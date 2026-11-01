Stocks To Watch Today: Eicher Motors, Patanjali Foods, Godrej Industries, JSW Infra And BEL

Shares of will be in focus Eicher Motors, Patanjali Foods, Godrej Industries, JSW Infrastructure and Bharat Electronics during the trading session on Friday, Nov 13.
Here are the notable corporate announcements that came after Monday's market hours:
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Earnings
Prime Focus Q2 (Cons)
Revenue Up 34.7% At Rs 1,429 crore Vs Rs 1,061 crore YoY
Ebitda Up 50.1% At Rs 381 crore Vs Rs 254 crore YoY
Ebitda Margin At 26.7% Vs 23.9% YoY
Net Profit At Rs 48.5 crore Vs Rs 3.6 crore YoY
Indo-MIM Q2 (Cons)
Net Profit At Rs 215 crore Vs Rs 108 crore YoY
Revenue Up 14.3% At Rs 1,272 crore Vs Rs 1,113 crore YoY
Ebitda Up 22.9% At Rs 380 crore Vs Rs 309 crore YoY
Ebitda Margin At 29.9% Vs 27.8% YoY
Ashok Leyland Q2
Net Profit Up 12.7% At Rs 869 crore Vs Rs 771 crore YoY
Revenue Up 39.4% At Rs 13,364 crore Vs Rs 9,588 crore YoY
Ebitda Up 16.2% At Rs 1,350 crore Vs Rs 1,162 crore YoY
Ebitda Margin At 10.1% Vs 12.1% YoY
To Pay Interim Dividend Of Rs 1/Share
Kaynes Tech Q2 (Cons)
Net Profit Down 61.6% At Rs 45.4 crore Vs Rs 118 crore YoY
Revenue Up 4.4% At Rs 953 crore Vs Rs 912 crore YoY
Ebitda Down 16.1% At Rs 126 crore Vs Rs 150 crore YoY
Ebitda Margin At 13.2% Vs 16.4% YoY
Hero Motors Q2 (Cons)
Net Profit Up 65.1% At Rs 18.2 crore Vs Rs 11 crore YoY
Revenue Up 21.3% At Rs 365 crore Vs Rs 301 crore YoY
Ebitda Up 30.3% At Rs 42.2 crore Vs Rs 32.4 crore YoY
Ebitda Margin At 11.6% Vs 10.8% YoY
Fusion CX Q2 (Cons)
Revenue Up 22.1% At Rs 525 crore Vs Rs 430 crore YoY
Ebitda Up 4.8% At Rs 82.6 crore Vs Rs 78.8 crore YoY
Ebitda Margin At 15.7% Vs 18.3% YoY
Net Profit Up 31.3% At Rs 58.6 crore Vs Rs 44.7 crore YoY
PTC Industries Q2 (Cons)
Net Profit Up 83.5% At Rs 33.3 crore Vs Rs 18.1 crore YoY
Revenue Up 80% At Rs 224 crore Vs Rs 125 crore YoY
Ebitda At Rs 56.3 crore Vs Rs 25.7 crore YoY
Ebitda Margin At 25.1% Vs 20.6% YoY
Gujarat Themis Q2 (Cons)
Revenue Up 17.9% At Rs 49.9 crore Vs Rs 42.3 crore YoY
Net Loss At Rs 13.8 crore Vs Profit Of Rs 14.3 crore YoY
Brainbees Solutions Q2 (Cons)
Net Loss At Rs 6.5 crore Vs Loss Of Rs 35 crore YoY
Revenue Up 14.1% At Rs 2,396 crore Vs Rs 2,099 crore YoY
Ebitda Up 49.3% At Rs 92.7 crore Vs Rs 62.1 crore YoY
Ebitda Margin At 3.9% Vs 3% YoY
Jamna Auto Q2 (Cons)
Net Profit Up 42.1% At Rs 56.4 crore Vs Rs 39.7 crore YoY
Revenue Up 48% At Rs 786 crore Vs Rs 531 crore YoY
Ebitda Up 55.3% At Rs 107 crore Vs Rs 68.9 crore YoY
Ebitda Margin At 13.6% Vs 13% YoY
To Pay Interim Dividend Of Rs 1/Share
