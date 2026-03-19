BJP Releases First List of 88 Candidates for Assam Assembly Polls

- Himanta Biswa Sarma to contest again from Jalukbari
- Former Congress leaders Bordoloi, Borah get BJP tickets
- Assam to vote in single phase on April 9, results on
The Bharatiya Janata Party (BJP) has announced the first list of 88 candidates for the upcoming 2026 Assembly elections in Assam. The current Chief Minister, Himanta Biswa Sarma of the governing party BJP, will contest from the Jalukbari Assembly constituency.
CM Sarma has maintained an iron grip on the constituency for years, as he has been contesting from the Jalukbari seat and secured victory in all the previous Assembly elections held in 2001, 2006, 2011, 2016, and 2021.
The former Congress leaders Pradyut Bordoloi and Bhupen Kumar Borah joined the BJP recently as its candidates from the Dispur and Bihpura Assembly seats, respectively.
Madhavi Das will enter the contest from Birsing-Jarua, while Nilima Devi will stand from the Mangaldai constituency.
The first list of candidates was finalised by the BJP's Central Election Committee, with BJP Assam unit chief Dilip Saikia, at its meeting presided over by party president Nitin Nabin in the presence of Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defense Minister Rajnath Singh, and other members of the BJP poll body, as per PTI.
Scheduled Polls Date In Assam
The election for the Assam Assembly has been scheduled on April 9, 2026, in a single phase by the Election Commission of India (ECI). The result date after the counting will be May 4. Here is the full list of candidates with their constituencies below:
- Golakganj – Ashwini Ray Sarkar
- Dhubri – Uttam Prasad
- Birsing-Jarua – Madhavi Das
- Goalpara West (ST) – Pabitra Rabha
- Dudhnai (ST) – Tankeshwar Rabha
- Abhayapuri – Bhupen Roy
- Bijni – Arup Kumar Dey
- Bhawanipur-Sorbhog – Ranjeet Kumar Dass
- Mandia – Badal Chandra Arjya
- Chamaria – Jyostna Kalita
- Boko-Chaygaon (ST) – Raju Mech
- Palasbari – Himanshu Shekhar Baishya
- Rangia – Bhabesh Kalita
- Kamalpur – Diganta Kalita
- Dispur – Pradyut Bordoloi
- New Guwahati – Diplu Ranjan Sarmah
- Guwahati Central – Vijay Kumar Gupta
- Jalukbari – Himanta Biswa Sarma
- Barkhetri – Narayan Deka
- Nalbari – Jayant Mallah Baruah
- Tihu – Chandramohan Patowary
- Tamulpur (ST) – Biswajit Daimary
- Goreswar – Victor Kumar Das
- Tangla – Bikan Chandra Deka
- Sipajhar – Parmananda Rajbongshi
- Mangaldai – Nilima Devi
- Jagiroad (SC) – Pijush Hazarika
- Morigaon – Rama Kanta Dewri
- Dhing – Mukut Kumar Debnath
- Samaguri – Anil Saikia
- Barhampur – Jitu Goswami
- Nagaon-Batadraba – Rupak Sarmah
- Raha (SC) – Sashi Kanta Das
- Hojai – Shiladitya Dev
- Lumding – Sibu Mishra
- Dhekiajuli – Ashok Singhal
- Barchalla – Ritu Baran Sarmah
- Rangapara – Krishna Kamal Tanti
- Nadur – Padma Hazarika
- Biswanath – Pallab Lochan Das
- Behali (SC) – Munindra Das
- Gohpur – Utpal Borah
- Bihpuria – Bhupen Kumar Borah
- Rongonadi – Rishiraj Hazarika
- Lakhimpur – Manab Deka
- Dhakuakhana (ST) – Naba Kumar Doley
- Dhemaji (ST) – Dr. Ranoj Pegu
- Jonai (ST) – Bhuban Pegu
- Sadiya – Bolin Chetia
- Doom Dooma – Rupesh Gowala
- Margherita – Bhaskar Sharma
- Digboi – Suren Phukan
- Makum – Sanjoy Kishan
- Tinsukia – Pulok Gohain
- Chabua-Lahowal – Binod Hazarika
- Dibrugarh – Prasanta Phukan
- Khowang – Chakradhar Gogoi
- Duliajan – Rameswar Teli
- Tingkhong – Bimal Borah
- Naharkatia – Taranga Gogoi
- Sonari – Dharmeswar Konwar
- Mahmora – Suruj Dehingia
- Demo – Sushanta Borgohain
- Nazira – Mayur Borgohain
- Majuli (ST) – Bhuban Gam
- Jorhat – Hitendra Nath Goswami
- Mariani – Rupjyoti Kurmi
- Titabor – Dhiraj Gowala
- Golaghat – Ajanta Neog
- Dergaon – Mridul Kumar Dutta
- Khumtai – Mrinal Saikia
- Sarupathar – Biswajit Phukan
- Bokajan (ST) – Surjya Rongphar
- Howraghat (ST) – Lunsing Teron
- Diphu (ST) – Niso Terangpi
- Rongkhang (ST) – Dr. Tuliram Ronghang
- Amri (ST) – Dr. Habe Teron
- Haflong (ST) – Rupali Langthasa
- Lakhipur – Kaushik Rai
- Udharbond – Rajdeep Gola
- Katigorah – Kamalakhya Dey Purkayastha
- Borkhola – Kishore Nath
- Silchar – Rajdeep Roy
- Dholai (SC) – Amiya Kanti Das
- Hailakandi – Milon Das
- Karimganj North – Subrata Bhattacharjee
- Patharkandi – Krishnendu Paul
- Ram Krishna Nagar (SC) – Bijoy Malakar.
