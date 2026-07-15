Gold Rate Today: What Are 24K And 22K Prices In Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru on July 15?

Gold Rate Today: Gold and silver prices in India were little changed on Wednesday, July 15, 2026. According to bullions.co.in, 24K gold was quoted at Rs 1,42,990 per 10 grams at the India level, while silver 999 fine was at Rs 2,23,670 per kg as of 06:21 am.
Gold Price Today In India
At the national level, 24K gold was at Rs 1,42,990 per 10gm and 22K gold at Rs 131,074 per 10gm. On a yearly basis, gold has surged 46.51%.
Notably, Chennai reported the highest gold prices, followed by Hyderabad and Bengaluru. The same trend was seen in silver, with Chennai leading and Hyderabad and Bengaluru trailing closely.
City-Wise Gold Rates
Here are 24K gold prices in major metros based on latest data:
Mumbai: Rs 1,42,730 per 10gm
Delhi: Rs 1,42,480 per 10gm
Chennai: Rs 1,43,430 per 10gm
Kolkata: Rs 1,42,540 per 10gm
Bengaluru: Rs 1,42,480 per 10gm
Hyderabad: Rs 1,42,950 per 10gm
For 22K gold, Mumbai was at Rs 130,836, Delhi at Rs 130,607, Chennai at Rs 131,212, Kolkata at Rs 130,662, Bengaluru at Rs 130,937, and Hyderabad at Rs 131,038 per 10gm.
Silver Price Today
Silver 999 fine was at Rs 2,23,670 per kg at India level. Silver 925 sterling was at Rs 206,895 per kg. Notably, Silver prices have rallied 100.24% over the last one year. It was at Rs 111,700 per kg on July 15, 2025.
City-Wise Silver Rates
Here are Silver 999 Fine prices in major metro cities based on latest data:
Mumbai: Rs 2,23,270 per kg
Delhi: Rs 2,22,880 per kg
Chennai: Rs 2,23,990 per kg
Kolkata: Rs 2,22,970 per kg
Bengaluru: Rs 2,23,440 per kg
Hyderabad: Rs 2,23,620 per kg
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