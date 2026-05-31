T20 Mumbai League 2026: Schedule, Teams, Live Streaming, Squads And More

The Mumbai Cricket Association (MCA) has confirmed the fixtures for Season 4 of the T20 Mumbai League and the inaugural women's edition, setting the stage for nearly two weeks of top-class domestic T20 action at the Wankhede Stadium.
Scheduled from June 1 to 13, the 30-match competition will showcase a blend of established international players, IPL and WPL performers, and emerging local talent.
Tushar Deshpande-led Mumbai South Central Maratha Royals are the defending champions of the T20 Mumbai League. Suryakumar Yadav-led Triumph Knights won the inaugural edition of the T20 Mumbai League, whereas the North Mumbai Panthers, led by Prithvi Shaw won the 2nd edition of the T20 Mumbai League, which was held in 2019.
T20 Mumbai League 2026: Date And Time
The women's matches are slated to begin at 9:30 a.m. each day from June 2, with the men's tournament featuring afternoon and night games at 2 p.m. and 7 p.m. beginning from June 1, respectively, during the league phase.
The opening afternoon game pits Bandra Blasters, spearheaded by Yashasvi Jaiswal, against Eagle Thane Strikers, captained by Shardul Thakur. Later in the evening, Mumbai South Central Maratha Royals, led by Tushar Deshpande, will face Sarfaraz Khan's Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs.
Fans can look forward to a string of marquee contests featuring established India stars, including Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Ajinkya Rahane and Shivam Dube, alongside players such as Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan, Shardul Thakur and Tushar Deshpande.
The competition will also provide a platform for emerging names like Ayush Mhatre, Angkrish Raghuvanshi and Musheer Khan, underlining the depth of talent in Mumbai cricket.
Several talented names are set to headline the women's competition, including Ira Jadhav, Simran Shaikh and Sanika Chalke, along with a host of promising performers from the domestic circuit.
The premier domestic tournament, organised by the Mumbai Cricket Association (MCA), returned after a six-year hiatus in 2025.
T20 League Mumbai 2026: Teams (Men)
Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs
ARCS Andheri
Bandra Blasters
Eagle Thane Strikers
Mumbai South Central Maratha Royals
North Mumbai Panthers
SoBo Mumbai Falcons
Triumph Knights
T20 League Mumbai 2026: Teams (Women)
Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs
SoBo Mumbai Falcons
Bandra Blasters
Thane Sky Risers
T20 Mumbai League 2026: Men's Schedule
|Date
|Match
|Time
|June 1
|Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers
|2:00 PM
|June 1
|MSC Maratha Royals vs Aakash Tigers MWS
|7:00 PM
|June 2
|North Mumbai Panthers vs Triumph Knights Mumbai North East
|2:00 PM
|June 2
|SoBo Mumbai Falcons vs Arcs Andheri
|7:00 PM
|June 3
|North Mumbai Panthers vs Bandra Blasters
|2:00 PM
|June 3
|Aakash Tigers MWS vs Eagle Thane Strikers
|7:00 PM
|June 4
|MSC Maratha Royals vs SoBo Mumbai Falcons
|2:00 PM
|June 4
|Triumph Knights Mumbai North East vs Bandra Blasters
|7:00 PM
|June 5
|Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri
|2:00 PM
|June 5
|Aakash Tigers MWS vs North Mumbai Panthers
|7:00 PM
|June 6
|Bandra Blasters vs MSC Maratha Royals
|2:00 PM
|June 6
|Triumph Knights Mumbai North East vs SoBo Mumbai Falcons
|7:00 PM
|June 7
|Arcs Andheri vs Aakash Tigers MWS
|2:00 PM
|June 7
|Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers
|7:00 PM
|June 8
|MSC Maratha Royals vs Triumph Knights Mumbai North East
|2:00 PM
|June 8
|Arcs Andheri vs Bandra Blasters
|7:00 PM
|June 9
|SoBo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers MWS
|2:00 PM
|June 9
|Triumph Knights Mumbai North East vs Eagle Thane Strikers
|7:00 PM
|June 10
|SoBo Mumbai Falcons vs North Mumbai Panthers
|2:00 PM
|June 10
|Arcs Andheri vs MSC Maratha Royals
|7:00 PM
|June 11
|Semi-final 1
|2:00 PM
|June 11
|Semi-final 2
|7:00 PM
|June 13
|Final
|7:00 PM
TT20 Mumbai League 2026: Women's Schedule
|Date
|Match
|Time
|June 2
|Thane Sky Risers vs SoBo Mumbai Falcons
|9:30 AM
|June 3
|SoBo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers MWS
|9:30 AM
|June 6
|Aakash Tigers MWS vs Thane Sky Risers
|9:30 AM
|June 7
|Aakash Tigers MWS vs SoBo Mumbai Falcons
|9:30 AM
|June 9
|SoBo Mumbai Falcons vs Thane Sky Risers
|9:30 AM
|June 10
|Thane Sky Risers vs Aakash Tigers MWS
|9:30 AM
|June 13
|Final
|2:00 PM
T20 Mumbai League 2026: Live Telecast
The T20 League Mumbai 2026 tournament will be telecast live on the Star Sports Network.
