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Renewable Stocks Rally: Waaree, Premier Energies, Suzlon Recover After Q1 Earnings-Led Slide

Waaree, Premier Energies and Suzlon recovered after Thursday's decline, with investors buying into the sector following the earnings-led selloff.

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Renewable Stocks Rally: Waaree, Premier Energies, Suzlon Recover After Q1 Earnings-Led Slide
Source: AI Generated
STOCKS IN THIS STORY
Premier Energies Ltd
--
Waaree Energies Ltd
--
Suzlon Energy Ltd.
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Renewable energy stocks rebounded on Friday after witnessing sharp losses in the previous session, with Waaree Energies, Premier Energies and Suzlon Energy recovering as investors returned to the sector following Thursday's earnings-led correction.

Premier Energies rose as much as 2.83% intraday before trading 2.44% higher at Rs 1,006.70. Waaree Energies climbed 2.25% during the session and was last up 1.24% at Rs 2,657.50, while Suzlon Energy gained 0.93% intraday and traded 0.63% higher at Rs 47.70.

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The recovery comes a day after the renewable energy pack came under heavy selling pressure following Waaree Energies' June-quarter earnings. On Thursday, Waaree had fallen as much as 6.4% intraday, while Premier Energies and Suzlon had slipped 4.75% and 2.59%, respectively.

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