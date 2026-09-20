India At Asian Games 2026: Full Schedule, Match Timings For September 21 Events

India will compete across multiple disciplines at the Asian Games on Monday, with hockey, badminton, shooting, swimming, table tennis, kabaddi, boxing, wushu, sepaktakraw and soft tennis on the programme.
The women's hockey team, men's and women's kabaddi teams, and the men's badminton team are among the Indian sides in action. Boxer Sumit will also begin his men's 70kg campaign, while India's table tennis teams face Pakistan in their group matches.
India's Schedule On Monday, September 21
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Following is the Asian Games schedule of Indian athletes on Monday, September 21. All timings are IST.
Badmintion:
Men's Team 1st Round: India vs Bangladesh at 11:30 a.m.
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Boxing:
Men's 70kg Round of 32: Sumit vs Sinsiri Bunjong (Thailand) at 2:45 p.m. (weight-class session begins 8:30 a.m.).
Hockey:
Women's Pool B: India vs Indonesia at 9:30 a.m.
Kabaddi:
Men's Team: India vs Japan at 9:45 a.m.
Women's Team: India vs Bangladesh at 4.15 p.m.
Mixed Martial Arts
Women's Traditional -60kg: Suchika Tariyal vs Teo Hui Hoon (Singapore) at 8.30 a.m.
Sepak Takraw
Men's Team Regu Preliminary Group B: India vs Japan at 5:30 a.m.
Shooting
Men's 10m Air Rifle Individual Qualification: Himanshu Dhillon, Parth Rakesh Mane and Rudrankksh Balasaheb Patil at 6:15 a.m.
Women's Skeet Individual Qualification (Day 1): Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon and Maheshwari Chauhan at 6:30 a.m.
Men's Skeet Individual Qualification (Day 1): Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka and Bhavtegh Singh Gill at 6:30 a.m.
Soft Tennis:
Mixed Doubles Group B: Aadhya Tiwari and Jay Meena (India) vs Chao Viva and Khun Chanroseka (Cambodia) at 5:30 a.m.
Mixed Doubles Group B: Aadhya Tiwari and Jay Meena (India) vs Bud Nyamdorj and Enkhkhuslen Ganbaatar (Mongolia) at 6:30 a.m.
Mixed Doubles Group B: Aadhya Tiwari and Jay Meena (India) vs Kim Yeon-hwa and Park Jaekyu (Republic of Korea) at 7:30 a.m.
Swimming:
Men's 50m Backstroke Heat 2: Rishabh Das and Srihari Nataraj at 6:32 a.m.
Men's 50m Freestyle Heat 2: Akash Mani at 6:46 a.m.
Men's 50m Freestyle Heat 4: Heer Gitesh Shah at 6:50 a.m.
Men's 100m Breaststroke Heat 2: Danush Suresh at 7:10 a.m.
Men's 4x200m Freestyle Relay Heat 2: India (with Qatar, Malaysia, China, Japan, Thailand) at 7:44 a.m.
Table Tennis:
Women's Team Group F: India vs Pakistan at 6:30 a.m.
Men's Team Group F: India vs Pakistan at 3:30 p.m.
Wushu:
Women's 60kg: Roshibina Devi vs Most Shika Khatun (Bangladesh) at 3 p.m.
Men's 56kg: Aryan vs Shahzada Safi (Afghanistan) at 3.50 p.m..
The schedule is subject to changes by the organisers.
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