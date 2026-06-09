Andhra Premier League (APL) 2026: Schedule, Live Telecast & Streaming, Teams, Squads And More

The fifth edition of the Andhra Premier League is set to take centre stage in 2026, with the Andhra Cricket Association (ACA) once again overseeing the state's flagship T20 franchise competition.
Seven teams, three cities and 32 matches will shape the fifth season of the Andhra Premier League, which gets underway on June 9 and runs through to June 30.
Tungabhadra Warriors are the defending champions of the Andhra Premier League. They earned their maiden title after beating Amaravati Royals in the finals by 5 wickets.
The tournament has steadily grown into one of the state's most important talent showcases. This year's list of captains highlights the tournament's appeal, with former India Test players Hanuma Vihari and KS Bharat joined by current national team all-rounder Nitish Kumar Reddy at the helm of their respective sides.
A total of 28 games will determine the league standings, with all seven teams scheduled to play eight matches apiece. Once the standings are finalised, the competition moves into an IPL-inspired playoff format, culminating in Qualifier 1, the Eliminator, Qualifier 2 and the final, all of which will be held in Mangalagiri.
Andhra Premier League (APL) 2026: Teams
Amaravati Royals
Bhimavaram Bulls
Kakinada Kings
Royals of Rayalaseema
Simhadri Vizag Lions
Tungabhadra Warriors
Vijayawada Sunshiners
Andhra Premier League (APL) 2026: Captains
|Team
|Captain
|Amaravati Royals
|Hanuma Vihari
|Bhimavaram Bulls
|Nitish Kumar Reddy
|Kakinada Kings
|KS Bharat
|Royals of Rayalaseema
|Shaik Rasheed
|Simhadri Vizag Lions
|Ricky Bhui
|Tungabhadra Warriors
|Maheep Kumar
|Vijayawada Sunshiners
|Ashwin Hebbar
Andhra Premier League (APL) 2026: Full Schedule
|Date
|Match
|Time
|June 9
|Simhadri Vizag Lions vs Kakinada Kings
|7:30 p.m.
|June 10
|Tungabhadra Warriors vs Capital Amaravati Royals
|1:30 p.m.
|June 10
|Vijayawada Sunshiners vs Bhimavaram Bulls
|6:30 p.m.
|June 11
|Simhadri Vizag Lions vs Capital Amaravati Royals
|1:30 p.m.
|June 11
|Bhimavaram Bulls vs Royals of Rayalaseema
|6:30 p.m.
|June 12
|Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners
|1:30 p.m.
|June 12
|Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors
|6:30 p.m.
|June 13
|Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions
|1:30 p.m.
|June 13
|Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings
|6:30 p.m.
|June 14
|Capital Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls
|1:30 p.m.
|June 14
|Vijayawada Sunshiners vs Simhadri Vizag Lions
|6:30 p.m.
|June 17
|Vijayawada Sunshiners vs Tungabhadra Warriors
|6:30 p.m.
|June 18
|Kakinada Kings vs Royals of Rayalaseema
|1:30 p.m.
|June 18
|Capital Amaravati Royals vs Simhadri Vizag Lions
|6:30 p.m.
|June 19
|Bhimavaram Bulls vs Vijayawada Sunshiners
|1:30 p.m.
|June 19
|Simhadri Vizag Lions vs Royals of Rayalaseema
|6:30 p.m.
|June 20
|Tungabhadra Warriors vs Bhimavaram Bulls
|1:30 p.m.
|June 20
|Capital Amaravati Royals vs Kakinada Kings
|6:30 p.m.
|June 21
|Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors
|1:30 p.m.
|June 21
|Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners
|6:30 p.m.
|June 24
|Royals of Rayalaseema vs Simhadri Vizag Lions
|1:30 p.m.
|June 24
|Bhimavaram Bulls vs Capital Amaravati Royals
|6:30 p.m.
|June 25
|Vijayawada Sunshiners vs Royals of Rayalaseema
|1:30 p.m.
|June 25
|Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings
|6:30 p.m.
|June 26
|Capital Amaravati Royals vs Vijayawada Sunshiners
|1:30 p.m.
|June 26
|Kakinada Kings vs Bhimavaram Bulls
|6:30 p.m.
|June 27
|Simhadri Vizag Lions vs Tungabhadra Warriors
|1:30 p.m.
|June 27
|Royals of Rayalaseema vs Capital Amaravati Royals
|6:30 p.m.
|June 28
|Eliminator (TBC vs TBC)
|1:30 p.m.
|June 28
|Qualifier 1 (TBC vs TBC)
|6:30 p.m.
|June 29
|Qualifier 2 (TBC vs TBC)
|6:30 p.m.
|June 30
|Final (TBC vs TBC)
|7:30 p.m.
