Dividend Stocks This Week: Cochin Shipyard, Hindustan Copper, PG Electroplast & More — Check Full List

- Several companies, including PG Electroplast and Blue Dart Express, trade ex-dividend next week
- Ex-dividend dates range from September 15 to September 18, 2026, per BSE listings
- Shares bought on record date do not qualify for dividend under T+1 settlement rule
In the week starting September 14, several companies, including PG Electroplast, Blue Dart Express, Hindustan Copper, Bharat Rasayan, Cochin Shipyard, and Relaxo Footwears are scheduled to trade ex-dividend, according to BSE.
As per India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date itself will not qualify for the dividend payment. The ex-dividend date, which falls before the record date, marks when the share price adjusts to reflect the upcoming payout. Investors must take note of the record date, which determines shareholder eligibility for dividends.
Here are stocks trading ex-dividend in the upcoming week
Stocks trading ex-dividend on Tuesday, September 15, 2026
Aarti Pharmalabs, Agi Greenpac, AksharChem India, Arrow Greentech, Belrise Industries, Blue Dart Express, Carysil, Dilip Buildcon, Filatex India, Frontier Springs, Hexagon Nutrition, The Hi-Tech Gears, HP Adhesives Ltd; India Tourism Development Corporation, ITL Industries, IL&FS Investment Managers, The Indian Wood Products Company, J Kumar Infraprojects, Kanchi Karpooram, KNR Constructions, Karnataka Bank, Manaksia Aluminium Company, NDL Ventures, Nikhil Adhesives, Pondy Oxides & Chemicals, Samkrg Pistons & Rings, Simmonds Marshall, Solex Energy, Superhouse, Super Tannery, Suraksha Diagnostic, Systematix Corporate Services, Tilaknagar Industries, Time Technoplast, TPL Plastech and Websol Energy System.
Stocks trading ex-dividend on Wednesday, September 16, 2026
63 Moons Technologies, Accedere, Ajmera Realty & Infra India, Arex Industries, ASI Industries, Atam Valves, Baid Finserv, Bajaj Steel Industries, Bannari Amman Sugars, BLS International Services, Cineline India, Dee Development Engineers, De Nora India, Denta Water and Infra Solutions, Eldeco Housing & Industries, Emmbi Industries, Garware Hi-Tech Films, Gujarat Craft Industries, Hindustan Copper, Indo Tech Transformers, Jash Engineering, Mangal Compusolution, Northern Spirits, The Phosphate Company, Prakash Pipes, Prakash Industries, Regaal Resources, Rajputana Stainless, Shilp Gravures, Sigma Solve, Stellant Securities (India), TANFAC Industries, United Drilling Tools, Vijaya Diagnostic Centre, Vinati Organics, VST Tillers Tractors, WSFx Global Pay, and Zodiac Energy.
Stocks trading ex-dividend on Thursday, September 17, 2026
Acutaas Chemicals, Asian Energy Services, Agarwal Industrial Corporation, AuSom Enterprise, Bal Pharma, Bharat Rasayan, Craftroot Retail, Ester Industries, Excel Industries, Filtra Consultants and Engineers, Gujarat Fluorochemicals, Himatsingka Seide, HPL Electric & Power, Indo Amines, International Conveyors, IRCON International, KCP Sugar & Industries Corporation, Landmark Cars, Meghna Infracon Infrastructure, MSTC, Orient Ceratech, Patel Integrated Logistics, Premier Polyfilm, Ruby Mills, Sansera Engineering, Shri Jagdamba Polymers, Star Paper Mills, Sunteck Realty, Tamilnadu Petroproducts, and Tamil Nadu Newsprint & Papers.
Stocks trading ex-dividend on Friday, September 18, 2026
A-1, Anupam Rasayan India, Arihant Capital Markets, AVG Logistics, Balu Forge Industries, B&B Triplewall Containers, BCL Industries, Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers, Caplin Point Laboratories, Ceinsys Tech, Cochin Minerals & Rutiles, Cochin Shipyard, Creative Castings, DCW, Ddev Plastiks Industries, Denis Chem Lab, Prataap Snacks, Donear Industries, Eco Recycling, Everest Kanto Cylinder, EMS, Entertainment Network (India), Fluidomat, Focus Business Solution, Foods & Inns, Gaja Alternative Asset Management, Genus Power Infrastructures, Gujarat Alkalies and Chemicals, Gujarat Intrux, Hinduja Global Solutions, Incap, Indraprastha Medical Corporation, Jay Ushin, JNK India, Kamdhenu, Kiran Vyapar, Kitex Garments, KRBL, Krsnaa Diagnostics, Lakshmi Mills Company, and LT Foods, Manba Finance, Marathon Nextgen Realty, Medicamen Biotech, M.K. Exim (India), Morepen Laboratories, Narendra Properties.
Navkar Urbanstructure, NG Industries, Network People Services Technologies, Olectra Greentech, Apeejay Surrendra Park Hotels, Pecos Hotels and Pubs, PG Electroplast, Piccadily Agro Industries, Praveg, PDP Shipping & Projects, Ramky Infrastructure, Rashtriya Chemicals and Fertilizers, Relaxo Footwears, Reliance Chemotex Industries, Reliable Data Services, Riddhi Siddhi Gluco Biols, RITES, Sakthi Finance, Shahlon Silk Industries, Sharda Motor Industries, Shervani Industrial Syndicate, Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers, Softrak Venture Investment, Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo, Swiss Military Consumer Goods, Transformers and Rectifiers (India), TGV Sraac, Triton Valves, Victoria Mills, VLS Finance and YOGI.
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