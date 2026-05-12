Q4FY26 Results: Tata Motors, ITC Hotels, HAL, Tata Steel, Cochin Shipyard Among Firms To Announce Earnings This Week

Nearly 400 companies are scheduled to announce their Q4FY26 financial results between May 13 and 16, making it a busy week of the earnings season.
Among the top firms announcing their quarterly results tomorrow (May 13) are: Bharti Airtel, Cipla, DLF, HPCL, LIC Housing Finance, Oil India, Paras Defence and Space Technologies, PFC, Tata Motors and TVS Motors.
Allied Blenders and Distillers, Apollo Tyres, Siemens Energy India, HAL, HUDC, IRFC, JSW Steel, Patel Engineering, United Spirits and Vishal Mega Mart are among some important companies which will announce their quarterly results on May 14.
Bajaj Finserv, Cochin Shipyard, Deepak Nitrite, Godrej Industries, Hindustan Copper, ITC Hotels, NHPC, SAL, SJVN and Tata Steel are among some of the top firms that will anounce their Q4 earnings on May 15.
Investors and analysts will closely monitor corporate performance across sectors as companies report their earnings for the January-March quarter.
The results are expected to provide insights into demand trends, margin performance and the overall Indian business environment and during the final quarter of FY26. Investors will particularly focus on revenue growth, profit margins and operational efficiency. Alongside earnings announcements, many companies are likely to hold investor or analyst calls to discuss quarterly performance and growth guidance for the coming quarters. Some firms may also announce dividends.
ALSO READ || Q4 Results Live Updates: Dixon Tech Profit Slumps 36%
Full List Of Companies Announcing Q4 Results On May 13
- Abhijit Trading Company Ltd
- Adf Foods Ltd
- Aeroflex Enterprises Ltd
- Andhra Cements Ltd
- Ardi Investments & Trading Company Ltd
- Balaji Amines Ltd
- Bharti Airtel Ltd
- Bharti Hexacom Ltd
- Black Rose Industries Ltd
- Bombay Potteries & Tiles Ltd
- CARE Ratings Ltd
- Chemfab Alkalis Ltd
- Cipla Ltd
- CL Educate Ltd
- Concord Control Systems Ltd
- Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd
- CyberTech Systems and Software Ltd
- DCM Shriram Ltd
- DIC India Ltd
- Digispice Technologies Ltd
- DLF Ltd
- eClerx Services Ltd
- Ester Industries Ltd
- Euphoria Infotech (India) Ltd
- Expleo Solutions Ltd
- Flora Corporation Ltd
- Gallard Steel Ltd
- GK Energy Ltd
- GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd
- Gujarat Petrosynthese Ltd
- Hindustan Petroleum Corporation Ltd
- Hypersoft Technologies Ltd
- IEC Education Ltd
- Interarch Building Solutions Ltd
- Inventurus Knowledge Solutions Ltd
- Jayshree Chemicals Ltd
- Jet Freight Logistics Ltd
- Jetmall Spices and Masala Ltd
- JSL Industries Ltd
- JSW Dulux Ltd
- Jupiter Infomedia Ltd
- Kaynes Technology India Ltd
- Kirloskar Brothers Ltd
- Laxmi India Finance Ltd
- LIC Housing Finance Ltd
- Loyal Equipments Ltd
- Man Infraconstruction Ltd
- Mangal Electrical Industries Ltd
- Metropolis Healthcare Ltd
- Modi Naturals Ltd
- Neopolitan Pizza And Foods Ltd
- Nitco Ltd
- NLC India Ltd
- Oil India Ltd
- OM Infra Ltd