Proposed leaf spring plant at existing Madhya Pradesh manufacturing unit; proposed investment around Rs 47 crore
Sammaan Capital Q2 (Cons)
Net Profit Up 1.2% At Rs 312 crore Vs Rs 309 crore YoY
Total Income Down 18.1% At Rs 1,851 crore Vs Rs 2,261 crore YoY
Dee Development Q2 (Cons)
Net Profit Up 30.7% At Rs 23.4 crore Vs Rs 17.9 crore YoY
Revenue Up 8.5% At Rs 293 crore Vs Rs 270 crore YoY
Ebitda Up 33.5% At Rs 58.9 crore Vs Rs 44.1 crore YoY
Ebitda Margin At 20.1% Vs 16.3% YoY
TVS Srichakra Q2 (Cons)
Revenue Up 37.4% At Rs 1,273 crore Vs Rs 927 crore YoY
Net Profit At Rs 44.4 crore Vs Rs 11.1 crore YoY
Ebitda Up 58.6% At Rs 105 crore Vs Rs 65.9 crore YoY
Ebitda Margin At 8.2% Vs 7.1% YoY
Orchid Pharma Q2 (Cons)
Net Profit At Rs 28.6 crore Vs Loss Of Rs 0.9 crore YoY
Revenue Up 14.3% At Rs 341 crore Vs Rs 298 crore YoY
Ebitda At Rs 24.1 crore Vs Rs 3.1 crore YoY
Ebitda Margin At 7.1% Vs 1% YoY
Rajesh Exports Q2
Net Profit Down 43.9% At Rs 10.1 crore Vs Rs 18 crore YoY
Revenue Down 98.6% At Rs 48.5 crore Vs Rs 3,365 crore YoY
Ebitda Down 41.6% At Rs 14.2 crore Vs Rs 24.2 crore YoY
Ebitda Margin At 29.2% Vs 0.7% YoY
Shreeji Shipping Q2 (Cons)
Net Profit Down 13.8% At Rs 36.8 crore Vs Rs 42.7 crore YoY
Revenue Up 39.5% At Rs 226 crore Vs Rs 162 crore YoY
Ebitda Up 7.2% At Rs 56.7 crore Vs Rs 52.9 crore YoY
Ebitda Margin At 25.1% Vs 32.6% YoY
Approves 1:5 Stock Split
Ahluwalia Contracts Q2 (Cons)
Net Profit Down 28.6% At Rs 56.1 crore Vs Rs 78.6 crore YoY
Revenue Up 24.3% At Rs 1,464 crore Vs Rs 1,177 crore YoY
Ebitda Down 13.7% At Rs 111 crore Vs Rs 129 crore YoY
Ebitda Margin At 7.6% Vs 10.9% YoY
Nibe Q2 (Cons)
Revenue Up 9.6% At Rs 80.4 crore Vs Rs 73.4 crore YoY
Net Profit At Rs 0.18 crore Vs Loss Of Rs 8.4 crore YoY
Genus Power Infra Q2 (Cons)
Net Profit Up 10.9% At Rs 159 crore Vs Rs 143 crore YoY
Revenue Down 1.4% At Rs 1,133 crore Vs Rs 1,149 crore YoY
Ebitda Down 4.1% At Rs 224 crore Vs Rs 234 crore YoY
Ebitda Margin At 19.8% Vs 20.4% YoY
Baazar Style Q2 (Cons)
Net Loss At Rs 32.1 crore Vs Profit Of Rs 51.5 crore YoY
Revenue Down 10% At Rs 478 crore Vs Rs 531 crore YoY
Ebitda Down 54.8% At Rs 31.2 crore Vs Rs 68.9 crore YoY
Ebitda Margin At 6.5% Vs 13% YoY
Motisons Jewellers Q2
Revenue Up 8.2% At Rs 97.9 crore Vs Rs 90.5 crore YoY
Net Profit Down 43.3% At Rs 12.2 crore Vs Rs 21.4 crore YoY
Patanjali Foods Q2 (Cons)
Net Profit Down 18.8% At Rs 420 crore Vs Rs 517 crore YoY
Revenue Up 15.6% At Rs 11,323 crore Vs Rs 9,799 crore YoY
Ebitda Down 22.9% At Rs 426 crore Vs Rs 552 crore YoY
Ebitda Margin At 3.8% Vs 5.6% YoY
Easy Trip Q2 (Cons)
Net Profit At Rs 0.1 crore Vs Loss Of Rs 32.7 crore YoY
Revenue Up 33.5% At Rs 158 crore Vs Rs 118 crore YoY
Ebitda Loss At Rs 1.3 crore Vs Profit Of Rs 3.9 crore YoY
Earnings
Shriram Properties Q2 (Cons)
