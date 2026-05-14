Q4FY26 Results: HAL, Tata Steel, ITC Hotels Among 300+ Firms To Announce Earnings This Week

More than 330 companies are scheduled to announce their Q4FY26 financial results between May 14 and 16, making it a busy end-of-the-week earnings season.
Among the top firms announcing their quarterly results on May 14 are: HAL, IRFC, JSW Steel, Siemens Energy India, Patel Engineering, United Spirits and Vishal Mega Mart, Apollo Tyres, and Allied Blenders and Distillers.
ITC Hotels, Tata Steel, Cochin Shipyard, Bajaj Finserv, NHPC, SAL, SJVN, Godrej Industries, and Hindustan Copper are among some of the top firms that will anounce their Q4 earnings on May 15.
Delhivery, UNO Minda and Oswal Pumps are among the few important firms which are scheduled to release their earnings report on Saturday, May 16.
The results are expected to provide insights into demand trends, margin performance and the overall Indian business environment and during the final quarter of FY26. Investors will particularly focus on revenue growth, profit margins and operational efficiency. Alongside earnings announcements, many companies are likely to hold investor or analyst calls to discuss quarterly performance and growth guidance for the coming quarters.
Some firms may also announce dividends.
Complete List Of Companies Announcing Q4 Results On May 14
A
Alkem Laboratories Ltd, Allied Blenders and Distillers Ltd, Alpa Laboratories Ltd, Ami Organics Ltd, Andhra Paper Ltd, Apollo Tyres Ltd, Arihant Universe Ltd, Ashish Polyplast Ltd, Atlas Cycles (Haryana) Ltd, Atul Ltd, Avadh Sugar & Energy Ltd
B
Bambino Agro Industries Ltd, Biogen Pharmachem Industries Ltd, BN Rathi Securities Ltd, Borosil Renewables Ltd
C
Caplin Point Laboratories Ltd, Carborundum Universal Ltd, Celemsys Tech Ltd, Centrum Electronics Ltd, Chalet Hotels Ltd, Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd, Chemfab Alkalis Ltd, Clean Science and Technology Ltd, CMS Info Systems Ltd, Comfort Fincap Ltd, Comfort Intech Ltd, Creative Newtech Ltd, Cubical Financial Services Ltd
D
Data Patterns (India) Ltd, Deccan Gold Mines Ltd, Deep Industries Ltd, Dilip Buildcon Ltd, Dwarikesh Sugar Industries Ltd, Dynavision Ltd
E
Elnet Technologies Ltd, Emmbi Industries Ltd, Endurance Technologies Ltd, Enkei Wheels (India) Ltd, EPL Ltd, Esma Media Research Ltd
F
Fervent Synergies Ltd, Fiberweb (India) Ltd, Foce India Ltd, Forbes & Company Ltd, Fujiyama Power Systems Ltd
G
G G Automotive Gears Ltd, Gala Precision Engineering Ltd, Ganesha Ecosphere Ltd, Garware Hi-Tech Films Ltd, Gayatri Projects Ltd, GFL Ltd, Ghushine Fiyinmade Ocean Ltd, Graviss Hospitality Ltd, Great Eastern Shipping Company Ltd, Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
H
Hardcastle & Waud Manufacturing Company Ltd, Hindustan Aeronautics Ltd, Hindustan Construction Company Ltd, Housing & Urban Development Corporation Ltd, Hubtown Ltd
I
India Glycols Ltd, India Home Loan Ltd, Indian Hume Pipe Company Ltd, Indian Railway Finance Corporation Ltd, Indo Euro Indchem Ltd
J
