Corporate Actions This Week: HUL, Dabur, Balrampur Chini, Aurobindo Pharma, ONGC, Jyothy Labs, And Many More In Focus

As many as 73 companies have record dates for corporate actions during November 9–13, including dividends, rights issues, buybacks and a bonus issue. Hindustan Unilever, Dabur India, Balrampur Chini, ONGC and feature among dividend payers, while Jyothy Labs and FDC have buyback record dates, and Dharti Proteins has a one-for-one bonus issue scheduled.
Right Issue of Equity Shares
Evonile Pharma Ltd. and Zodiac-JRD-MKJ Ltd. have set November 11 as the record date for their rights issues of equity shares. Kanel Industries Ltd's record date falls on November 13.
-
Indian Markets Turning Corner After Two Tough Years, Says Sandeep Tandon
-
NDTV Profit Ignite 2026: Experts See Opportunity In Equities, Stay Bullish For Long-Term
-
Buy Right, Sit Tight Does Not Work for Individual Stocks, Says Dinshaw Irani
-
'Worst Is Behind': Quant MF Sees Market Bottom, Flags 'Extreme Euphoria' In Midcaps
-
India's Mutual Fund Industry Could Become A $1 Trillion Opportunity, Say Fund Managers
-
'Foreign Investors Are Baraatis': Raamdeo Agrawal's Take On LTCG Tax
-
Stay Invested Through Market Cycles: Raamdeo Agrawal at NDTV Profit Ignite
-
Ramesh Damani Remains Bullish On India For Next 20-30 Years, Sees Bargains Amid Market Weakness
-
CAS Came After A Long Consultation Process: SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey AT NDTV PROFIT IGNITE
-
Aim To Cut FPI Onboarding Time From Mth To Five Days: SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey AT NDTV PROFI
Buy Back of Shares
Jyothy Labs Ltd. has fixed November 11 as the record date for its share buyback, while FDC Ltd.' record date is November 13.
Also Read | Layoffs Are Rising In Tech, But These Skills Are Helping People Unlock Better Pay
Bonus Issue
Dharti Proteins Ltd has set November 13 as the record date for its 1:1 bonus issue, entitling eligible shareholders to one additional share for every share held.
Divdends
Company Name
Purpose
Record Date
Ganesh Consumer Products Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 3.7000
9 Nov 2026
Metropolis Healthcare Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.0000
9 Nov 2026
Brisk Technovision Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 2.0000
10 Nov 2026
Dabur India Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 3.5000
10 Nov 2026
Esab India Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 20.0000
10-Nov-26
Labelkraft Technologies Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.0000
10-Nov-26
Oswal Agro Mills Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.5000
10-Nov-26
Saksoft Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.5000
10-Nov-26
Adf Foods Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.6000
11-Nov-26
Aurobindo Pharma Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 7.0000
11-Nov-26
Balkrishna Industries Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 4.0000
11-Nov-26
Balrampur Chini Mills Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 4.0000
11-Nov-26
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 5.0000
11-Nov-26
Container Corporation of India Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.9000
11-Nov-26
Galaxy Surfactants Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 18.0000
11-Nov-26
GPT Infraprojects Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.0000
11-Nov-26
Housing & Urban Development Corporation Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.3500
11-Nov-26
JM Financial Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.6500
11-Nov-26
Dr. Lal PathLabs Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 5.0000
11-Nov-26
Navneet Education Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.5000
11-Nov-26
Navneet Education Ltd.
Special Dividend - Rs. - 1.5000
11-Nov-26
NBCC (India) Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.2500
11-Nov-26
NRB Bearings Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 2.5000
11-Nov-26
PDS Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 2.2000
11-Nov-26
Premier Energies Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.5000
11-Nov-26
RITES Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.9000
11-Nov-26
SNL Bearings Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 6.0000
11-Nov-26
Sonata Software Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.2500
11-Nov-26
Bayer CropScience Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 90.0000
12-Nov-26
Gaja Alternative Asset Management Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.5000
12-Nov-26
Godfrey Phillips India Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 10.0000
12-Nov-26
Gujarat Pipavav Port Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 3.0000
12-Nov-26
GPT Healthcare Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.0000
12-Nov-26
Hindustan Unilever Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 19.0000
12-Nov-26
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 5.0000
12-Nov-26
Insecticides (India) Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 5.0000
12-Nov-26
IRB Infrastructure Developers Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.0500
12-Nov-26
NLC India Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.5000
12-Nov-26
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.
Interim Dividend
12-Nov-26
Safari Industries India Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 2.0000
12-Nov-26
Taparia Tools Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 40.0000
12-Nov-26
Aptus Value Housing Finance India Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 2.0000
13-Nov-26
Astral Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.5000
13-Nov-26
Bhatia Communications & Retail (India) Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.0100
13-Nov-26
BMW Ventures Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.5000
13-Nov-26
Computer Age Management Services Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 3.2500
13-Nov-26
Dynamatic Technologies Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 2.0000
13-Nov-26
Emami Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 5.0000
13-Nov-26
Great Eastern Shipping Company Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 14.4000
13-Nov-26
IG Petrochemicals Ltd.
Interim Dividend
13-Nov-26
iStreet Network Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.0500
13-Nov-26
Mafatlal Industries Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.0000
13-Nov-26
Mobavenue AI Tech Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.1000
13-Nov-26
OCCL Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 2.0000
13-Nov-26
Orient Technologies Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 2.0000
13-Nov-26
Pearl Global Industries Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 5.0000
13-Nov-26
PPAP Automotive Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.5000
13-Nov-26
Precision Wires India Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.3500
13-Nov-26
Premco Global Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 10.0000
13-Nov-26
Rain Industries Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.5000
13-Nov-26
Repco Home Finance Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 5.0000
13-Nov-26
Shivalik Bimetal Controls Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 2.0000
13-Nov-26
Somany Ceramics Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 6.0000
13-Nov-26
SP Capital Financing Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.7500
13-Nov-26
Star Cement Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.0000
13-Nov-26
TAAL Tech Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 5.0000
13-Nov-26
Techknowgreen Solutions Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.5000
13-Nov-26
Transworld Shipping Lines Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 11.0000
13-Nov-26
ALSO READ | Talking Points This Week: Tech Nerves, FII Buying, And A Faraway Banking Shock
Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.