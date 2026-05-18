Q4 Results Live Updates: Gujarat Narmada Profit Soars 88%; Astral Profit Rises 19%

Companies scheduled to declare fourth quarter earnings for the fiscal year 2025-26 on Monday, May 18 are 63 Moons Technologies Ltd, Afcons Infrastructure Ltd, AJAX Engineering Ltd, Apollo Micro Systems Ltd, Astral Ltd, DOMS Industries Ltd, Electrosteel Castings Ltd, Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd, GE Vernova T&D India Ltd, HLE Glascoat Ltd, Indraprastha Gas Ltd, Indian Oil Corporation Ltd, Jain Resource Recycling Ltd, JK Paper Ltd, JSW Cement Ltd, Ola Electric Mobility Ltd, Puravankara Ltd, Shivalik Bimetal Controls Ltd, Seamec Ltd, Sun Pharma Advanced Research Company Ltd, Strides Pharma Science Ltd, Baazar Style Retail Ltd, Subros Ltd, Timken India Ltd, Triveni Turbine Ltd, VRL Logistics Ltd, Zydus Wellness Ltd.