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Maruti Suzuki, ABB India, Chennai Petro, Alkem Labs, Grasim, Sharda Cropchem Dividends: Last Day To Buy Shares To Qualify

Shares of Maruti Suzuki, ABB India, Chennai Petroleum, Alkem Laboratories, Grasim Industries, and others will trade ex-dividend on August 6, 2026, the last day to buy for dividend eligibility.

Read Time: 3 mins
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Maruti Suzuki, ABB India, Chennai Petro, Alkem Labs, Grasim, Sharda Cropchem Dividends: Last Day To Buy Shares To Qualify
Dividend Record Date: Last Day To Buy Shares To Qualify
Photo: Envato
STOCKS IN THIS STORY
Maruti Suzuki India Ltd.
--
Chennai Petroleum Corporation Ltd.
--
ABB India Ltd.
--

Shares of Maruti Suzuki India Ltd., ABB India Ltd., Chennai Petroleum Corporation Ltd., Alkem Laboratories Ltd., Grasim Industries Ltd., Sharda Cropchem Ltd.,  and more will be on interest on Thursday as the day marks the last session for retail investors to buy shares to qualify for receiving the dividend before the stock goes ex/record-date.

The record date determines the eligible shareholders who will receive the dividend payment. The ex-dividend date, which mostly coincides with the record date, marks when the share price adjusts to reflect the upcoming payout. The record date for the following list is August 7, 2026.

Security NamePurpose
ABB India Ltd.Special Dividend - Rs. - 90.0000
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd.Dividend - Rs. - 0.5000
Alkem Laboratories Ltd.Final Dividend - Rs. - 10.0000
Arvind Fashions Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.6000
Avanti Feeds Ltd.Final Dividend - Rs. - 10.0000
BDH Industries Ltd.Final Dividend - Rs. - 5.0000
Bhagwati Autocast Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.5000
BN Rathi Securities Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.5000
Chennai Petroleum Corporation Ltd.Final Dividend - Rs. - 54.0000
Cholamandalam Financial Holdings Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.3000
Great Eastern Shipping Company Ltd.Interim Dividend - Rs. - 14.4000
Grasim Industries Ltd.Dividend - Rs. - 10.0000
IDFC First Bank Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.2500
Ipca Laboratories Ltd.Dividend - Rs. - 6.0000
Jayant Agro Organics Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.5000
Jasch Gauging Technologies Ltd.Interim Dividend - Rs. - 10.0000
Jtekt India Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.7500
KEC International Ltd.Final Dividend - Rs. - 5.5000
Lodha Developers Ltd.Final Dividend - Rs. - 4.2500
Manba Finance Ltd.Interim Dividend - Rs. - 0.2500
Maruti Suzuki India Ltd.Final Dividend - Rs. - 140.0000
Mukand Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.0000
Nava Ltd.Final Dividend - Rs. - 5.5000
Netweb Technologies India Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.0000
PI Industries Ltd.Final Dividend - Rs. - 10.0000
Quess Corp Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.0000
Rubicon Research Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.5000
Sagility Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.1000
Sahyadri Industries Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.5000
Sharda Cropchem Ltd.Final Dividend - Rs. - 9.0000
Shri Dinesh Mills Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.5000
Shyam Metalics and Energy Ltd.Final Dividend - Rs. - 2.7000
Steelcast Ltd.Interim Dividend - Rs. - 0.4500
Tube Investments of India Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.5000
United Breweries Ltd.Final Dividend - Rs. - 10.0000
Varroc Engineering Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.5000
Venus Remedies Ltd.Final Dividend - Rs. - 10.0000
Westlife Foodworld Ltd.Interim Dividend - Rs. - 0.4000
Wonderla Holidays Ltd.Final Dividend - Rs. - 2.0000

T+1 Settlement Cycle

Given India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date (August 6 in this case) will not be eligible for the dividend payment. Therefore, investors who own shares by August 5 will be the beneficiaries.

Dividends are a way for companies to reward shareholders. It is the portion of profits that a company distributes to its shareholders and is essentially a return on the investment shareholders make in the company's equity. Such payments are made through final, interim, and special dividends.

Dividends are taxable in the hands of the shareholders, and companies are no longer required to pay the Dividend Distribution Tax (DDT). The TDS on dividend income for resident individuals is 10% if the dividend amount exceeds Rs 5,000 in a financial year.

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