Asian Games 2026: Check India Medal Tally, Rank, Full List Of Medals After Day 10

India's medal tally at the Asian Games 2026 has reached 45 medals, comprising four gold, 20 silver and 21 bronze medals. India are currently placed 12th in the overall medal standings.
China lead the standings with 229 medals, including 131 golds. Hosts Japan are second with 172 medals, including 41 golds, while South Korea are third with 90 medals.
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Athletics — 19 Medals
Sreeshankar Murali — Men's Long Jump, Silver
Gulveer Singh — Men's 1500m, Silver
Yashvir Singh — Men's Javelin Throw, Silver
Ancy Sojan Edappilly — Women's Long Jump, Silver
Sarvesh Kushare — Men's High Jump, Silver
Gulveer Singh — Men's 10,000m, Silver
Mixed 4x400m Relay Team — Silver
Vithya Ramraj — Women's 400m Hurdles, Bronze
Rohit Yadav — Men's Javelin Throw, Bronze
Parul Chaudhary — Women's 5000m, Bronze
Tejaswin Shankar — Men's Decathlon, Bronze
Harita Bhadra — Women's 200m, Bronze
Seema Kumari — Women's 10,000m, Bronze
Manpreet Kaur — Women's Shot Put, Bronze
Baranica Elangovan — Women's Pole Vault, Bronze
Jyothi Yarraji — Women's 100m Hurdles, Bronze
Avinash Sable — Men's 3000m Steeplechase, Bronze
Annu Rani — Women's Javelin Throw, Bronze
Praveen Chithravel — Men's Triple Jump, Bronze
Badminton — 1 Medal
Men's Team — Bronze
Cricket — 1 Medal
Women's T20 Team — Gold
Kabaddi — 2 Medals
Women's Team — Gold
Men's Team — Gold
Kurash — 1 Medal
Pincky Balhara — Women's -78kg, Bronze
Mixed Martial Arts — 1 Medal
Suchika Tariyal — Women's Traditional MMA 60kg, Bronze
Rowing — 1 Medal
Satnam Singh & Salman Khan — Men's Double Sculls, Bronze
Shooting — 13 Medals
Kamaljeet & Suruchi Singh — 10m Air Pistol Mixed Team, Gold
Elavenil Valarivan — Women's 10m Air Rifle, Silver
Women's 10m Air Rifle Team — Silver
Men's 10m Air Rifle Team — Silver
Himanshu Dhillon — Men's 10m Air Rifle, Silver
Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Patil & Niraj Kumar — Men's 50m Rifle 3 Positions Team, Silver
Esha Singh — Women's 25m Pistol, Silver
Women's 50m Rifle 3 Positions Team — Silver
Rudrankksh Patil — Men's 10m Air Rifle, Bronze
Men's Skeet Team — Bronze
Women's Skeet Team — Bronze
Mixed Team Skeet — Bronze
Manu Bhaker — Women's 25m Pistol, Bronze
Squash — 3 Medals
Abhay Singh — Men's Singles, Silver
Anahat Singh — Women's Singles, Silver
Joshna Chinappa & Velavan Senthilkumar — Mixed Doubles, Bronze
Soft Tennis — 1 Medal
Jay Meena — Men's Singles, Bronze
Table Tennis — 1 Medal
Manush Shah & Diya Chitale — Mixed Doubles, Bronze
Weightlifting — 1 Medal
Mirabai Chanu — Women's 49kg, Silver
Wushu — 1 Medal
Naorem Roshibina Devi — Women's Sanda 60kg, Silver
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Medal Tally As of September 29
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