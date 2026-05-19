Q4 Results Today: Bharat Electronics, BPCL, Zydus Lifesciences, Mankind Pharma Among 120+ Firms To Post Earnings

Over 125 companies are set to announce the results for Q4FY26 on May 19. Important companies announcing fourth-quarter results on May 19 include Bharat Electronics, Bharat Petroleum Corporation, Zydus Lifesciences, Anthem Biosciences and Alembic. Some companies could also announce dividends. Many have already scheduled conference calls to discuss their Q4FY26 numbers in detail.
List Of Companies Declaring Q4 Results On May 19
Ace Alpha Tech Ltd., Adcounty Media India Ltd., Advent Hotels International Ltd., Alembic Ltd., Amanta Healthcare Ltd., Anthem Biosciences Ltd., Asian Energy Services Ltd., ASK Automotive Ltd., Automotive Axles Ltd., Automobile Products of India Ltd., AYM Syntex Ltd., Banswara Syntex Ltd., BASF India Ltd., BCPL Railway Infrastructure Ltd., Bharat Electronics Ltd., Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd., BlackBuck Ltd., BLS International Services Ltd., Bluspring Enterprises Ltd., Borosil Ltd.
Bosch Home Comfort India Ltd., Bharat Petroleum Corporation Ltd., BSL Ltd., Shankara Buildpro Ltd., Challani Capital Ltd., Dishman Carbogen Amcis Ltd., DCM Financial Services Ltd., Dev Accelerator Ltd., Digicontent Ltd., Dhanuka Agritech Ltd., DISA India Ltd., Dredging Corporation of India Ltd., DCM Shriram Fine Chemicals Ltd., Dynamatic Technologies Ltd., Dynamic Portfolio Management & Services Ltd., Escorp Asset Management Ltd., Eureka Forbes Ltd., Exicom Tele-Systems Ltd.
Fine Organic Industries Ltd., Flex Foods Ltd., Future Market Networks Ltd., Franklin Industries Ltd., Gayatri BioOrganics Ltd., Ghushine Fintrrade Ocean Ltd., Golkonda Aluminium Extrusions Ltd., Godawari Power and Ispat Ltd., Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., GTV Engineering Ltd., Hatsun Agro Product Ltd., Healthcare Global Enterprises Ltd., Hindware Home Innovation Ltd., IB Infotech Enterprises Ltd., INDO SMC Ltd., Investment & Precision Castings Ltd., Jay Bharat Maruti Ltd.
Jay Shree Tea & Industries Ltd., JBF Industries Ltd., Jindal Hotels Ltd., J. Kumar Infraprojects Ltd., Josts Engineering Company Ltd., Kaycee Industries Ltd., KDDL Ltd., Kirloskar Industries Ltd., Kopran Ltd., Kwality Pharmaceuticals Ltd., KSE Ltd., Karnataka Bank Ltd., Lee & Nee Softwares Exports Ltd., Mankind Pharma Ltd., Manugraph India Ltd., C.E. Info Systems Ltd., Mayur Uniquoters Ltd., Mega Corporation Ltd., Megri Soft Ltd., Mindteck (India) Ltd., Nephrocare Health Services Ltd., Nicco UCO Alliance Credit Ltd.
Nurture Well Industries Ltd., Oasis Tradelink Ltd., OM Power Transmission Ltd., Orient Bell Ltd., Orkla India Ltd., PI Industries Ltd., PNC Infratech Ltd., Poona Dal & Oil Industries Ltd., Prince Pipes and Fittings Ltd., PTC India Ltd., Shree Rama Newsprint Ltd., Ramsons Projects Ltd., Regal Entertainment & Consultants Ltd., Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd., RITES Ltd., R K Swamy Ltd., Rushabh Precision Bearings Ltd., Safari Industries India Ltd., Sahara One Media & Entertainment Ltd., Shivamshree Businesses Ltd.
Synergy Green Industries Ltd., Shaily Engineering Plastics Ltd., Share India Securities Ltd., Shri Niwas Leasing and Finance Ltd., Shri Jagdamba Polymers Ltd., Sigma Solve Ltd., Sihora Industries Ltd., Simplex Mills Company Ltd., Simplex Papers Ltd., Siyaram Silk Mills Ltd., Sofcom Systems Ltd., Speciality Restaurants Ltd., SPEL Semiconductor Ltd., Sri Nachammai Cotton Mills Ltd., Surana Telecom and Power Ltd., TCI Industries Ltd., Tamilnadu Petroproducts Ltd., Transworld Shipping Lines Ltd., Trident Ltd.
TTL Enterprises Ltd., United Foodbrands Ltd., Ultracab (India) Ltd., UR Sugar Industries Ltd., Ventura Textiles Ltd., Viyash Scientific Ltd., Waa Solar Ltd., WPIL Ltd., WSFx Global Pay Ltd., Zee Entertainment Enterprises Ltd., Zim Laboratories Ltd., Zydus Lifesciences Ltd.
BEL Q3 Results
Bharat Electronics Ltd. (BEL) delivered a robust set of December-quarter earnings, reporting a 21% year-on-year (YoY) rise in consolidated net profit at Rs 1,580 crore, compared with Rs 1,312 crore a year earlier. Revenue from operations also registered solid growth, increasing 24% YoY to Rs 7,154 crore.
BPCL Q3 Results
Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) reported a 7.1% YoY rise in consolidated total income to Rs 1,37,298.79 crore in Q3FY26 from Rs 128,158.36 crore in Q3FY25. Net profit jumped 88.87% YoY to Rs 7,188.4 crore in Q3FY26 from Rs 3,805.94 crore in Q3FY25.
Zydus Lifesciences Q3 Results
Driven by solid growth across its core businesses, particularly consumer wellness and the North America formulations segment, Ahmedabad-based Zydus Lifesciences recorded a 30% YoY jump in third-quarter revenue to Rs 6,864.50 crore.
The company's net profit for Q3FY26 stood at Rs 1,042 crore, marking a modest increase of roughly 2% from a year earlier.
