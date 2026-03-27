IPL 2026 Full Schedule: 12 Cities, 8 Double-Headers As BCCI Navigates Packed Timeline

IPL 2026 Schedule: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on March 26 completed the full fixture list for the Indian Premier League (IPL) 2026, unveiling ‘Phase 2' of the schedule that covers the remaining 50 league matches. The board had initially revealed only a 20-match block earlier this month, as they awaited confirmation on polling dates in Assam, West Bengal and Tamil Nadu.
The season begins on March 28 with Royal Challengers Bengaluru (RCB) hosting Sunrisers Hyderabad (SRH), while Phase 2 action starts on April 13 with SRH taking on Rajasthan Royals (RR) in Hyderabad. The league stage concludes on May 24 with Mumbai Indians (MI) facing RR in Mumbai.
The 2026 season reflects a deliberate venue diversification strategy. Matches will be played across 12 venues, with multiple franchises opting for hybrid home arrangements as they expand their fanbases.
RCB are set to play two late-season home fixtures in Raipur, against MI on May 10 and Kolkata Knight Riders (KKR) on May 13.
Rajasthan Royals will begin their home leg in Guwahati, hosting Chennai Super Kings (CSK), MI and RCB, before shifting base to Jaipur for the latter half of the season. Punjab Kings, meanwhile, will split fixtures between New Chandigarh (Mullanpur) and Dharamshala, with the latter hosting matches from May 11 onwards.
The second phase also features a tighter match schedule, with eight double-headers contributing to a congested run-in.
Here's A Look At The Full Fixtures List For IPL 2026
|Match
|Date
|Day
|Time
|Home
|Away
|Venue
|1
|28-Mar-26
|Sat
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Sunrisers Hyderabad
|Bengaluru
|2
|29-Mar-26
|Sun
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Kolkata Knight Riders
|Mumbai
|3
|30-Mar-26
|Mon
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Chennai Super Kings
|Guwahati
|4
|31-Mar-26
|Tue
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Gujarat Titans
New Chandigarh
|5
|01-Apr-26
|Wed
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Delhi Capitals
|Lucknow
|6
|02-Apr-26
|Thu
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Sunrisers Hyderabad
|Kolkata
|7
|03-Apr-26
|Fri
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Punjab Kings
|Chennai
|8
|04-Apr-26
|Sat
|3:30 PM
|Delhi Capitals
|Mumbai Indians
|Delhi
|9
|04-Apr-26
|Sat
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Rajasthan Royals
|Ahmedabad
|10
|05-Apr-26
|Sun
|3:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Lucknow Super Giants
|Hyderabad
|11
|05-Apr-26
|Sun
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Chennai Super Kings
|Bengaluru
|12
|06-Apr-26
|Mon
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Punjab Kings
|Kolkata
|13
|07-Apr-26
|Tue
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Mumbai Indians
|Guwahati
|14
|08-Apr-26
|Wed
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Gujarat Titans
|Delhi
|15
|09-Apr-26
|Thu
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Lucknow Super Giants
|Kolkata
|16
|10-Apr-26
|Fri
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Royal Challengers Bengaluru
|Guwahati
|17
|11-Apr-26
|Sat
|3:30 PM
|Punjab Kings
|Sunrisers Hyderabad
New Chandigarh
|18
|11-Apr-26
|Sat
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Delhi Capitals
|Chennai
|19
|12-Apr-26
|Sun
|3:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Gujarat Titans
|Lucknow
|20
|12-Apr-26
|Sun
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Royal Challengers Bengaluru
|Mumbai
|21
|13-Apr-26
|Mon
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Rajasthan Royals
|Hyderabad
|22
|14-Apr-26
|Tue
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Kolkata Knight Riders
|Chennai
|23
|15-Apr-26
|Wed
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Lucknow Super Giants
|Bengaluru
|24
|16-Apr-26
|Thu
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Punjab Kings
|Mumbai
|25
|17-Apr-26
|Fri
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Kolkata Knight Riders
|Ahmedabad
|26
|18-Apr-26
|Sat
|3:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Delhi Capitals
|Bengaluru
|27
|18-Apr-26
