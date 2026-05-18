LIVE UPDATES

Q4 Results Live Updates: Gujarat Narmada Profit Soars 88%; Astral Profit Rises 19%

IGL, Indian Oil Corporation and JSW Cement among companies to report earnings today.

Hello and welcome to NDTV Profit's live coverage of the Q4FY26 earnings season.

Around 100 companies are scheduled to announce their March-quarter results on May 18, spanning sectors such as financial services, manufacturing, IT and consumer goods. Some of the major companies to report earnings today include Indian Oil Corporation, JSW Cement, IG, among others.

Several companies are also expected to announce dividends and hold post-results earnings calls later in the day. Stay tuned for live updates, key highlights and market reaction throughout the session.

May 18, 2026 17:35 (IST)
Q4 Results Live Updates: Gujarat Narmada Profit Soars 88%, Revenue Rises

Gujarat Narmada Valley Fertilizers And Chemicals FY26 Highlights (Cons, YoY)
  • Net Profit Up 87.7% At Rs. 396 crore Vs Rs. 211 crore
  • Revenue Up 7.4% At Rs. 2,208 crore Vs Rs. 2,055 crore
  • Ebitda At Rs. 482 crore Vs Rs. 240 crore
  • Ebitda Margin At 21.8% Vs 11.7% YoY
  • Dividend Of Rs. 21/Share

May 18, 2026 16:16 (IST)
Q4 Results Live Updates: Astral Declares Dividend

Astral Q4 Highlights (Cons, YoY)

  • Net Profit Up 18.8% At Rs. 213 crore Vs Rs. 179 crore
  • Revenue Up 24.2% At Rs. 2,089 crore Vs Rs. 1,681 crore
  • Ebitda Up 26.8% At Rs. 383 crore Vs Rs. 302 crore
  • Ebitda Margin At 18.3% Vs 18%

Note: To pay dividend of Rs. 2.50/share & re-appoints Sandeep Engineer as MD from Apr 1.

May 18, 2026 15:57 (IST)
Q4 Results Live Updates: Apollo Micro Profit Surges Multifold, Revenue Jumps 81%

Apollo Micro FY26 Highlights (Cons, YoY)
  • Net Profit At Rs. 37.6 crore Vs Rs. 14 crore
  • Revenue Up 81.3% At Rs. 293.3 crore Vs Rs. 161.8 crore
  • Ebitda Up 88.1% At Rs. 67.7 crore Vs Rs. 36 crore
  • Ebitda Margin At 23.1% Vs 22.2% YoY

May 18, 2026 15:56 (IST)
Q4 Results Live Updates: Electrosteel Castings Profit Soars 91%, Revenue Declines

Electrosteel Castings FY26 Highlights (Cons, YoY)
  • Net Profit Down 90.5% At Rs. 16 crore Vs Rs. 168.3 crore
  • Revenue Down 12.2% At Rs. 1,493 crore Vs Rs. 1,700 crore
  • Ebitda Down 61.1% At Rs. 61.8 crore Vs Rs. 158.9 crore
  • Ebitda Margin At 4.1% Vs 9.3% YoY

May 18, 2026 15:52 (IST)
Q4 Results Live Updates: Jain Resource Net Profit Up 22%, Revenue Surges

Jain Resource Recycling FY26 Highlights (Cons, YoY)
  • Net Profit Up 21.8% At Rs. 66 crore Vs Rs. 54.2 crore
  • Revenue Up 76.4% At Rs. 3,105 crore Vs Rs. 1,760 crore
  • Ebitda Up 17.8% At Rs. 110 crore Vs Rs. 93.3 crore
  • Ebitda Margin At 3.5% Vs 5.3% YoY

May 18, 2026 15:49 (IST)
Q4 Results Live Updates: Strides Pharma Declares Dividend

Strides Pharma Ltd. declared a dividend of Rs 5 per share after announcing its financial results for the fourth quarter of fiscal 2026.