Net Profit At Rs 21.6 crore Vs Rs 8.6 crore YoY
Revenue Down 10.6% At Rs 183.6 crore Vs Rs 205.3 crore YoY
Ebitda Loss At Rs 26.3 crore Vs Loss Of Rs 5.1 crore YoY
Manipal Health Q2 (Cons)
Revenue Up 37.3% At Rs 3,399 crore Vs Rs 2,475 crore YoY
Net Profit Down 13.2% At Rs 270 crore Vs Rs 311 crore YoY
Ebitda Up 29.8% At Rs 872 crore Vs Rs 672 crore YoY
Ebitda Margin At 25.7% Vs 27.2% YoY
Other Income At Rs 100 crore Vs Rs 48 crore YoY
One-Time Loss Of Rs 95 crore Vs Gain Of Rs 5 crore YoY
Tata Motors PV Q2 (Cons)
Net Loss At Rs 5,531 crore Vs Profit Of Rs 76,170 crore YoY
Revenue Up 34% At Rs 96,920 crore Vs Rs 72,349 crore YoY
Ebitda At Rs 4,866 crore Vs Loss Of Rs 1,404 crore YoY
Ebitda Margin At 5%
Q2FY26 Had One-Time Gain Of Rs 82,616 crore
One-Time Loss Of Rs 6,738 crore Vs Rs 2,608 crore YoY
Exceptional Items Of Rs 6,738 crore In Q2 FY27
Provision For Employee Separation Costs At Rs 3,800 crore
Provision For Asset Impairment At Rs 2,900 crore
PAT For Q2 FY27 At Negative Rs 5,500 crore Post Recognition Of Deferred Tax Asset
Technocraft Industries Q2 (Cons)
Net Profit Up 49.4% At Rs 115 crore Vs Rs 77 crore YoY
Revenue Up 29% At Rs 935 crore Vs Rs 725 crore YoY
Ebitda Up 43.4% At Rs 175 crore Vs Rs 122 crore YoY
Ebitda Margin At 18.7% Vs 16.8% YoY
Godrej Industries Q2 (Cons)
Net Profit At Rs 560 crore Vs Rs 242.5 crore YoY
Revenue Up 45% At Rs 7,303 crore Vs Rs 5,032 crore YoY
Ebitda At Rs 428.6 crore Vs Rs 133.8 crore YoY
Ebitda Margin At 5.9% Vs 2.7% YoY
Zetwerk Q2 (Cons)
Net Loss At Rs 69 crore Vs Loss Of Rs 37 crore YoY
Revenue Up 18.3% At Rs 4,600 crore Vs Rs 3,890 crore YoY
Ebitda Down 8.5% At Rs 108 crore Vs Rs 118 crore YoY
Ebitda Margin At 2.3% Vs 3% YoY
Zaggle Prepaid Q2 (Cons)
Net Profit Up 40% At Rs 24.5 crore Vs Rs 17.5 crore QoQ
Revenue Up 37.1% At Rs 580 crore Vs Rs 423 crore QoQ
Ebit Up 49.4% At Rs 26.3 crore Vs Rs 17.6 crore QoQ
Ebit Margin At 4.5% Vs 4.2% QoQ
Eicher Motors Q2 (Cons)
Net Profit Up 15% At Rs 1,573 crore Vs Rs 1,369 crore YoY
Revenue Up 20.3% At Rs 7,422 crore Vs Rs 6,172 crore YoY
Ebitda Up 16.4% At Rs 1,760 crore Vs Rs 1,512 crore YoY
Ebitda Margin At 23.7% Vs 24.5% YoY
Inox Green Q2 (Cons)
Net Profit Up 55.2% At Rs 43.3 crore Vs Rs 27.9 crore YoY
Revenue Up 8.2% At Rs 88.7 crore Vs Rs 82 crore YoY
Jagran Prakashan Q2 (Cons)
Net Profit Down 29.9% At Rs 41.1 crore Vs Rs 58.6 crore YoY
Revenue Up 5.6% At Rs 493 crore Vs Rs 467 crore YoY
Ebitda Down 14.2% At Rs 56.7 crore Vs Rs 66.1 crore YoY
Ebitda Margin At 11.5% Vs 14.2% YoY
ITI Q2 (Cons)
Net Loss At Rs 31.4 crore Vs Loss Of Rs 32.3 crore QoQ
Revenue Up 13.4% At Rs 482 crore Vs Rs 425 crore QoQ
Ebitda At Rs 6.5 crore Vs Rs 1.8 crore QoQ
Ebitda Margin At 1.3% Vs 0.4% QoQ
Filatex India Q2 (Cons)