Andhra Premier League (APL) 2026: Venues
All 32 matches will be hosted at the ACA-VDCA International Cricket Stadium in Visakhapatnam (June 9 to 14), Y S Raja Reddy Stadium in Kadapa (June 17 to 21)and ACA International Cricket Stadium in Mangalagiri (June 24 to 30).
Andhra Premier League (APL) 2026: Live Telecast
The Andhra Premier League 2026 will be telecast live on Star Sports Telugu.
Andhra Premier League (APL) 2026: Live Streaming
Fans can watch the live stream of Andhra Premier League 2026 on the JioHotstar app and website.
Andhra Premier League (APL) 2026: Squads
Amaravati Royals: Hanuma Vihari (c), Karan Shinde, Bandaru Ayyappa, B Vinay Kumar, SDNV Prasad, SV Rahul, Yara Sandeep, Pandu Rangaraju, Gulfaam Saleh, SMD Rafi, G Mallikarjuna, Atchut Hemanth, AV Vijay, B Santosh Kumar, B Yaswanth, V Jayanth Sai, G Adarsh, C Srihith, K Durgesh Kumar, KT Ram Kumar
Bhimavaram Bulls: Nitish Kumar Reddy (c), Satyanarayana Raju, Hari Shankar Reddy, Hemanth Reddy, Pinniti Tejaswi, Munish Varma, Sai Sravan, T Vamsi Krishna, M Yuvan, B Satvik, K Revanth Reddy, Sai Surya Teja Reddy, CH Shiva, Sasank Srivats, C Raviteja, N Himakar, Kashyap Prakash, P Bhuvaneswar Rao, Bhaswanth Krishna, J Vishnu Datta
Kakinada Kings: KS Bharat (c), P Tapaswi, K Sudharsan, M Anjaneyulu, Shaik Kamaruddin, M Lekhaz Reddy, Yarragunta Pramod, C Varun Teja Reddy, P Manikanta Gangadhar, KSS Jayanth, AV Surya, ANV Lohith, S Bhargav Mahesh, KN Prudhvi Raj, SH Srinivas, M Ravikiran, P Arjun Tendulkar, KP Sai Rahul, G Manish
Royals of Rayalaseema: Shaik Rasheed (c), Teja Reddy Yerragudi, Sai Poorna Teja Garimella, Vamsi Krishna Mamidi, Ganesh Sathivada, Dhruva Kumar Reddy Sigineni, Ajay Kumar Kalidhi, Saketh Ram Jagarlapudi, Vasu Yedla, Sudharsan Kodavandla, Surya Kumar Cherukuri, Sai Sandeep Kumar Chennuboina, Sai Surya Teja Allareddy, Karthik Raman Imandi, N Madhav, Rajesh Nallapu, Rohith Rayalacheruvu, Pardha Saradhi GG, Vineel Sagar Nelluri, Pattan Sharief, Kodavati Manohar, Areef Shaik.
Simhadri Vizag Lions: Ricky Bhui (c), Yuvaraju Merapala, Abhishek M Reddy, Dhanush Marthala, Haneesh Veera Reddy Kogatam, Roshan Pavan Kumar Patiwada, Sai Sandeep Kumar Chennuboina, Satyanarayana Swamy Naidu Gandham, Yeswanth Bailapudi, Saiteja Kavuri, Kaldhi Ajay Kumar, Girish Kumar Reddy Yeddala, Ranjeet Darji, Dharani Kumar Naidu Ellutla, Sai Sriram Devandla Venkata, Harsha Vardhan Myla, Mohammed Kamil Shaik, Pradhneesh Sai Vattikulla, Dheeraj Lakshman Kothakoona, Vijay Thripurana
Vijayawada Sunshiners: Ashwin Hebbar (c), Chennu Siddhardha, Panduranga Raju Penmetsa, Prasanth Kumar, Lalith Mohan Akkaraju, Akhil Shambu, Harsha Vardhan Maddila, Tejaswi Pinninti, Myla Harsha Vardhan, Abhinav Munnangi, Charan Sai Teja, Gollapudi Sai Venkata Sumith, Thanneeru Bharath, Vijay Akula, Akash Gadipathi, Zaheer Abbas, Ramu Pinninti, Pavan Sutha Sri Datta Dasari, Manikanta Gangadhar Penkey, Lalit Yalamanchili, Nuthi Ashok, Pramod Yarragunta.
Andhra Premier League (APL) Past Champions:
- 2025: Tungabhadra Warriors
- 2024: Vizag Warriors
- 2023: Rayalaseema Kings
- 2022: Coastal Riders
The opening ceremony will be held at 6 pm on June 9, with Union Minister Ram Mohan Naidu as the chief guest.
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