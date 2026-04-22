SBI Life, Trent, Tech Mahindra, L&T Tech Q4 Results Today — Check Estimates

SBI Life Insurance Co., Trent Ltd., Tech Mahindra Ltd., L&T Technology Services Ltd. and Havells India Ltd. are among companies reporting earnings on Wednesday, April 22.
Here are the analysts' consensus estimates compiled by Bloomberg:
SBI Life (YoY)
- Revenue seen at Rs 24,000 crore versus Rs 23,075 crore
- Profit seen at Rs 858 crore versus Rs 813 crore
Trent (Consolidated, YoY)
- Revenue seen at Rs 4,932 crore versus Rs 4,217 crore
- Ebitda seen at Rs 798 crore versus Rs 652 crore
- Margin seen at 6.1% versus 7.5%
- Profit seen at Rs 300 crore versus Rs 318 crore
Tech Mahindra (Consolidated, QoQ)
- Revenue seen at Rs 14,777 crore versus Rs 14,393 crore
- Ebitda seen at Rs 2,491 crore versus Rs 2,366 crore
- Margin seen at 16.9% versus 16.4%
- Profit seen at Rs 1,509 crore versus Rs 1,313 crore
Tata Communication (Consolidated, QoQ)
- Revenue seen at Rs 6,382 crore versus Rs 6,189 crore
- Ebitda seen at Rs 1,272 crore versus Rs 1,228 crore
- Margin seen at 5.2% versus 6.8%
- Profit seen at Rs 330 crore versus Rs 419 crore
L&T Tech (Consolidated, QoQ)
- Revenue seen at Rs 2,970 crore versus Rs 2,926 crore
- Ebitda seen at Rs 516 crore versus Rs 514 crore
- Margin seen at 17.4% versus 17.6%
- Profit seen at Rs 341 crore versus Rs 303 crore
Essential Business Intelligence, Continuous LIVE TV, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice and Latest Stories — On NDTV Profit.