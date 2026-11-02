Uttar Pradesh vs Baroda Live Streaming: When And Where To Watch Ranji Trophy Match In India

Uttar Pradesh will take on Baroda in the fourth round of the 2026-27 Ranji Trophy Elite Group A at Green Park Stadium in Kanpur.
The four-day match will be played from November 2 to 5, and both teams would be eager to consolidate their positions in the Ranji Trophy league stage.
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Baroda will be hoping to make a strong showing on the road, whereas Uttar Pradesh will be playing at home. It will be a big game for both sides as they look to pick up points in the Elite Group A table.
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Uttar Pradesh vs Baroda: Date
The Uttar Pradesh vs Baroda Ranji Trophy 2026-27 match will take place from Monday, November 2, to Thursday, November 5.
Uttar Pradesh vs Baroda: Time
The match will begin at 9:30 AM IST on Monday, November 2.
Uttar Pradesh vs Baroda: Venue
The match will take place at Green Park Stadium in Kanpur, Uttar Pradesh.
Uttar Pradesh vs Baroda: Live Streaming In India
The Ranji Trophy 2026-27 season is available for live streaming on the JioHotstar app and website.
Uttar Pradesh vs Baroda: Live Telecast In India
Selected Ranji Trophy 2026-27 matches are telecast live on the Star Sports Network in India.
Uttar Pradesh vs Baroda: Squads
Uttar Pradesh: Rinku Singh, Abhishek Goswami, Aaradhya Yadav, Madhav Kaushik, Priyam Garg, Karan Sharma, Prashant Veer, Aryan Juyal (c), Aaditya Sharma, Siddarth Yadav, Kartik Yadav, Zeeshan Ansari, Yash Dayal, Abhinandan Singh, Kartik Tyagi, Vansh Chaudhary.
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Baroda: Priyanshu Moliya, Shashwat Rawat, Shivalik Sharma, Deepak Hooda, Atit Sheth (c), Aryan Chavda, Raj Limbani, Mahesh Pithiya, Mitesh Patel, Akshay More, Bhargav Bhatt, Rasikh Salam Dar, Lakshit Toksiya.
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