surplus: SBI

Live TV
Apps
Social
Hello Reader
Sign In / Register
Set as Trusted Source
on Google Search
Add NDTV Profit As Google Preferred Source