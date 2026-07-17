Gold Rate Today: What Are 24K And 22K Prices In Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru on July 17?

Gold Rate Today: Gold and silver prices in India were little changed on Friday, July 17, 2026. According to bullions.co.in, 24K gold was quoted at Rs 1,40,790 per 10 grams at the India level, while silver 999 fine was at Rs 2,16,040 per kg as of 06:35 am.

Gold Price Today In India

At the national level, 24K gold was at Rs 1,40,790 per 10gm and 22K gold at Rs 1,29,058 per 10gm. On a yearly basis, gold has surged 43.82%.

Notably, Chennai reported the highest gold prices, closely followed by Hyderabad and Bengaluru. The same trend was seen in silver, with Chennai leading and Hyderabad and Bengaluru trailing closely.

City-Wise Gold Rates

Here are 24K gold prices in major metros based on latest data:

Mumbai: Rs 1,40,540 per 10gm

Delhi: Rs 1,40,290 per 10gm

Chennai: Rs 1,40,950 per 10gm

Kolkata: Rs 1,40,350 per 10gm

Bengaluru: Rs 1,40,650 per 10gm

Hyderabad: Rs 1,40,760 per 10gm

For 22K gold, Mumbai was at Rs 128,828, Delhi at Rs 128,599, Chennai at Rs 129,204, Kolkata at Rs 128,654, Bengaluru at Rs 128,929, and Hyderabad at Rs 129,030 per 10gm.

Silver Price Today

Silver 999 fine was at Rs 2,16,040 per kg at India level. Silver 925 sterling was at Rs 199,837 per kg. Notably, Silver prices have rallied 91.87% over the last one year. It was at Rs 112,600.00 per kg on July 17, 2025.

City-Wise Silver Rates

Here are Silver 999 Fine prices in major metro cities based on latest data:

Mumbai: Rs 2,15,650 per kg

Delhi: Rs 2,15,280 per kg

Chennai: Rs 2,16,280 per kg

Kolkata: Rs 2,15,820 per kg

Bengaluru: Rs 2,15,820 per kg

Hyderabad: Rs 2,15,990 per kg

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