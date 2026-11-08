Get App
Download App Scanner
Scan to Download
Advertisement

Corporate Actions This Week: HUL, Dabur, Balrampur Chini, Aurobindo Pharma, ONGC, Jyothy Labs, And Many More In Focus

Hindustan Unilever, Dabur India, and ONGC are among firms declaring interim dividends during the November 9 to 13 record dates.

Read Time: 4 mins
Share
Corporate Actions This Week: HUL, Dabur, Balrampur Chini, Aurobindo Pharma, ONGC, Jyothy Labs, And Many More In Focus
Corporate Actions This Week
Photo: AI Generated

As many as 73 companies have record dates for corporate actions during November  9–13, including dividends, rights issues, buybacks and a bonus issue. Hindustan Unilever, Dabur India, Balrampur Chini, ONGC and feature among dividend payers, while Jyothy Labs and FDC have buyback record dates, and Dharti Proteins has a one-for-one bonus issue scheduled.

Right Issue of Equity Shares

Evonile Pharma Ltd. and Zodiac-JRD-MKJ Ltd. have set November 11 as the record date for their rights issues of equity shares. Kanel Industries Ltd's record date falls on November 13.

Buy Back of Shares

Jyothy Labs Ltd. has fixed November 11 as the record date for its share buyback, while FDC Ltd.' record date is November 13.

Also Read | Layoffs Are Rising In Tech, But These Skills Are Helping People Unlock Better Pay

Bonus Issue

Dharti Proteins Ltd has set November 13 as the record date for its 1:1 bonus issue, entitling eligible shareholders to one additional share for every share held.

Divdends

Company Name

Purpose

Record Date

Ganesh Consumer Products Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 3.7000

9 Nov 2026

Metropolis Healthcare Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.0000

9 Nov 2026

Brisk Technovision Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 2.0000

10 Nov 2026

Dabur India Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 3.5000

10 Nov 2026

Esab India Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 20.0000

10-Nov-26

Labelkraft Technologies Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.0000

10-Nov-26

Oswal Agro Mills Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.5000

10-Nov-26

Saksoft Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.5000

10-Nov-26

Adf Foods Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.6000

11-Nov-26

Aurobindo Pharma Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 7.0000

11-Nov-26

Balkrishna Industries Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 4.0000

11-Nov-26

Balrampur Chini Mills Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 4.0000

11-Nov-26

Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 5.0000

11-Nov-26

Container Corporation of India Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.9000

11-Nov-26

Galaxy Surfactants Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 18.0000

11-Nov-26

GPT Infraprojects Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.0000

11-Nov-26

Housing & Urban Development Corporation Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.3500

11-Nov-26

JM Financial Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.6500

11-Nov-26

Dr. Lal PathLabs Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 5.0000

11-Nov-26

Navneet Education Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.5000

11-Nov-26

Navneet Education Ltd.

Special Dividend - Rs. - 1.5000

11-Nov-26

NBCC (India) Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.2500

11-Nov-26

NRB Bearings Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 2.5000

11-Nov-26

PDS Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 2.2000

11-Nov-26

Premier Energies Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.5000

11-Nov-26

RITES Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.9000

11-Nov-26

SNL Bearings Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 6.0000

11-Nov-26

Sonata Software Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.2500

11-Nov-26

Bayer CropScience Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 90.0000

12-Nov-26

Gaja Alternative Asset Management Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.5000

12-Nov-26

Godfrey Phillips India Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 10.0000

12-Nov-26

Gujarat Pipavav Port Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 3.0000

12-Nov-26

GPT Healthcare Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.0000

12-Nov-26

Hindustan Unilever Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 19.0000

12-Nov-26

Indian Metals & Ferro Alloys Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 5.0000

12-Nov-26

Insecticides (India) Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 5.0000

12-Nov-26

IRB Infrastructure Developers Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.0500

12-Nov-26

NLC India Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.5000

12-Nov-26

Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Interim Dividend

12-Nov-26

Safari Industries India Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 2.0000

12-Nov-26

Taparia Tools Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 40.0000

12-Nov-26

Aptus Value Housing Finance India Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 2.0000

13-Nov-26

Astral Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.5000

13-Nov-26

Bhatia Communications & Retail (India) Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.0100

13-Nov-26

BMW Ventures Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.5000

13-Nov-26

Computer Age Management Services Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 3.2500

13-Nov-26

Dynamatic Technologies Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 2.0000

13-Nov-26

Emami Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 5.0000

13-Nov-26

Great Eastern Shipping Company Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 14.4000

13-Nov-26

IG Petrochemicals Ltd.

Interim Dividend

13-Nov-26

iStreet Network Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.0500

13-Nov-26

Mafatlal Industries Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.0000

13-Nov-26

Mobavenue AI Tech Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.1000

13-Nov-26

OCCL Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 2.0000

13-Nov-26

Orient Technologies Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 2.0000

13-Nov-26

Pearl Global Industries Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 5.0000

13-Nov-26

PPAP Automotive Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.5000

13-Nov-26

Precision Wires India Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.3500

13-Nov-26

Premco Global Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 10.0000

13-Nov-26

Rain Industries Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.5000

13-Nov-26

Repco Home Finance Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 5.0000

13-Nov-26

Shivalik Bimetal Controls Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 2.0000

13-Nov-26

Somany Ceramics Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 6.0000

13-Nov-26

SP Capital Financing Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.7500

13-Nov-26

Star Cement Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.0000

13-Nov-26

TAAL Tech Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 5.0000

13-Nov-26

Techknowgreen Solutions Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.5000

13-Nov-26

Transworld Shipping Lines Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 11.0000

13-Nov-26

ALSO READ | Talking Points This Week: Tech Nerves, FII Buying, And A Faraway Banking Shock

Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.

Newsletters

Update Email
to get newsletters straight to your inbox
⚠️ Add your Email ID to receive Newsletters
Note: You will be signed up automatically after adding email
Newsletter Preview

Videos

Watch
LIVE

News for You

Netanyahu Out? Eisenkot Gets Chance To Form Israeli Government After Tight Vote

Netanyahu Out? Eisenkot Gets Chance To Form Israeli Government After Tight Vote

Live TV
Apps
Social
Hello Reader
Sign In / Register
Set as Trusted Source
on Google Search
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com