Q4 Results Today: Tata Motors, Bharti Airtel, PFC, Oil India Among 100 Companies To Declare Earnings

At least 100 companies are set to announce the results for Q4FY26 on May 13. Big names announcing fourth-quarter results on May 13 include Bharti Airtel, Tata Motors, DLF, Power Finance Corporation, Cipla and Hindustan Petroleum Corporation. Some companies could also announce dividends. Many have already scheduled conference calls to discuss their Q4FY26 numbers in detail.
List Of Companies Declaring Q4 Results On May 13
Abhijit Trading Company Ltd., Andhra Cements Ltd., ADF Foods Ltd., Aeroflex Enterprises Ltd., Balaji Amines Ltd., The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd., Bharti Airtel Ltd., Bharti Hexacom Ltd., Black Rose Industries Ltd., Bombay Potteries & Tiles Ltd., CARE Ratings Ltd., Chemfab Alkalis Ltd., Cipla Ltd., CL Educate Ltd., Concord Control Systems Ltd., Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd., CyberTech Systems and Software Ltd., DCM Shriram Ltd., DIC India Ltd., Digispice Technologies Ltd., DLF Ltd.
eClerx Services Ltd., Ester Industries Ltd., Euphoria Infotech (India) Ltd., Expleo Solutions Ltd., Flora Corporation Ltd., Gallard Steel Ltd., GK Energy Ltd., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd., Gujarat Petrosynthese Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Hypersoft Technologies Ltd., IEC Education Ltd., Inventurus Knowledge Solutions Ltd., Interarch Building Solutions Ltd., Jayshree Chemicals Ltd., Jet Freight Logistics Ltd., Jetmall Spices and Masala Ltd., JSL Industries Ltd., JSW Dulux Ltd., Jupiter Infomedia Ltd.
Kaynes Technology India Ltd., Kirloskar Brothers Ltd., Laxmi India Finance Ltd., LIC Housing Finance Ltd., Loyal Equipments Ltd., Man Infraconstruction Ltd., Mangal Electrical Industries Ltd., Metropolis Healthcare Ltd., Modi Naturals Ltd., Nitco Ltd., NLC India Ltd., Neopolitan Pizza and Foods Ltd., Oil India Ltd., OM Infra Ltd., Onesource Specialty Pharma Ltd., Panth Infinity Ltd., Paras Defence and Space Technologies Ltd., Perfectpac Ltd., Permanent Magnets Ltd., Pune E-Stock Broking Ltd., Power Finance Corporation Ltd.
Photoquip India Ltd., Progrex Ventures Ltd., Pyramid Technoplast Ltd., Quality Power Electrical Equipments Ltd., Redington Ltd., Sodhani Academy of Fintech Enablers Ltd., Sagar Systech Ltd., Sagar Cements Ltd., Sangam Finserv Ltd., SecMark Consultancy Ltd., Seshachal Technologies Ltd., Sharda Cropchem Ltd., Sicagen India Ltd., Signatureglobal (India) Ltd., SKF India Ltd., Smartlink Holdings Ltd., Smruthi Organics Ltd., Shree Ram Twistex Ltd., Stallion India Fluorochemicals Ltd., Starteck Finance Ltd., Suditi Industries Ltd.
Sunshield Chemicals Ltd., Suven Life Sciences Ltd., SW Investments Ltd., Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd., Tourism Finance Corporation of India Ltd., Transwarranty Finance Ltd., The Investment Trust of India Ltd., Tube Investments of India Ltd., Tata Motors Ltd., TVS Holdings Ltd., TVS Motor Company Ltd., Veefin Solutions Ltd., Vega Jewellers Ltd., Yash Highvoltage Ltd., Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd., Ardi Investments & Trading Company Ltd., ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
Bharti Airtel Q3 Results
Bharti Airtel reported a 19.6% year-on-year (YoY) rise in consolidated revenue from operations to Rs 53,981.6 crore in Q3FY26 from Rs 45,129.3 crore in Q3FY25. Net profit plunged 55% YoY to Rs 6,630.5 crore in Q3FY26 from Rs 14,781.2 crore in Q3FY25.
Tata Motors Q3 Results
Tata Motors reported a 15.45% YoY rise in consolidated total income to Rs 22,179 crore in Q3FY26 from Rs 19,211 crore in Q3FY25. Net profit declined 48% YoY to Rs 705 crore in Q3FY26 from Rs 1,355 crore in Q3FY25.
Power Finance Corporation Q3 Results
Power Finance Corporation saw a 8.6% YoY increase in consolidated total income to Rs 29,140.57 crore in Q3FY26 from Rs 26,821.84 crore in Q3FY25. Net profit was up 8% YoY at Rs 6,292 crore in Q3FY26 versus Rs 5,829 crore in the same period in the previous financial year.
