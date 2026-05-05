Gold Rate Today: Check 24K, 22K Prices In Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Other Cities On May 5

Gold price in India remained marginally lower on Tuesday, May 5, with 24-karat, and 22-karat gold rates declining by nearly Rs 2,000 across major cities. Silver prices also witnessed a drop of around Rs 7,000 in metro cities.
Among these cities, gold prices remained highest in Chennai, followed by Hyderabad, Bengaluru and Mumbai.
According to Monday, May 4 closing level, Multi commodity exchange of India (MCX) gold traded at Rs 1,49,350 per 10 grams, while silver stood at Rs 2,44,001 per kg.
The bullion dropped globally amid Middle East tensions as the US and Iran traded fire on Monday, risking four-week-old ceasefire and raising inflation and rate-hike risks.
Gold Prices On May 5
On Tuesday, 24-karat gold was priced at Rs 1,49,830 per 10 grams at 7:15 am, while 22-karat gold was priced at Rs 1,37,344 per 10 grams, according to India Bullions data. Silver prices today are at Rs 2,44,230 (Silver 999 Fine), data showed.
How Much Gold, Silver Costs In Your City Today?
Here are gold and silver rates for major cities, including Delhi, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, and Chennai. It must be noted that jewellers may add making charges, taxes, and GST to the bill, which may hike the final price for retail customers.
Gold And Silver Prices In New Delhi — May 5
24K gold price in Delhi - Rs 1,49,300/10 gms
22K gold price in Delhi - Rs 1,36,858/10 gms
Silver price in Delhi - Rs 2,43,370/ kg
Gold And Silver Prices In Mumbai — May 5
24K gold price in Mumbai - Rs 1,49,550/10 gms
22K gold price in Mumbai - Rs 1,37,088/10 gms
Silver price in Mumbai - Rs 2,43,790/ kg
ALSO READ: Gold Price On May 4: Check 24K, 22K Rates In Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru, More
Gold And Silver Prices In Kolkata — May 5
24K gold price in Kolkata - Rs 1,49,360/10 gms
22K gold price in Kolkata - Rs 1,36,913/10 gms
Silver price in Kolkata - Rs 2,50,430/ kg
Gold And Silver Prices In Bengaluru — May 5
24K gold price in Bengaluru - Rs 1,49,670/10 gms
22K gold price in Bengaluru - Rs 1,37,198/10 gms
Silver price in Bengaluru - Rs 2,43,980/ kg
Gold And Silver Prices In Chennai — May 5
24K gold price in Chennai - Rs 1,49,990/10 gms
22K gold price in Chennai - Rs 1,37,491/10 gms
Silver price in Chennai - Rs 2,44,500/ kg
Gold And Silver Prices In Hyderabad — May 5
24K gold price in Hyderabad - Rs 1,49,790/10 gms
22K gold price in Hyderabad - Rs 1,37,308/10 gms
Silver price in Hyderabad - Rs 2,44,170/ kg
ALSO READ: Gold And Silver Likely To Be Range Bound Due To US-Iran War, Macroeconomic Data, Analysts Say
Essential Business Intelligence, Continuous LIVE TV, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice and Latest Stories — On NDTV Profit.