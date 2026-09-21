India At Asian Games 2026 Day 3: Full Schedule, Match Timings For Tuesday Events

India's campaign at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan, continues on Tuesday, with athletes competing across 16 disciplines on Day 3.

India will also be involved in several medal events during the day, including the women's cricket final, shooting and karate.

The following is the Asian Games schedule of Indian athletes on Tuesday, September 22. All timings are in IST.

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Swimming

7:29 a.m. - Men's 1500m Freestyle Final B - Aryan Nehra

8:05 a.m. - Men's 4x100m Medley Relay Heats - India (Rishabh Das, Akash Mani, Benedicton Rohit, Danush Suresh)

2:55 p.m. - Men's 4x100m Medley Relay Final - India (Subject to qualification)

Badminton

6 a.m. - Women's Team Quarterfinals - India vs Japan

11:30 a.m. - Men's Team Quarterfinals - India vs Japan

Boxing

8:30 a.m. onwards - Women's 51kg, Round of 32 - Sakshi Chaudhary vs Aira Villegas (Philippines)

1:30 p.m. onwards - Men's 55kg, Round of 32 - Jadumani Singh Mandengbam vs Chandra Bahadur Thapa (Nepal)

Cricket

10:30 a.m. - Women's Final - India vs Sri Lanka

Equestrian

5:45 a.m. - Eventing Team Dressage - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye

5:45 a.m. - Eventing Individual Dressage - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye

12:00 p.m. - Eventing Team Jumping - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye

12:00 p.m. - Eventing Individual Jumping - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye

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Fencing

6:30 a.m. onwards - Men's Foil Individual, Pool Stage - Sachin, Hemash Singh Sanasam

8:15 a.m. onwards - Women's Epee Individual, Pool Stage - Mitva Chaudhari, Taniksha Khatri

10 a.m. onwards - Men's Foil Individual, Round of 32 - Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)

10:20 a.m. onwards - Women's Epee Individual, Round of 32 - Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)

11:20 a.m. onwards - Men's Foil Individual, Round of 16 - Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)

11:20 a.m. onwards - Women's Epee Individual, Round of 16 - Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)

12 noon onwards - Women's Epee Individual, Quarterfinals - Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)

12 noon onwards - Men's Foil Individual, Quarterfinals - Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)

1:50 p.m. onwards - Men's Foil Individual, Semifinals - Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)

2:30 p.m. onwards - Women's Epee Individual, Semifinals - Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)

3:10 p.m. onwards - Men's Foil Individual, Final - Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)

3:30 p.m. onwards - Women's Epee Individual, Final - Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)

Artistic Gymnastics

8:30 a.m. onwards - Women's Qualification - Pranati Nayak

Esports

5:30 a.m. onwards - Football (eFootball) Group F - Chinmay Sahoo & Danial Patel

Hockey

3:30 p.m. - Men's Pool B Match - India vs Sri Lanka

Kabaddi

7:15 a.m. - Men's Group A - India vs Republic of Korea

Karate

7:35 a.m. - Men's Kumite -84kg, Semifinals - Chetan Bhatt

7:50 a.m. - Men's Kumite -84kg, Bronze Medal Bout - Chetan Bhatt (Subject to qualification)

8:52 a.m. onwards - Women's Kumite -55kg, Round of 16 - Alisha vs Cok Istri Agung Sanistyarani (Indonesia)

10:04 a.m. onwards - Women's Kumite -55kg, Quarterfinals - Alisha (Subject to qualification)

10:40 a.m. onwards - Women's Kumite -55kg, Semifinals - Alisha (Subject to qualification)

11:04 a.m. onwards - Women's Kumite -55kg, Repechage Round - Alisha (Subject to qualification)

12:04 a.m. onwards - Women's Kumite -55kg, Bronze Medal Bout - Alisha (Subject to qualification)

12:40 p.m. - Men's Kumite -84kg, Final - Chetan Bhatt (Subject to qualification)

12:52 p.m. onwards - Women's Kumite -55kg, Final - Alisha (Subject to qualification)

Sepaktakraw

5:30 a.m. - Men's Regu Team, Group B - India vs Malaysia

Shooting

6:15 a.m. onwards - 10m Air Rifle Mixed Team Qualification - Parth Mane & Elavenil Valarivan

6:30 a.m. - Skeet Men Individual Qualification & Team Final Day 2 - Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka

6:30 a.m. - Skeet Women Individual Qualification & Team Final Day 2 - Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon

8:25 a.m. onwards - 10m Air Rifle Mixed Team Final - Parth Mane & Elavenil Valarivan (Subject to qualification)

Table Tennis

6:30 a.m. - Women's Team, Round of 16 - India vs Thailand

9 a.m. - Men's Team, Round of 16 - India vs South Korea

Soft Tennis

5:30 a.m. - Women's Singles Group D - Aadhya Tiwari vs Alisha Ziegler (Thailand)

7 a.m. - Men's Singles Group D - Jay Meena vs Hussain Arain (Pakistan)

9:30 a.m. - Men's Singles Group C - Aryan Thakur vs Bold-erdene Altangerel (Mongolia)

10:30 a.m. - Women's Singles Group D - Aadhya Tiwari vs Kainaat Shallwani (Pakistan)

12 p.m . - Men's Singles Group C - Aryan Thakur vs Chen Po-yi (Chinese Taipei)

Wushu

6:29 a.m. onwards - Women's Nanquan & Nandao Final (Nanquan) - Langlentombi Devi Hanjabam

11:59 a.m. onwards - Women's Nanquan & Nandao Final (Nandao) - Langlentombi Devi Hanjabam

3:30 p.m. onwards - Women's 60kg Quarterfinals - Roshibina Devi vs Man Sin Chu (Macao, China)

4 p.m. onwards - Men's 56kg Quarterfinals - Aryan vs Saydullo Abdurashitov (Uzbekistan)

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