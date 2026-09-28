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Asian Games 2026: Check India Medal Tally, Rank, Full List Of Medals After Day 10

China lead the standings with 229 medals, including 131 golds. Hosts Japan are second with 172 medals, including 41 golds, while South Korea are third with 90 medals.

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Asian Games 2026: Check India Medal Tally, Rank, Full List Of Medals After Day 10
PTI Photo/Arun Sharma

India's medal tally at the Asian Games 2026 has reached 45 medals, comprising four gold, 20 silver and 21 bronze medals. India are currently placed 12th in the overall medal standings.

China lead the standings with 229 medals, including 131 golds. Hosts Japan are second with 172 medals, including 41 golds, while South Korea are third with 90 medals.

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Athletics — 19 Medals

  • Sreeshankar Murali — Men's Long Jump, Silver

  • Gulveer Singh — Men's 1500m, Silver

  • Yashvir Singh — Men's Javelin Throw, Silver

  • Ancy Sojan Edappilly — Women's Long Jump, Silver

  • Sarvesh Kushare — Men's High Jump, Silver

  • Gulveer Singh — Men's 10,000m, Silver

  • Mixed 4x400m Relay Team — Silver

  • Vithya Ramraj — Women's 400m Hurdles, Bronze

  • Rohit Yadav — Men's Javelin Throw, Bronze

  • Parul Chaudhary — Women's 5000m, Bronze

  • Tejaswin Shankar — Men's Decathlon, Bronze

  • Harita Bhadra — Women's 200m, Bronze

  • Seema Kumari — Women's 10,000m, Bronze

  • Manpreet Kaur — Women's Shot Put, Bronze

  • Baranica Elangovan — Women's Pole Vault, Bronze

  • Jyothi Yarraji — Women's 100m Hurdles, Bronze

  • Avinash Sable — Men's 3000m Steeplechase, Bronze

  • Annu Rani — Women's Javelin Throw, Bronze

  • Praveen Chithravel — Men's Triple Jump, Bronze

Badminton — 1 Medal

  • Men's Team — Bronze

Cricket — 1 Medal

  • Women's T20 Team — Gold

Kabaddi — 2 Medals

  • Women's Team — Gold

  • Men's Team — Gold

Kurash — 1 Medal

  • Pincky Balhara — Women's -78kg, Bronze

Mixed Martial Arts — 1 Medal

  • Suchika Tariyal — Women's Traditional MMA 60kg, Bronze

Rowing — 1 Medal

  • Satnam Singh & Salman Khan — Men's Double Sculls, Bronze

Shooting — 13 Medals

  • Kamaljeet & Suruchi Singh — 10m Air Pistol Mixed Team, Gold

  • Elavenil Valarivan — Women's 10m Air Rifle, Silver

  • Women's 10m Air Rifle Team — Silver

  • Men's 10m Air Rifle Team — Silver

  • Himanshu Dhillon — Men's 10m Air Rifle, Silver

  • Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Patil & Niraj Kumar — Men's 50m Rifle 3 Positions Team, Silver

  • Esha Singh — Women's 25m Pistol, Silver

  • Women's 50m Rifle 3 Positions Team — Silver

  • Rudrankksh Patil — Men's 10m Air Rifle, Bronze

  • Men's Skeet Team — Bronze

  • Women's Skeet Team — Bronze

  • Mixed Team Skeet — Bronze

  • Manu Bhaker — Women's 25m Pistol, Bronze

Squash — 3 Medals

  • Abhay Singh — Men's Singles, Silver

  • Anahat Singh — Women's Singles, Silver

  • Joshna Chinappa & Velavan Senthilkumar — Mixed Doubles, Bronze

Soft Tennis — 1 Medal

  • Jay Meena — Men's Singles, Bronze

Table Tennis — 1 Medal

  • Manush Shah & Diya Chitale — Mixed Doubles, Bronze

Weightlifting — 1 Medal

  • Mirabai Chanu — Women's 49kg, Silver

Wushu — 1 Medal

  • Naorem Roshibina Devi — Women's Sanda 60kg, Silver

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Medal Tally As of September 29

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