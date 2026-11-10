Bank Holiday Today: Are Banks Open Or Closed On Tuesday, November 10? Check State-Wise Bank Holiday Status.

Bank Holiday Today: Banks across several parts of India will remain closed on Tuesday, November 10 for Diwali Bali Pratipada, Govardhan Puja, Laxmi Puja and Vikram Samvant New Year Day, according to the Reserve Bank of India's (RBI) region-wise holiday calendar for the fiscal year 2026-27.
Banks in Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Dehradun, Gangtok, Mumbai and Nagpur will be closed on Tuesday, November 10, 2026.
When Are Banks Closed?
The central bank designates bank holidays in various parts of the country typically to observe national, religious and regional occurrences. In addition to such observances, banks are closed on the second and fourth Saturdays, along with Sundays of every month.
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The next bank holiday is on Wednesday, November 11, 2026 for Laxmi Puja, Ningol Chakkouba, Bhratridwitiya, Bhaidooj and Chitragupt Jayanti. Banks in Gangtok, Imphal, Kanpur, Kolkata, Lucknow and Shimla will be closed on Tuesday, November 10, 2026.
What Services Can You Access On A Bank Holiday?
Banks typically offer online banking services to customers across the country to ensure uninterrupted access to banking services, even on bank holidays for convenient financial transactions.
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Bank Holidays In November
Apart from weekend holidays, banks were scheduled to remain closed for six days this month.
November Bank Holidays 2026
November 9 - Diwali/Laxmi Puja (Deepawali)/Govardhan Pooja (Tripura, Sikkim, Manipur, Rajasthan, Uttar Pradesh)
November 10 - Diwali (Bali Pratipada)/Deepavali/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day (Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Sikkim)
November 11 - Laxmi Puja (Deepawali)/Ningol Chakkouba/Bhratridwitiya/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti (Sikkim, West Bengal, Manipur, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh)
November 13 - Wangala Festival (Meghalaya)
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November 16 - Chhath Puja/Surya Shashti Dala Chhath (Prath Arghya) (Bihar, Jharkhand)
November 23 - Seng Kut Snem (Meghalaya)
November 24 - Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima (Mizoram, Maharashtra, Odisha, Telangana, Arunachal Pradesh, J&K, Rajasthan, West Bengal, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh)
November 27 - Kanakadasa Jayanthi (Karnataka)
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