|Sat
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Chennai Super Kings
|Hyderabad
|28
|19-Apr-26
|Sun
|3:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Rajasthan Royals
|Kolkata
|29
|19-Apr-26
|Sun
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Lucknow Super Giants
New Chandigarh
|30
|20-Apr-26
|Mon
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Mumbai Indians
|Ahmedabad
|31
|21-Apr-26
|Tue
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Delhi Capitals
|Hyderabad
|32
|22-Apr-26
|Wed
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Rajasthan Royals
|Lucknow
|33
|23-Apr-26
|Thu
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Chennai Super Kings
|Mumbai
|34
|24-Apr-26
|Fri
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Gujarat Titans
|Bengaluru
|35
|25-Apr-26
|Sat
|3:30 PM
|Delhi Capitals
|Punjab Kings
|Delhi
|36
|25-Apr-26
|Sat
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Sunrisers Hyderabad
|Jaipur
|37
|26-Apr-26
|Sun
|3:30 PM
|Gujarat Titans
|Chennai Super Kings
|Ahmedabad
|38
|26-Apr-26
|Sun
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Kolkata Knight Riders
|Lucknow
|39
|27-Apr-26
|Mon
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Royal Challengers Bengaluru
|Delhi
|40
|28-Apr-26
|Tue
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Rajasthan Royals
New Chandigarh
|41
|29-Apr-26
|Wed
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Sunrisers Hyderabad
|Mumbai
|42
|30-Apr-26
|Thu
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Royal Challengers Bengaluru
|Ahmedabad
|43
|01-May-26
|Fri
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Delhi Capitals
|Jaipur
|44
|02-May-26
|Sat
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Mumbai Indians
|Chennai
|45
|03-May-26
|Sun
|3:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Kolkata Knight Riders
|Hyderabad
|46
|03-May-26
|Sun
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Punjab Kings
|Ahmedabad
|47
|04-May-26
|Mon
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Lucknow Super Giants
|Mumbai
|48
|05-May-26
|Tue
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Chennai Super Kings
|Delhi
|49
|06-May-26
|Wed
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Punjab Kings
|Hyderabad
|50
|07-May-26
|Thu
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Royal Challengers Bengaluru
|Lucknow
|51
|08-May-26
|Fri
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Kolkata Knight Riders
|Delhi
|52
|09-May-26
|Sat
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Gujarat Titans
|Jaipur
|53
|10-May-26
|Sun
|3:30 PM
|Chennai Super Kings
|Lucknow Super Giants
|Chennai
|54
|10-May-26
|Sun
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Mumbai Indians
|Raipur
|55
|11-May-26
|Mon
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Delhi Capitals
|Dharamshala
|56
|12-May-26
|Tue
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Sunrisers Hyderabad
|Ahmedabad
|57
|13-May-26
|Wed
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Kolkata Knight Riders
|Raipur
|58
|14-May-26
|Thu
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Mumbai Indians
|Dharamshala
|59
|15-May-26
|Fri
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Chennai Super Kings
|Lucknow
|60
|16-May-26
|Sat
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Gujarat Titans
|Kolkata
|61
|17-May-26
|Sun
|3:30 PM
|Punjab Kings
|Royal Challengers Bengaluru
|Dharamshala
|62
|17-May-26
|Sun
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Rajasthan Royals
|Delhi
|63
|18-May-26
|Mon
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Sunrisers Hyderabad
|Chennai
|64
|19-May-26
|Tue
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Lucknow Super Giants
|Jaipur
|65
|20-May-26
|Wed
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Mumbai Indians
|Kolkata
|66
|21-May-26
|Thu
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Gujarat Titans
|Chennai
|67
|22-May-26
|Fri
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Royal Challengers Bengaluru
|Hyderabad
|68
|23-May-26
|Sat
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Punjab Kings
|Lucknow
|69
|24-May-26
|Sun
|3:30 PM
|Mumbai Indians
|Rajasthan Royals
|Mumbai
|70
|24-May-26
|Sun
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Delhi Capitals
|Kolkata