T20 Mumbai League 2026: Live Streaming
Fans can watch the livestream of all the matches of T20 League Mumbai 2026 on the JioHotstar app and website.
T20 Mumbai League 2026: List Of Retained Players
- Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs: Sarfaraz Khan (Icon Player), Shams Mulani and Jay Bista
- ARCS Andheri: Shivam Dube (Icon Player), Pragnesh Kanpillewar and Deepak Shetty
- Bandra Blasters: Yashasvi Jaiswal (Icon Player), Suved Parkar and Dhrumil Matkar
- Mumbai South Central Maratha Royals: Tushar Deshpande (Icon Player), Siddhesh Lad and Rohan Raje
- North Mumbai Panthers: Ajinkya Rahane (Icon Player), Abhigyan Kundu and Tanush Kotian
- SoBo Mumbai Falcons: Shreyas Iyer (Icon Player), Angkrish Raghuvanshi and Harsh Aghav
- Eagle Thane Strikers: Shardul Thakur (Icon Player), Atharva Ankolekar and Sairaj Patil
- Triumph Knights Mumbai North East: Suryakumar Yadav (Icon Player), Ayush Mhatre and Suryansh Shedge
T20 League Mumbai 2026: Men's Squads
Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs: Varun Lavande, Jay Gokul Bista, Ajit R. K. Yadav, Prince Devang Badiani, Kruthik Shankarappa Hanagavadi, Naman Pushpak, Ankur Singh, Md Jamshed Alam, Akshat Kishor Jain, Shams Mulani, Saksham Swayam Parashar, Jay Prasad Dhatrak, Sourabh Santosh Singh, Shashank Vinayak Attarde, Vinayak Narayan Bhoir, Sagar Vinod Patil, Sarfaraz A. N. A. Khan, Arnav Ashish Dhole, Akash Anand, Harsh Rohit Rane
ARCS Andheri: Siddid Tiwari, Pragnesh Durgesh Kanpillewar, Divyaansh Sksena, Deepak Bhaskar Shetty, Himanshu Vinod Singh, Ajay Bainkteshwar Mishra, Hrishikesh Bhushan Gore, Ashutosh Ghagre, Arjun Sachin Tendulkar, Gaurav Ashok Jathar, Karthik Shaji Kumar, Ayush Jethwa, Prasoon Angad Singh, Musheer A. N. A. Khan, Rishi Sandip Shah, Shivam Dube, Kiaan Dipen Parekh, Prasad Yashwant Pawar, Moin A. N. Ahmed
Bandra Blasters: Suved Vijay Parkar, Jay Sanjay Jain, Hersh Uday Tank, Yashasvi B. K. Jaiswal, Royston Harold Dias, Virendra Harishchandra Yadav, Karsh Manish Kothari, Sohum Chandrashekhar Sabnis, Sairaj Sanjeev Nair, Dhanit Vijay Raut, Atif Habib Attarwala, Aashray Dharmendra Sajnani, Aadit Sairaj Bahutule, Dhrumil Ulhas Matkar, Om Shyamsundar Keshkamat, Parag Prakash Khanapurkar, Tatsat Singh, Sagarr Chhabriaa, Prateekkumar Ravishankar Yadav, Aditya Anand
Eagle Thane Strikers: Shashwat Yogesh Jagtap, Shaun Motiram Rodrigues, Manan Rakesh Bhatt, Ayaan Mohit Jain, Rohan Rajendra Ghag, Shivansh Lallan Singh, Kartik Mithilesh Mishra, Onkar Tukaram Tarmale, Shardul Thakur, Sumeir Samrat Zaveri, Dhanay Parekh, Vinay Suresh Kunwar, Amartya Raje, Aditya Vinod Giri, Anuj Vinod Giri, Siddhant Manoj Singh, Atharva Vinod Ankolekar, Sairaaj Bipin Patil, Shashikant Eknath Kadam, Eknath Dinesh Kerkar