Net Profit Up 9.7% At Rs 52.2 crore Vs Rs 47.6 crore YoY
Revenue Up 21.2% At Rs 1,304 crore Vs Rs 1,076 crore YoY
Ebitda Up 3.4% At Rs 85.1 crore Vs Rs 82.3 crore YoY
Ebitda Margin At 6.5% Vs 7.6% YoY
GE Power Q2 (Cons)
Net Profit Down 14.5% At Rs 27.7 crore Vs Rs 32.4 crore YoY
Revenue Up 10.7% At Rs 311 crore Vs Rs 281 crore YoY
Ebitda Up 5.7% At Rs 29.9 crore Vs Rs 28.3 crore YoY
Ebitda Margin At 9.6% Vs 10.1% YoY
Imagicaaworld Q2 (Cons)
Net Loss At Rs 45 crore Vs Loss Of Rs 39 crore YoY
Revenue Down 3.4% At Rs 40.4 crore Vs Rs 41.8 crore YoY
Relaxo Footwears Q2 (Cons)
Net Profit Up 2.8% At Rs 37 crore Vs Rs 36 crore YoY
Revenue Up 11.6% At Rs 702 crore Vs Rs 629 crore YoY
Ebitda Up 4.9% At Rs 85 crore Vs Rs 81 crore YoY
Ebitda Margin At 12.1% Vs 12.9% YoY
To Set Up JV With Kenafric In Kenya
Sunflag Iron & Steel Q2 (Cons)
Net Profit Up 28.3% At Rs 59 crore Vs Rs 46 crore YoY
Revenue Up 15.3% At Rs 1,122 crore Vs Rs 973 crore YoY
Ebitda Up 18% At Rs 118.9 crore Vs Rs 100.8 crore YoY
Ebitda Margin At 10.6% Vs 10.4% YoY
India Glycols Q2 (Cons)
Net Profit Down 79.6% At Rs 11 crore Vs Rs 54 crore YoY
Revenue Down 67.2% At Rs 358 crore Vs Rs 1,091 crore YoY
Ebitda Down 75.5% At Rs 38.7 crore Vs Rs 158 crore YoY
Ebitda Margin At 10.8% Vs 14.5% YoY
Jupiter Wagons Q2 (Cons)
Revenue Down 1.8% At Rs 772 crore Vs Rs 786 crore YoY
Net Profit Up 2.8% At Rs 47.9 crore Vs Rs 46.6 crore YoY
Ebitda Down 9.1% At Rs 94.3 crore Vs Rs 104 crore YoY
Ebitda Margin At 12.2% Vs 13.2% YoY
Viyash Scientific Q2 (Cons)
Net Profit Up 38.6% At Rs 76.1 crore Vs Rs 54.9 crore YoY
Revenue Up 16.2% At Rs 988 crore Vs Rs 850 crore YoY
Ebitda Down 4.6% At Rs 165 crore Vs Rs 172.9 crore YoY
Ebitda Margin At 16.7% Vs 20.3% YoY
Hindware Home Q2 (Cons)
Net Profit Up 36.7% At Rs 6.7 crore Vs Rs 4.9 crore YoY
Revenue Up 14.1% At Rs 771 crore Vs Rs 676 crore YoY
Ebitda Down 1.4% At Rs 55.3 crore Vs Rs 56.1 crore YoY
Ebitda Margin At 7.2% Vs 8.3% YoY
Appoints Nitesh Raj As CEO; Appoints Amit Bali As CFO
Inox Wind Q2 (Cons)
Net Profit Down 35.9% At Rs 58.8 crore Vs Rs 91.8 crore YoY
Revenue Up 21% At Rs 1,354 crore Vs Rs 1,119 crore YoY
Ebitda Down 10% At Rs 204.8 crore Vs Rs 227.5 crore YoY
Ebitda Margin At 15.1% Vs 20.3% YoY
KNR Constructions Q2 (Cons)
Revenue Down 7.2% At Rs 600 crore Vs Rs 646.5 crore YoY
Net Profit Down 2.9% At Rs 102 crore Vs Rs 105 crore YoY
Ebitda Down 23.6% At Rs 147 crore Vs Rs 192.3 crore YoY
Ebitda Margin At 24.5% Vs 29.7% YoY
ABB India Q3 CY2026
Net Profit Up 8.3% At Rs 443 crore Vs Rs 409 crore YoY
Revenue Up 19.4% At Rs 3,738 crore Vs Rs 3,130 crore YoY
Ebitda Up 13.6% At Rs 551 crore Vs Rs 486 crore YoY
Ebitda Margin At 14.8% Vs 15.5% YoY
Innova Captab Q2 (Cons)
Net Profit Up 40% At Rs 42 crore Vs Rs 30 crore YoY
