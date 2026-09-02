Gold Rate Today: Check 24K, 22K Gold Prices In Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru On September 2

Gold prices in India stood at Rs 1,52,160 per 10 grams on Wednesday, September 2, while silver was priced at Rs 2,34,780 per kg, according to Bullion.co.in. Gold has fallen around 4.5% over the past week, but remains 43.3% higher than a year ago.
City-Wise Gold Rates
Mumbai: Rs 1,51,880 per 10gm
Delhi: Rs 1,51,620 per 10gm
Chennai: Rs 1,52,320 per 10gm
Kolkata: Rs 1,51,680 per 10gm
Bengaluru: Rs 1,52,000 per 10gm
Hyderabad: Rs 1,52,120 per 10gm
In Mumbai, 22K gold was at Rs 1,39,223; Delhi at Rs 1,38,985; Chennai at Rs 1,39,627; Kolkata at Rs 1,39,040; Bengaluru at Rs 1,39,333; and Hyderabad at Rs 1,39,443 per 10gm.
Silver Price Today
Silver 999 fine price stood at Rs 2,34,780 per kg today, while Silver 925 sterling was at Rs 2,17,172 per kg. Silver 999 fine has also lost around 2.3% during the past week; however, over a year, the white metal is up around 89%.
City-Wise Silver Rates
Here are Silver 999 Fine prices in major metro cities based on the latest data:
Mumbai: Rs 2,34,350 per kg
Delhi: Rs 2,33,950 per kg
Chennai: Rs 2,35,030 per kg
Kolkata: Rs 2,34,040 per kg
Bengaluru: Rs 2,34,540 per kg
Hyderabad: Rs 2,34,720 per kg
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