Mumbai South Central Maratha Royals: Ayaz A. A. A. Khan, Chinmay Rajesh Sutar, Swaraj Parulkar, Pratik Praveen Shukla, Sachin Madhukar Yadav, Shreyanssh Rai, Om Ramdas Bangar, Siddhesh Dinesh Lad, Shreyas Gurav, Irfan Umair, Jitendra Rajendra Paliwal, Tushar Deshpande, Aryan Rajesh Patni, Yash Ajay Gadia, Aditya Sanjay Dhumal, Arjun Amit Dani, Maxwell David Swaminathan, Atharva Sanjay Bhosale, Rohan Ravindra Raje, Sahil Bhagwanta Jadhav
North Mumbai Panthers: Kevin Gregory Dalmeida, Ajinkya Rahane, Harsh Vikas Tanna, Mohit Anil Avasthi, Pratik Suresh Mishra, Rahul Deepak Sawant, Vaibhav Suresh Mali, Pravesh Dayaram Pal, Aaryaraj Sanjay Nikam, Rohit Prakash Pol, Yashovardhan Mohan Singh, Siddharth Nitin Akre, Aayush Nishigandh Zimare, Ayush Sachin Vartak, Aaditya Singh, Tanush Karunakar Kotian, Anish Mukund Chaudhery, Abhigyan Abhishek Kundu, Hardik Jitendra Tamore
SoBo Mumbai Falcons: Awais Naushad Khan, Bharat Waghela Gautam, Yash Manohar Ramchandani, Harsh Ramnath Aghav, Arhan Manish Maker, Shreyas Iyer, Prathamesh Ganesh Dake, Nikhil Angad Giri, Siddharth Jayesh Raut, Kavya Suresh Gori, Akash Pravin Parkar, Yash Prakash Dicholkar, Muhammad Taha, Mayuresh Kailas Tandel, Ishan Simran Mulchandani, Vedant Ganesh Gore, Aditya Tare, Angkrish Avaneesh Raghuvanshi
Triumph Knights: Nutan Kumar Goel, Jigar Surendra Rana, Suryakumar Yadav, Hitesh Gajanan Kadam, Minadd Pradeep Manjrekar, Vedant Vijay Gurav, Asif Shaikh, Sylvester Dsouza, Aishwary Ramnarayan Surve, Parikshit Valsangkar, Prasann Shukla, Akhil Arvind Herwadkar, Sagar Mishra, Makarand Girish Patil, Bharat Sudam Patil, Utkarsh Hemant Raut, Suryansh Prashant Sedge, Ayush Yogesh Mhatre, Vedant Mohan Murkar, Shikhar Hitendra Thakur
T20 League Mumbai 2026: Women's Squads
Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs: Humaira Kazi, Gargee Warang, Ira Jadhav, Jeeya Madrwawadkar, Kimaya Rane, Mulla Farid, Ritika Yadav, Siddhi Kamthe, Siddhi Pawar, Batul Pereira, Fatima Jaffer, Jagravi Pawar, Manali Dakshini, Mitali Mhatre, Samruddhi Rawool, Sanika Chalke.
Thane Skyrisers Women: Saima Thakor, Diya Chalwad, Heeya Pandit, Kinjal Kumari, Rianna Nikhil, Shaurya Kadam, Trisha Parmar, Ashwini Nishad, Kashish Nirmal, Khushi Bhatia, Mahek Pokar, Mansi Patil, Nivya Ambre, Prakashika Naik, Soumya Singh, Vrushali Bhagat, Zeal Dmello.
SoBo Mumbai Falcons: Sayali Satghare, Aarohi Bambode, Akshaya Shinde, Hurley Gala, Megan Rodrigues, Sanmaya Upadhyay, Saumyaa Tamang, Swara Jadhav, Vanshika Kothakar, Vedika Nikam, Yashika Rawat, Janhvi Kate, Reshma Nayak, Riya Chaudhari, Sarika Koli, S Pagdhare, Simran Shaikh.
T20 Mumbai League 2026 Ticket Prices And Where To Book
Tickets are available online on District by Zomato, priced at Rs 99 for Level 1, Rs 199 for Level 2, and Rs 299 for the Garware Pavilion Level 2.