Revenue Up 30.5% At Rs 496 crore Vs Rs 380 crore YoY
Ebitda Up 36.5% At Rs 70.3 crore Vs Rs 51.5 crore YoY
Ebitda Margin At 14.2% Vs 13.6% YoY
RHI Magnesita Q2 (Cons)
Net Profit Up 61.7% At Rs 62.1 crore Vs Rs 38.4 crore YoY
Revenue Down 0.5% At Rs 1,030 crore Vs Rs 1,035 crore YoY
Ebitda Up 24.6% At Rs 135.8 crore Vs Rs 109 crore YoY
Ebitda Margin At 13.2% Vs 10.5% YoY
Godawari Power Q2 (Cons)
Net Profit Down 47.2% At Rs 85 crore Vs Rs 161 crore YoY
Revenue Up 24.8% At Rs 1,632 crore Vs Rs 1,308 crore YoY
Ebitda Down 24.6% At Rs 196 crore Vs Rs 260 crore YoY
Ebitda Margin At 12% Vs 19.9% YoY
Approves Rs 135 crore Capex For 3 GWh Project In Maharashtra; To Invest Rs 110 crore In Arm
Axiscades Tech Q2 (Cons)
Net Profit At Rs 47 crore Vs Rs 23 crore YoY
Revenue Up 30.7% At Rs 196 crore Vs Rs 150 crore YoY
Ebitda Down 64.9% At Rs 6.8 crore Vs Rs 19.4 crore YoY
Ebitda Margin At 3.5% Vs 12.9% YoY
One-Time Loss Of Rs 38 crore; Exceptional Gain Of Rs 129 crore From Discontinued Operations
Som Distilleries Q2 (Cons)
Net Profit Down 99.3% At Rs 14 lakh Vs Rs 19.5 crore YoY
Revenue Down 30.9% At Rs 186 crore Vs Rs 269 crore YoY
Ebitda Down 56.1% At Rs 17.6 crore Vs Rs 40.1 crore YoY
Ebitda Margin At 9.5% Vs 14.9% YoY
MTNL Q2 (Cons)
Net Loss At Rs 835 crore Vs Loss Of Rs 960 crore YoY
Revenue Up 19.4% At Rs 242.4 crore Vs Rs 203 crore YoY
Ebitda Loss At Rs 17.1 crore Vs Loss Of Rs 95.3 crore YoY
Belrise Industries Q2 (Cons)
Net Profit Up 25.3% At Rs 167 crore Vs Rs 133 crore YoY
Revenue Up 16.7% At Rs 2,746 crore Vs Rs 2,354 crore YoY
Ebitda Up 11.5% At Rs 330.4 crore Vs Rs 296.3 crore YoY
Ebitda Margin At 12% Vs 12.6% YoY
La Opala Q2
Net Profit Down 5.6% At Rs 25.3 crore Vs Rs 26.8 crore YoY
Revenue Up 11.6% At Rs 101.4 crore Vs Rs 90.9 crore YoY
Ebitda Up 2.6% At Rs 36.1 crore Vs Rs 35.2 crore YoY
Ebitda Margin At 35.6% Vs 38.7% YoY
Polyplex Corp Q2 (Cons)
Net Profit At Rs 100 crore Vs Rs 24.7 crore YoY
Revenue Up 29.5% At Rs 2,324 crore Vs Rs 1,794 crore YoY
Ebitda At Rs 288 crore Vs Rs 102 crore YoY
Ebitda Margin At 12.4% Vs 5.7% YoY
TVS Supply Chain Q2 (Cons)
Net Profit At Rs 35.4 crore Vs Rs 15.6 crore YoY
Revenue Up 38.5% At Rs 3,687 crore Vs Rs 2,662 crore YoY
Ebitda Up 43.3% At Rs 258 crore Vs Rs 180 crore YoY
Ebitda Margin At 7% Vs 6.8% YoY
GSP Crop Science Q2 (Cons)
Net Profit Down 23.7% At Rs 45 crore Vs Rs 59 crore YoY
Revenue Up 19.5% At Rs 558 crore Vs Rs 467 crore YoY
Ebitda Down 21% At Rs 73.4 crore Vs Rs 92.9 crore YoY
Ebitda Margin At 13.2% Vs 19.9% YoY
Appoints Shail Jayesh Shah As CFO
Jubilant Pharmova Q2 (Cons)
Net Profit Down 74% At Rs 31.2 crore Vs Rs 120 crore YoY
Revenue Up 20.5% At Rs 2,370 crore Vs Rs 1,966 crore YoY
Ebitda Down 29.6% At Rs 240.2 crore Vs Rs 341 crore YoY
Ebitda Margin At 10.1% Vs 17.3% YoY
