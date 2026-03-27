Get App
Download App Scanner
Scan to Download
Advertisement

IPL 2026 Full Schedule: 12 Cities, 8 Double-Headers As BCCI Navigates Packed Timeline

Read Time: 3 mins
Add NDTV Profit As Google Preferred Source
Share
Photo source: X/@IPL

IPL 2026 Schedule: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on March 26 completed the full fixture list for the Indian Premier League (IPL) 2026, unveiling ‘Phase 2' of the schedule that covers the remaining 50 league matches. The board had initially revealed only a 20-match block earlier this month, as they awaited confirmation on polling dates in Assam, West Bengal and Tamil Nadu. 

The season begins on March 28 with Royal Challengers Bengaluru (RCB) hosting Sunrisers Hyderabad (SRH), while Phase 2 action starts on April 13 with SRH taking on Rajasthan Royals (RR) in Hyderabad. The league stage concludes on May 24 with Mumbai Indians (MI) facing RR in Mumbai. 

The 2026 season reflects a deliberate venue diversification strategy. Matches will be played across 12 venues, with multiple franchises opting for hybrid home arrangements as they expand their fanbases.

RCB are set to play two late-season home fixtures in Raipur, against MI on May 10 and Kolkata Knight Riders (KKR) on May 13. 

Rajasthan Royals will begin their home leg in Guwahati, hosting Chennai Super Kings (CSK), MI and RCB, before shifting base to Jaipur for the latter half of the season. Punjab Kings, meanwhile, will split fixtures between New Chandigarh (Mullanpur) and Dharamshala, with the latter hosting matches from May 11 onwards.

The second phase also features a tighter match schedule, with eight double-headers contributing to a congested run-in.

Here's A Look At The Full Fixtures List For IPL 2026

MatchDateDayTimeHomeAwayVenue
128-Mar-26Sat7:30 PMRoyal Challengers BengaluruSunrisers HyderabadBengaluru
229-Mar-26Sun7:30 PMMumbai IndiansKolkata Knight RidersMumbai
330-Mar-26Mon7:30 PMRajasthan RoyalsChennai Super KingsGuwahati
431-Mar-26Tue7:30 PMPunjab KingsGujarat Titans

New Chandigarh

501-Apr-26Wed7:30 PMLucknow Super GiantsDelhi CapitalsLucknow
602-Apr-26Thu7:30 PMKolkata Knight RidersSunrisers HyderabadKolkata
703-Apr-26Fri7:30 PMChennai Super KingsPunjab KingsChennai
804-Apr-26Sat3:30 PMDelhi CapitalsMumbai IndiansDelhi
904-Apr-26Sat7:30 PMGujarat TitansRajasthan RoyalsAhmedabad
1005-Apr-26Sun3:30 PMSunrisers HyderabadLucknow Super GiantsHyderabad
1105-Apr-26Sun7:30 PMRoyal Challengers BengaluruChennai Super KingsBengaluru
1206-Apr-26Mon7:30 PMKolkata Knight RidersPunjab KingsKolkata
1307-Apr-26Tue7:30 PMRajasthan RoyalsMumbai IndiansGuwahati
1408-Apr-26Wed7:30 PMDelhi CapitalsGujarat TitansDelhi
1509-Apr-26Thu7:30 PMKolkata Knight RidersLucknow Super GiantsKolkata
1610-Apr-26Fri7:30 PMRajasthan RoyalsRoyal Challengers BengaluruGuwahati
1711-Apr-26Sat3:30 PMPunjab KingsSunrisers Hyderabad

New Chandigarh

1811-Apr-26Sat7:30 PMChennai Super KingsDelhi CapitalsChennai
1912-Apr-26Sun3:30 PMLucknow Super GiantsGujarat TitansLucknow
2012-Apr-26Sun7:30 PMMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruMumbai
2113-Apr-26Mon7:30 PMSunrisers HyderabadRajasthan RoyalsHyderabad
2214-Apr-26Tue7:30 PMChennai Super KingsKolkata Knight RidersChennai
2315-Apr-26Wed7:30 PMRoyal Challengers BengaluruLucknow Super GiantsBengaluru
2416-Apr-26Thu7:30 PMMumbai IndiansPunjab KingsMumbai
2517-Apr-26Fri7:30 PMGujarat TitansKolkata Knight RidersAhmedabad
2618-Apr-26Sat3:30 PMRoyal Challengers BengaluruDelhi CapitalsBengaluru
2718-Apr-26Sat7:30 PMSunrisers HyderabadChennai Super KingsHyderabad
2819-Apr-26Sun3:30 PMKolkata Knight RidersRajasthan RoyalsKolkata
2919-Apr-26Sun7:30 PMPunjab KingsLucknow Super Giants