J.G.Chemicals Ltd, Jai Mata Glass Ltd, JSW Steel Ltd, Just Dial Ltd
K
Kalpataru Projects International Ltd, Kirloskar Oil Engines Ltd, KRBL Ltd, KRN Heat Exchanger And Refrigeration Ltd, Kunnathur Inventions Ltd
L
Leaf Electricals Ltd, LT Foods Ltd
M
Mangalam Drugs & Organics Ltd, Matrimony.com Ltd, Max Healthcare Institute Ltd, Meghmani Organics Ltd, Menon Bearings Ltd, Mold-Tek Technologies Ltd, Moonlake Capital Finance Ltd, Mukand Ltd, Muthoot Finance Ltd, Myatp Electronics Ltd
N
Nicco Parks & Resorts Ltd, NIIT Ltd, Nilkamal Ltd, Niyogin Fintech Ltd
O
Omega Agroseeds Punjab Ltd
P
P N Gadgil Jewellers Ltd, Padmanabh Industries Ltd, Panagor Finance Ltd, Patel Engineering Ltd, Pearl Global Industries Ltd, Pitvi Engineering Ltd, Poddar Pigments Ltd, Preetichem Overseas Ltd, Pricol Ltd, Prism Johnson Ltd
R
Raj Rayon Industries Ltd, RBZ Jewellers Ltd, Resonance Specialties Ltd, Restaurant Brands Asia Ltd, Roshni Portfolios Ltd
S
Sail Life Sciences Ltd, Sanjivani Paranteral Ltd, Saptak Chem And Business Ltd, Saregama India Ltd, Senores Pharmaceuticals Ltd, Shadowfax Technologies Ltd, Sharp India Ltd, Sheela Foam Ltd, Shree Ganesh Biotech (India) Ltd, Shree Ganesh Remedies Ltd, Shubham Polyspin Ltd, Simmonds Marshall Ltd, Sona BLW Precision Forgings Ltd, Standard Engineering Technology Ltd, Starteck Finance Ltd
T
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd, TD Power Systems Ltd, Transpact Real Estate Ltd
U
United Spirits Ltd
V
Valiant Laboratories Ltd, Vani Commercials Ltd, Venky's (India) Ltd, Verveer Drugs and Pharmaceuticals Ltd, Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd, Vishal Mega Mart Ltd, Voltas Ltd, Vraj Iron And Steel Ltd
W
W. S. Industries (India) Ltd, Watchdog Peoplefirst Ltd, Westway Ltd, Winsome Textile Industries Ltd, Workmate Core2Cloud Solution Ltd
Complete List Of Companies Announcing Q4 Results On May 15
A
Aarti Drugs Ltd, Abans Financial Services Ltd, Aether Industries Ltd, AKG India Ltd, Alembic Pharmaceuticals Ltd, Amber Enterprises India Ltd, Arihant Superstructures Ltd, Aro Granite Industries Ltd, Arvind Ltd, Ashapura Intimates Fashion Ltd, Autoline Industries Ltd, Azad Engineering Ltd
B
Bajaj Electricals Ltd, Bajaj Global Ltd, Balaji Finserv Ltd, Balmer Lawrie & Company Ltd, Balrampur Chini Mills Ltd, Bhilwara Spinners Ltd, Binny Ltd, Bombay Steel Industries Ltd
C
Chembond Material Technologies Ltd, Cineeline India Ltd, Cochin Shipyard Ltd, Cravatex Ltd, Crystal Business System Ltd, Cubex Tubings Ltd, Cupid Ltd
D
Damodar Industries Ltd, DCM Nouvelle Ltd, Deepak Nitrite Ltd, Devyani International Ltd, DMCC Speciality Chemicals Ltd
E
Emkay Global Financial Services Ltd, Entertainment Network (India) Ltd, ERP Soft Systems Ltd, Essex Marine Ltd
F
Finolex Chemical Ltd, Fusion Finance Ltd
G
Gangotri Textiles Ltd, GEE Ltd, GIC Housing Finance Ltd, Gland Pharma Ltd, Globalspace Technologies Ltd, Godfrey Phillips India Ltd, Godrej Industries Ltd, Gokul Agro Resources Ltd, Greenpanel Industries Ltd
H
Hemant Surgical Industries Ltd, Hester Biosciences Ltd, Hindustan Copper Ltd, Hindustan Organic Chemicals Ltd
I