- Onesource Specialty Pharma Ltd
- Panth Infinity Ltd
- Paras Defence and Space Technologies Ltd
- Perfectpac Ltd
- Permanent Magnets Ltd
- Photoquip India Ltd
- Power Finance Corporation Ltd
- Progrex Ventures Ltd
- Pune E - Stock Broking Ltd
- Pyramid Technoplast Ltd
- Quality Power Electrical Equipments Ltd
- Redington Ltd
- Sagar Cements Ltd
- Sagar Systech Ltd
- Sangam Finserv Ltd
- SecMark Consultancy Ltd
- Seshachal Technologies Ltd
- Sharda Cropchem Ltd
- Shree Ram Twistex Ltd
- Sicagen India Ltd
- Signatureglobal (India) Ltd
- SKF India Ltd
- Smartlink Holdings Ltd
- Smruthi Organics Ltd
- Sodhani Academy of Fintech Enablers Ltd
- Stallion India Fluorochemicals Ltd
- Starteck Finance Ltd
- Suditi Industries Ltd
- Sunshield Chemicals Ltd
- Suven Life Sciences Ltd
- SW Investments Ltd
- Tata Motors Ltd
- Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd
- The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd
- The Investment Trust Of India Ltd
- Tourism Finance Corporation of India Ltd
- Transwarranty Finance Ltd
- Tube Investments of India Ltd
- TVS Holdings Ltd
- TVS Motor Company Ltd
- Veefin Solutions Ltd
- Vega Jewellers Ltd
- Yash Highvoltage Ltd
- Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd
- ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd
ALSO READ || Dixon Tech Q4 Results: Profit Sinks 36%, Dividend Declared; Check Record Date
Full List Of Companies Announcing Q4 Results On On May 14
- Allied Blenders and Distillers Ltd
- Alkem Laboratories Ltd
- Alpa Laboratories Ltd
- Ami Organics Ltd
- Andhra Paper Ltd
- Apollo Tyres Ltd
- Arihant Universe Ltd
- Ashish Polyplast Ltd
- Atul Ltd
- Atlas Cycles (Haryana) Ltd
- Avadh Sugar & Energy Ltd
- Bambino Agro Industries Ltd
- Biogen Pharmachem Industries Ltd
- BN Rathi Securities Ltd
- Borosil Renewables Ltd
- Caplin Point Laboratories Ltd
- Carborundum Universal Ltd
- Celemsys Tech Ltd
- Centrum Electronics Ltd
- Chalet Hotels Ltd
- Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
- Chemfab Alkalis Ltd
- Clean Science and Technology Ltd
- CMS Info Systems Ltd
- Creative Newtech Ltd
- Comfort Fincap Ltd
- Comfort Intech Ltd
- Cubical Financial Services Ltd
- Data Patterns (India) Ltd
- Dilip Buildcon Ltd
- Deccan Gold Mines Ltd
- Deep Industries Ltd
- Dwarikesh Sugar Industries Ltd
- Dynavision Ltd
- Elnet Technologies Ltd
- Emmbi Industries Ltd
- Endurance Technologies Ltd
- Enkei Wheels (India) Ltd
- EPL Ltd
- Esma Media Research Ltd
- Fervent Synergies Ltd
- Fiberweb (India) Ltd
- Foce India Ltd
- Forbes & Company Ltd
- Gala Precision Engineering Ltd
- Garware Hi-Tech Films Ltd
- Ganesha Ecosphere Ltd
- Gayatri Projects Ltd
- Great Eastern Shipping Company Ltd
- G G Automotive Gears Ltd
- Ghushine Fiyinmade Ocean Ltd
- Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
- Graviss Hospitality Ltd
- GFL Ltd
- Hindustan Aeronautics Ltd
- Hardcastle & Waud Manufacturing Company Ltd
- Hindustan Construction Company Ltd
- Hubtown Ltd
- Housing & Urban Development Corporation Ltd
- India Home Loan Ltd
- India Glycols Ltd
- Indian Hume Pipe Company Ltd
- Indo Euro Indchem Ltd
- Indian Railway Finance Corporation Ltd
- Jai Mata Glass Ltd