Genesys International Q2 (Cons)
Net Profit Down 46.7% At Rs 6.4 crore Vs Rs 12 crore YoY
Revenue Up 14.3% At Rs 88 crore Vs Rs 77 crore YoY
Deepak Fertilisers Q2 (Cons)
Net Profit Up 85% At Rs 394 crore Vs Rs 213 crore YoY
Revenue Up 10.9% At Rs 3,334 crore Vs Rs 3,006 crore YoY
Ebitda Up 61.9% At Rs 751 crore Vs Rs 464 crore YoY
Ebitda Margin At 22.5% Vs 15.4% YoY
Reliance Infra Q2 (Cons)
Net Profit Down 87.8% At Rs 234 crore Vs Rs 1,911 crore YoY
Revenue Up 11.6% At Rs 6,954 crore Vs Rs 6,233 crore YoY
Ebitda Down 99.9% At Rs 1.6 crore Vs Rs 1,054 crore YoY
Ebitda Margin At 0.02% Vs 16.9% YoY
Regulatory Income At Rs 1,257 crore Vs Rs 720 crore YoY
Senco Gold Q2 (Cons)
Net Profit Up 77.6% At Rs 87 crore Vs Rs 49 crore YoY
Revenue Up 34% At Rs 2,059 crore Vs Rs 1,536 crore YoY
Ebitda Down 15.1% At Rs 90 crore Vs Rs 106 crore YoY
Ebitda Margin At 4.4% Vs 6.9% YoY
CMS Info Q2 (Cons)
Net Profit Down 3.6% At Rs 81 crore Vs Rs 84 crore QoQ
Revenue Up 2.4% At Rs 650 crore Vs Rs 635 crore QoQ
Ebitda Up 1.8% At Rs 172 crore Vs Rs 169 crore QoQ
Ebitda Margin At 26.5% Vs 26.6% QoQ
Fineotex Chemical Q2 (Cons)
Net Profit Up 30.8% At Rs 34 crore Vs Rs 26 crore YoY
Revenue At Rs 388 crore Vs Rs 138 crore YoY
Ebitda Up 93% At Rs 60.4 crore Vs Rs 31.3 crore YoY
Ebitda Margin At 15.6% Vs 22.7% YoY
Confidence Petroleum Q2 (Cons)
Net Profit At Rs 68.6 crore Vs Rs 20.3 crore YoY
Revenue At Rs 2,235 crore Vs Rs 983 crore YoY
Ebitda Up 94.8% At Rs 161 crore Vs Rs 82.4 crore YoY
Ebitda Margin At 7.2% Vs 8.4% YoY
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Stocks In News
- Pricol: Promoter to sell entire 38.5% stake in Pricol Autotech to Warburg Pincus for Rs 1,663 crore.
- Waaree Energies: Arm Waaree Energy Storage Solutions commissions new battery pack manufacturing line in Gujarat.
- Alembic Pharma: Gets US FDA approval for Binimetinib Tablets used in metastatic or unresectable melanoma.
- Balu Forge: Approves fundraising through issuance of 30 lakh warrants.
- Cyient DLM: Signs pact with Hindustan Shipyard for maritime and defence electronics. Appoints Suresh Narayan as CFO; RM Subramanian resigns.
- Galaxy Surfactants: Partners LG Electronics to co-develop sustainable cleaning solutions.
- Tata Motors PV: Guides for FY27 JLR EBIT margin of 2-3%, revenue of £25 billion and free cash flow of negative £1.25 billion.
- JSW Infra: Wins Rs 60 crore order from Dedicated Freight Corridor Corporation. Targets port capacity of 400 MTPA by 2030. Targets FY30 logistics revenue of Rs 8,000 crore and Ebitda of Rs 2,000 crore.
- Bharat Electronics: Receives additional orders worth Rs 619 crore since Nov. 6.
- Yes Bank: Files review petition in AT1 bonds case.
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