Imagicaaworld Entertainment Ltd, Indo City Infotech Ltd, Indo National Ltd, IRIS RegTech Solutions Ltd, ISF Ltd, Ishaan Infrastructures and Shelters Ltd, ITC Hotels Ltd
J
Jain Irrigation Systems Ltd, Jain Irrigation Systems Ltd - DVR, JOJO Ltd, June Industries Ltd, Jupiter Life Line Hospitals Ltd
K
K. V. Toys India Ltd, Kaka Retail Ltd, Kilitch Drugs India Ltd, Kokuyo Camlin Ltd, Krishna Institute of Medical Sciences Ltd, Kusami Electrical Industries Ltd
L
Labelkraft Technologies Ltd, LGB Forge Ltd, Luxury Time Ltd
M
Manoj Jewellers Ltd, Media Navnirman Ltd, Monarch Networth Capital Ltd, MPS Ltd, Mukta Agriculture Ltd
N
Nava Ltd, NCC Ltd, NHPC Ltd, Noida Toll Bridge Company Ltd
O
Olutech Solutions Ltd, Omaxe Ltd, Oxysure Consultants Ltd
P
Paisalo Securities Ltd, PDS Ltd, Power Grid Corporation of India Ltd, Premier Energies Ltd
R
Rane Holdings Ltd, Ratnamani Metals & Tubes Ltd, Rexon Engineering Company Ltd, Rukmani Devi Gung Agro Import Ltd
S
S H Kelkar and Company Ltd, Sahajanand Commercial Ltd, Saint-Gobain Sekurit India Ltd, Sanathan Textiles Ltd, Sattrix Information Security Ltd, Scan Steels Ltd, Shree Hari Chemicals Export Ltd, Shriram Asset Management Company Ltd, SJVN Ltd, Sky Industries Ltd, Solar Industries India Ltd, Solara Active Pharma Sciences Ltd, Somany Ceramics Ltd, Sri KPR Industries Ltd, Stanpacks India Ltd, Steel Authority of India Ltd, Sterling Tools Ltd, Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd, Surbhi Industries Ltd, Symphony Ltd
T
Tata Steel Ltd, Technojet Consultants Ltd, Thangamayil Jewellery Ltd, Tirupati Fincorp Ltd, Tree House Education & Accessories Ltd, Trio Mercantile & Trading Ltd, Triveni Engineering & Industries Ltd, TV Today Network Ltd
U
Uttam Sugar Mills Ltd
V
Vinayak Polycon International Ltd, VIP Industries Ltd, VST Tillers Tractors Ltd
W
Welspun Living Ltd, Win-Win Ltd
Y
Yashraj Containers Ltd, Yumik Managing Advisors Ltd
Z
Zuari Agro Chemicals Ltd
Complete List Of Companies Announcing Q4 Results On May 16
3
3P Land Holdings Ltd
A
Aarcon Facilities Ltd, Anmol India Ltd, Archit Organosys Ltd, Atul Auto Ltd
B
Bharat Wire Ropes Ltd
C
Captain Technocast Ltd, Chembond Chemicals Ltd, CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd, Creative Castings Ltd
D
Delhivery Ltd, Dharani Finance Ltd, Dharani Sugars & Chemicals Ltd, Dodla Dairy Ltd, Dolphin Medical Services Ltd, Duncan Engineering Ltd
G
GEM Enviro Management Ltd, Genus Power Infrastructures Ltd, Geetanjali Credit and Capital Ltd, G M Polyplast Ltd
I
Indian Terrain Fashions Ltd
K
KEC International Ltd, Krishna Filament Industries Ltd, Krishna Ventures Ltd
M
Maithan Alloys Ltd, Mangalam Cement Ltd
N
Nukleus Office Solutions Ltd
O
Oswal Pumps Ltd
P
Polytex India Ltd, Pradeep Metals Ltd
R
Rikhav Securities Ltd, Rishiroop Ltd, Rolex Rings Ltd
S
Sportking India Ltd, Styrenix Performance Materials Ltd, Systematix Securities Ltd
T
Tashi India Ltd, Tatva Chintan Pharma Chem Ltd
U
UNO Minda Ltd
Q4 Results of Top Firms which were announced on May 13
- Bharti Airtel Ltd
- Cipla Ltd
- Hindustan Petroleum Corporation Ltd
- Kaynes Technology India Ltd
- LIC Housing Finance Ltd
- Oil India Ltd
- Paras Defence And Space Technologies Ltd
- Tata Motors Ltd