- J.G.Chemicals Ltd
- JSW Steel Ltd
- Just Dial Ltd
- Kirloskar Oil Engines Ltd
- Kalpataru Projects International Ltd
- KRBL Ltd
- KRN Heat Exchanger And Refrigeration Ltd
- Kunnathur Inventions Ltd
- Leaf Electricals Ltd
- LT Foods Ltd
- Mangalam Drugs & Organics Ltd
- Matrimony.com Ltd
- Max Healthcare Institute Ltd
- Menon Bearings Ltd
- Meghmani Organics Ltd
- Mold-Tek Technologies Ltd
- Moonlake Capital Finance Ltd
- Mukand Ltd
- Muthoot Finance Ltd
- Myatp Electronics Ltd
- Nicco Parks & Resorts Ltd
- NIIT Ltd
- Nilkamal Ltd
- Niyogin Fintech Ltd
- Omega Agroseeds Punjab Ltd
- Padmanabh Industries Ltd
- Panagor Finance Ltd
- Patel Engineering Ltd
- Pearl Global Industries Ltd
- Pitvi Engineering Ltd
- P N Gadgil Jewellers Ltd
- Poddar Pigments Ltd
- Preetichem Overseas Ltd
- Pricol Ltd
- Prism Johnson Ltd
- Raj Rayon Industries Ltd
- Restaurant Brands Asia Ltd
- RBZ Jewellers Ltd
- Resonance Specialties Ltd
- Roshni Portfolios Ltd
- Sail Life Sciences Ltd
- Sanjivani Paranteral Ltd
- Saregama India Ltd
- Saptak Chem And Business Ltd
- Senores Pharmaceuticals Ltd
- Standard Engineering Technology Ltd
- Sheela Foam Ltd
- Shree Ganesh Remedies Ltd
- Shadowfax Technologies Ltd
- Sharp India Ltd
- Shree Ganesh Biotech (India) Ltd
- Shubham Polyspin Ltd
- Simmonds Marshall Ltd
- Sona BLW Precision Forgings Ltd
- Starteck Finance Ltd
- TD Power Systems Ltd
- Tata Motors Passenger Vehicles Ltd
- Transpact Real Estate Ltd
- United Spirits Ltd
- Fujiyama Power Systems Ltd
- Valiant Laboratories Ltd
- Vani Commercials Ltd
- Venky's (India) Ltd
- Verveer Drugs and Pharmaceuticals Ltd
- Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd
- Vishal Mega Mart Ltd
- Voltas Ltd
- Vraj Iron And Steel Ltd
- Watchdog Peoplefirst Ltd
- Westway Ltd
- Winsome Textile Industries Ltd
- Workmate Core2Cloud Solution Ltd
- W. S. Industries (India) Ltd
Full List Of Companies Announcing Q4 Results On May 15
- Aarti Drugs Ltd
- Aether Industries Ltd
- Abans Financial Services Ltd
- Ashapura Intimates Fashion Ltd
- AKG India Ltd
- Amber Enterprises India Ltd
- Alembic Pharmaceuticals Ltd
- Arihant Superstructures Ltd
- Aro Granite Industries Ltd
- Arvind Ltd
- Autoline Industries Ltd
- Azad Engineering Ltd
- Balaji Finserv Ltd
- Bajaj Electricals Ltd
- Bajaj Global Ltd
- Balmer Lawrie & Company Ltd
- Balrampur Chini Mills Ltd
- Bombay Steel Industries Ltd
- Bhilwara Spinners Ltd
- Binny Ltd
- Chembond Material Technologies Ltd
- Cineeline India Ltd
- Cochin Shipyard Ltd
- Cravatex Ltd
- Crystal Business System Ltd
- Cubex Tubings Ltd
- Cupid Ltd
- Damodar Industries Ltd
- DCM Nouvelle Ltd
- Deepak Nitrite Ltd
- Devyani International Ltd
- DMCC Speciality Chemicals Ltd
- Emkay Global Financial Services Ltd
- Entertainment Network (India) Ltd
- ERP Soft Systems Ltd
- Essex Marine Ltd
- Finolex Chemical Ltd
- Fusion Finance Ltd
- Gangotri Textiles Ltd
- GEE Ltd
- GIC Housing Finance Ltd
- Gland Pharma Ltd
- Godfrey Phillips India Ltd
- Godrej Industries Ltd
- Gokul Agro Resources Ltd
- Greenpanel Industries Ltd
- Globalspace Technologies Ltd
- Hester Biosciences Ltd
- Hindustan Copper Ltd
- Hindustan Organic Chemicals Ltd
- Hemant Surgical Industries Ltd
