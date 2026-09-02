Get App
Download App Scanner
Scan to Download
Advertisement

August Auto Sales: Who Sold The Most Vehicles? Maruti, M&M, Tata To Eicher Motors, Here's The List

India's automakers report mostly higher August sales with Hero MotoCorp at 5.68 lakh units, Bajaj Auto at 5.35 lakh, and Maruti Suzuki at 2.19 lakh units.

Read Time: 4 mins
Add NDTV Profit As Google Preferred Source
Share
August Auto Sales: Who Sold The Most Vehicles? Maruti, M&M, Tata To Eicher Motors, Here's The List
August Auto Sales Updates
Photo: NDTV Profit

India's automakers reported mostly higher August sales, led by Hero MotoCorp at 5.68 lakh units, Bajaj Auto at 5.35 lakh and Maruti Suzuki at 2.19 lakh. Tata Motors' passenger vehicles and Mahindra & Mahindra posted sharp growth, while exports delivered mixed results across manufacturers amid varied performances against analyst estimates.

Here are the detailed August auto sales numbers.

Maruti Suzuki

  • Total Sales 2.19 lakh Units Vs Est Of 2.40 lakh Units  
  • Total Sales up 21% At 2.19 lakh Units YoY  
  • Exports reduced 7% At 33,844 Units YoY  
  • Domestic Sales up 29% At 1.85 lakh Units YoY  
  • Passenger Car Sales up 29% At 85,965 Units YoY  
  • Domestic PV Sales up 35% At 1.76 lakh Units YoY  

Hyundai Motors India Sales Data

  • Total Sales At 65,796 Units Vs Est Of 69,000 Units 
  • Total Sales up 8.8% At 65,796 Units YoY
  • Domestic Sales up 23.6% At 54,396 Units YoY

Tata Motors CV

  • Total Sales up 49% At 44,411 Units YoY  
  • Total Domestic Sales up 33% At 36,619 Units YoY  
  • Exports up 227% At 7,792 Units YoY

Tata Motors PV

  • Total PV Sales up 56% At 67,753 Units YoY  
  • PV Sales At 67,753 Units Vs Est Of 65,500 Units 
  • Domestic PV Sales up 59% At 65,253 Units YoY  
  • PV Intl Biz Sales up 8% At 2,500 Units YoY

Mahindra & Mahindra's Auto And Tractor Update

  • Sales At 59,257 Units Vs Est Of 62,000 Units  
  • Sales up 50% At 59,257 Units YoY  
  • CV Sales up 28% At 42,337 Units YoY 
  • Total Exports up 71% At 6,054 Units YoY 
  • 3W Sales up 42% At 14,922 Units YoY

August Tractor Sales | M&M

  • Total Sales At 29,507 Units Vs Est Of 28,950 Units  
  • Total Sales up 5% At 29,507 Units YoY  
  • Domestic Sales up 5% At 27,595 Units YoY  
  • Exports At 1,912 Units Vs 1,916 Units YoY

Ashok Leyland

  • Total Sales up 38% At 21,038 Units YoY  
  • Domestic Sales up 43% At 19,438 Units YoY

TVS Motor Company Limited

  • Total Sales up 21% At 6.16 lakh Units YoY
  • 2W Sales up 21% At 5.91 lakh Units YoY
  • 2W EV Sales At 59,453 Units Vs 25,138 Units YoY
  • 3W Sales up 34% At 25,103 Units YoY
  • Exports up 29% To 1.74 lakh Units YoY

Bajaj Auto

  • Total Sales At 5.35 lakh Units Vs 4.17 lakh Units YoY  
  • 2W Sales At 4.43 lakh Units Vs Est Of 3.98 lakh Units  
  • Total Sales up 28% At 5.35 lakh Units YoY  
  • Domestic Sales up 10% At 2.55 lakh Units YoY  
  • Exports up 51% At 2.80 lakh Units YoY  
  • 2W Exports up 53% At 2.41 lakh Units YoY  
  • 3W Sales up 22% At 92,016 Units YoY  
  • 3W Exports up 39% At 38,206 Units YoY

Hero Moto 

  • Total Sales rises 2.6% at 5.68 lakh units.
  • Domestic sales rises 4.5% At 5.42 lakh units.
  • Exports down 24.5% at 26,093 units.
  • Motorcycle sales down 1.5% At 4.93 lakh units.
  • Scooter sales up 42.8% at 74,547 units.

Honda Motors

  • Total Sales up 10.88% At 7,508 Units YoY  
  • Domestic sales up 39% At 5,385 units YoY
  • Exports reduce At 2,123 units as compared to 2,924 units during August 2025.

Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI)

  • Total Sales Up 8% At 5.79 lakh Units  
  • Domestic Sales up 8% At 5.17 lakh Units YoY
  • Exports Up 15% At 61,000 Units Vs 53,000 Units YoY

Eicher Motors Ltd.

  • Total Sales up 17.7% At 8,434 Units YoY  
  • Total Exports reduce 2.5% At 578 Units YoY  
  • Domestic Sales up 19.8% At 7,584 Units YoY

ALSO READ: Stock Picks Today: L&T, Sun Pharma, SBI Life, Eicher Motors, And More On Brokerages' Radar

Royal Enfield

  • Royal Enfield Sales 1.26 lakh Units vs Estimate Of 1.23 lakh Units  
  • Royal Enfield Exports up 10% At 12,275 Units YoY  
  • Over 350cc Royal Enfield Sales reduce 13% At 13,336 Units YoY

SML Mahindra Sales Up 40%

  • Total Sales up 40% At 1,175 Units YoY  
  • Cargo Vehicle Sales up 53% At 492 Units YoY  
  • PV Sales up31% At 683 Units YoY

Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.

Newsletters

Update Email
to get newsletters straight to your inbox
⚠️ Add your Email ID to receive Newsletters
Note: You will be signed up automatically after adding email
Newsletter Preview

Videos

Watch
LIVE

News for You

US-Iran War News Live Updates: Middle East Tensions Explode as US Strikes Iran, Tehran Launches Counterattack

US-Iran War News Live Updates: Middle East Tensions Explode as US Strikes Iran, Tehran Launches Counterattack

Live TV
Apps
Social
Hello Reader
Sign In / Register
Set as Trusted Source
on Google Search
Add NDTV Profit As Google Preferred Source
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com