May 18, 2026 15:48 (IST)
Q4 Results Live Updates: Strides Pharma Profit Jumps 55%, Revenue Rises

Strides Pharma Science FY26 Highlights (Cons, YoY)

  • Net Profit Up 54.5% At Rs. 127 crore Vs Rs. 82.2 crore
  • Revenue Up 11.2% At Rs. 1,324 crore Vs Rs. 1,190 crore
  • One-Time Loss Of Rs. 6.4 crore Vs Loss Of Rs. 27.4 crore
  • Ebitda Up 10% At Rs. 240 crore Vs Rs. 218 crore
  • Ebitda Margin At 18.1% Vs 18.3% YoY
May 18, 2026 14:24 (IST)
Q4 Results Live Updates: Triveni Turbine Preview

Triveni Turbine is expected to report revenue of Rs 656.16 crore for Q4FY26, while Ebitda is likely to come in at Rs 142.38 crore with margins at 21.7%. Profit is estimated at Rs 114 crore.

May 18, 2026 14:10 (IST)
Q4 Results Live Updates: Earnings Today

Companies scheduled to declare fourth quarter earnings for the fiscal year 2025-26 on Monday, May 18 are 63 Moons Technologies Ltd, Afcons Infrastructure Ltd, AJAX Engineering Ltd, Apollo Micro Systems Ltd, Astral Ltd, DOMS Industries Ltd, Electrosteel Castings Ltd, Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd, GE Vernova T&D India Ltd, HLE Glascoat Ltd, Indraprastha Gas Ltd, Indian Oil Corporation Ltd, Jain Resource Recycling Ltd, JK Paper Ltd, JSW Cement Ltd, Ola Electric Mobility Ltd, Puravankara Ltd, Shivalik Bimetal Controls Ltd, Seamec Ltd, Sun Pharma Advanced Research Company Ltd, Strides Pharma Science Ltd, Baazar Style Retail Ltd, Subros Ltd, Timken India Ltd, Triveni Turbine Ltd, VRL Logistics Ltd, Zydus Wellness Ltd.

 

May 18, 2026 13:27 (IST)
Q4 Results Live Updates: VRL Logistics Profit Falls 3%

VRL Logistics Q4FY26
  • Net Profit down 3% at Rs 72.1 crore versus Rs 74.3 crore YoY
  • Revenue up 5.4% at Rs 853 crore versus Rs 809 crore YoY
  • EBITDA down 4.9% at Rs 178 crore versus Rs 187 crore YoY
  • EBITDA Margin at 20.8% versus 23.1% YoY

Other Updates

  • Other Income at Rs 6.4 crore versus Rs 2.5 crore YoY
May 18, 2026 12:57 (IST)
Q4 Results Live Updates: Zydus Wellness Profit Falls

Zydus Wellness Q4FY26 (Cons, YoY)

  • Net Profit down 5.8% at Rs 162 crore versus Rs 172 crore YoY
  • Revenue up 62.7% at Rs 1,485 crore versus Rs 913 crore YoY
  • EBITDA up 42.5% at Rs 270 crore versus Rs 189 crore YoY
  • EBITDA Margin at 18.2% versus 20.7% YoY

Other Updates

  • Tax expense at Rs 15.3 crore versus Rs 1.5 crore YoY
  • Final dividend of Rs 1.20 per share

May 18, 2026 12:20 (IST)
Q4 Results Live Updates: GE Vernova T&D Preview

GE Vernova T&D India is expected to report revenue of Rs 1,717.43 crore for Q4FY26, while Ebitda is likely to come in at Rs 416.73 crore with margins at 24.3%. Profit is estimated at Rs 311.55 crore.

May 18, 2026 11:55 (IST)
Q4 Results Live Updates: Zydus Wellness Preview

Zydus Wellness is expected to report revenue at Rs 1,426.73 crore and profit of Rs 184.05 crore. Ebitda will be at Rs 279.24 crore and margin of 19.6%

May 18, 2026 11:52 (IST)
Q4 Results Live Updates: Indian Oil Q4 Preview

Indian Oil Corporation is expected to report revenue of Rs 2,36,815.6 crore for Q4FY26, while Ebitda is likely to come in at Rs 14,708.24 crore with margins at 6.2%. Profit is estimated at Rs 14,359.81 crore.

May 18, 2026 11:51 (IST)
Q4 Results Live Updates: JSW Cement Q4 Preview

JSW Cement is expected to report revenue of Rs 1,869.19 crore for Q4FY26, while Ebitda is likely to come in at Rs 351.59 crore with margins at 18.8%. Profit is estimated at Rs 158.8 crore.

May 18, 2026 11:48 (IST)
Q4 Results Live Updates: Hello & Welcome