- Ishaan Infrastructures and Shelters Ltd
- Imagicaaworld Entertainment Ltd
- Indo City Infotech Ltd
- IRIS RegTech Solutions Ltd
- ISF Ltd
- ITC Hotels Ltd
- Jain Irrigation Systems Ltd - DVR
- Jain Irrigation Systems Ltd
- Jupiter Life Line Hospitals Ltd
- JOJO Ltd
- June Industries Ltd
- Kaka Retail Ltd
- Kilitch Drugs India Ltd
- Krishna Institute of Medical Sciences Ltd
- Kokuyo Camlin Ltd
- Kusami Electrical Industries Ltd
- K. V. Toys India Ltd
- Labelkraft Technologies Ltd
- LGB Forge Ltd
- Luxury Time Ltd
- Manoj Jewellers Ltd
- Media Navnirman Ltd
- Monarch Networth Capital Ltd
- MPS Ltd
- Mukta Agriculture Ltd
- Nava Ltd
- NCC Ltd
- NHPC Ltd
- Indo National Ltd
- Noida Toll Bridge Company Ltd
- Olutech Solutions Ltd
- Omaxe Ltd
- Oxysure Consultants Ltd
- Paisalo Securities Ltd
- PDS Ltd
- Power Grid Corporation of India Ltd
- Premier Energies Ltd
- Rane Holdings Ltd
- Ratnamani Metals & Tubes Ltd
- Rukmani Devi Gung Agro Import Ltd
- Rexon Engineering Company Ltd
- Sahajanand Commercial Ltd
- Steel Authority of India Ltd
- Sanathan Textiles Ltd
- Sattrix Information Security Ltd
- Scan Steels Ltd
- Saint-Gobain Sekurit India Ltd
- Shree Hari Chemicals Export Ltd
- S H Kelkar and Company Ltd
- SJVN Ltd
- Sky Industries Ltd
- Solara Active Pharma Sciences Ltd
- Solar Industries India Ltd
- Somany Ceramics Ltd
- Shriram Asset Management Company Ltd
- Sri KPR Industries Ltd
- Stanpacks India Ltd
- Sterling Tools Ltd
- Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd
- Surbhi Industries Ltd
- Symphony Ltd
- Tata Steel Ltd
- Technojet Consultants Ltd
- Thangamayil Jewellery Ltd
- Tirupati Fincorp Ltd
- Tree House Education & Accessories Ltd
- Trio Mercantile & Trading Ltd
- Triveni Engineering & Industries Ltd
- TV Today Network Ltd
- Uttam Sugar Mills Ltd
- Vinayak Polycon International Ltd
- VIP Industries Ltd
- VST Tillers Tractors Ltd
- Welspun Living Ltd
- Win-Win Ltd
- Yashraj Containers Ltd
- Yumik Managing Advisors Ltd
- Zuari Agro Chemicals Ltd
Full List Of Companies Announcing Q4 Results On May 16
- 3P Land Holdings Ltd
- Aarcon Facilities Ltd
- Anmol India Ltd
- Archit Organosys Ltd
- Atul Auto Ltd
- Bharat Wire Ropes Ltd
- Captain Technocast Ltd
- Chembond Chemicals Ltd
- CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd
- Creative Castings Ltd
- Delhivery Ltd
- Dharani Finance Ltd
- Dharani Sugars & Chemicals Ltd
- Dodla Dairy Ltd
- Dolphin Medical Services Ltd
- Duncan Engineering Ltd
- Geetanjali Credit and Capital Ltd
- GEM Enviro Management Ltd
- Genus Power Infrastructures Ltd
- G M Polyplast Ltd
- Indian Terrain Fashions Ltd
- KEC International Ltd
- Krishna Filament Industries Ltd
- Krishna Ventures Ltd
- Maithan Alloys Ltd
- Mangalam Cement Ltd
- Nukleus Office Solutions Ltd
- Oswal Pumps Ltd
- Polytex India Ltd
- Pradeep Metals Ltd
- Rikhav Securities Ltd
- Rishiroop Ltd
- Rolex Rings Ltd
- Sportking India Ltd
- Styrenix Performance Materials Ltd
- Systematix Securities Ltd
- Tashi India Ltd
- Tatva Chintan Pharma Chem Ltd
- UNO Minda Ltd
Essential Business Intelligence, Continuous LIVE TV, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice and Latest Stories — On NDTV Profit.