New Chandigarh

3020-Apr-26Mon7:30 PMGujarat TitansMumbai IndiansAhmedabad
3121-Apr-26Tue7:30 PMSunrisers HyderabadDelhi CapitalsHyderabad
3222-Apr-26Wed7:30 PMLucknow Super GiantsRajasthan RoyalsLucknow
3323-Apr-26Thu7:30 PMMumbai IndiansChennai Super KingsMumbai
3424-Apr-26Fri7:30 PMRoyal Challengers BengaluruGujarat TitansBengaluru
3525-Apr-26Sat3:30 PMDelhi CapitalsPunjab KingsDelhi
3625-Apr-26Sat7:30 PMRajasthan RoyalsSunrisers HyderabadJaipur
3726-Apr-26Sun3:30 PMGujarat TitansChennai Super KingsAhmedabad
3826-Apr-26Sun7:30 PMLucknow Super GiantsKolkata Knight RidersLucknow
3927-Apr-26Mon7:30 PMDelhi CapitalsRoyal Challengers BengaluruDelhi
4028-Apr-26Tue7:30 PMPunjab KingsRajasthan Royals

New Chandigarh

4129-Apr-26Wed7:30 PMMumbai IndiansSunrisers HyderabadMumbai
4230-Apr-26Thu7:30 PMGujarat TitansRoyal Challengers BengaluruAhmedabad
4301-May-26Fri7:30 PMRajasthan RoyalsDelhi CapitalsJaipur
4402-May-26Sat7:30 PMChennai Super KingsMumbai IndiansChennai
4503-May-26Sun3:30 PMSunrisers HyderabadKolkata Knight RidersHyderabad
4603-May-26Sun7:30 PMGujarat TitansPunjab KingsAhmedabad
4704-May-26Mon7:30 PMMumbai IndiansLucknow Super GiantsMumbai
4805-May-26Tue7:30 PMDelhi CapitalsChennai Super KingsDelhi
4906-May-26Wed7:30 PMSunrisers HyderabadPunjab KingsHyderabad
5007-May-26Thu7:30 PMLucknow Super GiantsRoyal Challengers BengaluruLucknow
5108-May-26Fri7:30 PMDelhi CapitalsKolkata Knight RidersDelhi
5209-May-26Sat7:30 PMRajasthan RoyalsGujarat TitansJaipur
5310-May-26Sun3:30 PMChennai Super KingsLucknow Super GiantsChennai
5410-May-26Sun7:30 PMRoyal Challengers BengaluruMumbai IndiansRaipur
5511-May-26Mon7:30 PMPunjab KingsDelhi CapitalsDharamshala
5612-May-26Tue7:30 PMGujarat TitansSunrisers HyderabadAhmedabad
5713-May-26Wed7:30 PMRoyal Challengers BengaluruKolkata Knight RidersRaipur
5814-May-26Thu7:30 PMPunjab KingsMumbai IndiansDharamshala
5915-May-26Fri7:30 PMLucknow Super GiantsChennai Super KingsLucknow
6016-May-26Sat7:30 PMKolkata Knight RidersGujarat TitansKolkata
6117-May-26Sun3:30 PMPunjab KingsRoyal Challengers BengaluruDharamshala
6217-May-26Sun7:30 PMDelhi CapitalsRajasthan RoyalsDelhi
6318-May-26Mon7:30 PMChennai Super KingsSunrisers HyderabadChennai
6419-May-26Tue7:30 PMRajasthan RoyalsLucknow Super GiantsJaipur
6520-May-26Wed7:30 PMKolkata Knight RidersMumbai IndiansKolkata
6621-May-26Thu7:30 PMChennai Super KingsGujarat TitansChennai
6722-May-26Fri7:30 PMSunrisers HyderabadRoyal Challengers BengaluruHyderabad
6823-May-26Sat7:30 PMLucknow Super GiantsPunjab KingsLucknow
6924-May-26Sun3:30 PMMumbai IndiansRajasthan RoyalsMumbai
7024-May-26Sun7:30 PMKolkata Knight RidersDelhi CapitalsKolkata

Newsletters

Update Email
to get newsletters straight to your inbox
⚠️ Add your Email ID to receive Newsletters
Note: You will be signed up automatically after adding email
Newsletter Preview

Videos

Watch
LIVE

News for You

Biocon Names Shreehas Tambe CEO As Siddharth Mittal Steps Down

Biocon Names Shreehas Tambe CEO As Siddharth Mittal Steps Down

Live TV
Apps
Social
Hello Reader
Sign In / Register
Set as Trusted Source
on Google Search
Add NDTV Profit As Google Preferred Source