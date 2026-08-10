Stocks To Watch Today: Titan, Raymond, Ola Electric, Hitachi Energy, Oil India, PFC, Kaynes Tech & More

Shares of Titan, Raymond, Ola Electric, Hitachi Energy, Oil India, PFC, Kaynes Tech will be in focus on Monday.
Here are the notable corporate announcements that came after Friday's market hours:
Earnings
Titan Q1 Cons
- Net Profit up 63% At Rs 1,777 Cr Vs 1,091 Cr YoY
- Revenue up 29% At Rs 21,356 Cr Vs Rs 16,523 Cr YoY
- EBITDA up 58% At Rs 2,890 Cr Vs Rs 1,830 Cr YoY
- EBITDA Margin At 13.5% Vs 11.1% YoY
- Jewellery Biz Revenue up 30% At Rs 19,002 Cr YoY
- Jewellery Biz EBIT up 68% At Rs 2,360 Cr YoY
OLA ELECTRIC Q1 (CONS)
- Net Loss At Rs 336 Cr Vs Loss Of Rs 428 Cr YoY
- Revenue down 45% At Rs 455 Cr Vs Rs 828 Cr YoY
- EBITDA Loss At Rs 165 Cr Vs Loss Of Rs 237 Cr YoY
- Other Income At Rs 29 Cr Vs Rs 68 Cr YoY
JAMNA AUTO Q1 (CONS)
- Net Profit up 6.52% At Rs 49 Cr Vs Rs 46 Cr YoY
- Revenue up 6.8% At Rs 611 Cr Vs Rs 575 Cr YoY
- EBITDA up 12.8% At Rs 88 Cr Vs Rs 78 Cr YoY
- EBITDA Margin At 14.3% Vs 13.6% YoY
INOX WIND Q1 (CONS)
- Net Profit down 58.5% At Rs 44 Cr Vs Rs 106 Cr YoY
- Revenue down 1.5% At Rs 814 Cr Vs Rs 826 Cr YoY
- EBITDA down 16.9% At Rs 152.4 Cr Vs Rs 183.5 Cr YoY
- EBITDA Margin At 18.7% Vs 22.2% YoY
DALMIA BHARAT SUGAR Q1 (CONS)
- Net Profit down 80.3% At Rs 7.7 Cr Vs Rs 39.3 Cr YoY
- Revenue down 9.9% At Rs 848 Cr Vs Rs 941 Cr YoY
- EBITDA down 52% At Rs 43.1 Cr Vs Rs 89.9 Cr YoY
- EBITDA Margin At 5.1% Vs 9.6% YoY
GODAWARI POWER Q1 (CONS)
- Net Profit up 2.7% At Rs 222 Cr Vs Rs 216 Cr YoY
- Revenue up 32.3% At Rs 1750 Cr Vs Rs 1323 Cr YoY
- EBITDA up 2.9% At Rs 334 Cr Vs Rs 324 Cr YoY
- EBITDA Margin At 19.1% Vs 24.5% YoY
MAHARASHTRA SEAMLESS Q1 (CONS)
- Net Profit up 15.7% At Rs 266 Cr Vs Rs 230 Cr YoY
- Revenue down 4.7% At Rs 1,091 Cr Vs Rs 1,145 Cr YoY
- EBITDA up 8.5% At Rs 183 Cr Vs Rs 169 Cr YoY
- EBITDA Margin At 16.8% Vs 14.7% YoY
AFCONS INFRA Q1 (CONS)
- Net Profit down 77.7% At Rs 30.6 Cr Vs Rs 137.4 Cr YoY
- Revenue down 20.8% At Rs 2,671 Cr Vs Rs 3,370 Cr YoY
- EBITDA down 42.1% At Rs 252 Cr Vs Rs 435 Cr YoY
- EBITDA Margin At 9.4% Vs 12.9% YoY
NLC INDIA Q1 (CONS)
- Net Profit down 39% At Rs 484 Cr Vs Rs 798 Cr YoY
- Revenue up 23% At Rs 4,717 Cr Vs Rs 3,826 Cr YoY
- EBITDA up 57.4% At Rs 1,471 Cr Vs Rs 935 Cr YoY
- EBITDA Margin At 31.2% Vs 24.4% YoY
POKARNA Q1 (CONS)
- Net Profit up 50.5% At Rs 42.6 Cr Vs Rs 28.3 Cr YoY
- Revenue up 10.8% At Rs 189 Cr Vs Rs 171 Cr YoY
- EBITDA up 23.8% At Rs 68 Cr Vs Rs 55 Cr YoY
- EBITDA Margin At 35.9% Vs 32.1% YoY
RAMCO CEMENTS Q1 (CONS)
- Net Profit down 63.3% At Rs 31.2 Cr Vs Rs 85 Cr YoY
- Revenue up 9.6% At Rs 2,273 Cr Vs Rs 2,074 Cr YoY
- EBITDA down 22.9% At Rs 307 Cr Vs Rs 398 Cr YoY
- EBITDA Margin At 13.5% Vs 19.2% YoY
- One-time Gain At Rs 12.6 Cr In Q1
- Tax Expense At Rs 9.4 Cr Vs Rs 30.5 Cr YoY
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AZAD ENGINEERING Q1 (CONS)
- Net Profit up 20.2% At Rs 35.7 Cr Vs Rs 29.7 Cr YoY
- Revenue up 25.8% At Rs 172.5 Cr Vs Rs 137 Cr YoY
- EBITDA up 30.7% At Rs 64.3 Cr Vs Rs 49.2 Cr YoY
- EBITDA Margin At 37.3% Vs 35.9% YoY
Hitachi Energy Q1
- Net Profit At Rs 294 Cr Vs Rs 132 Cr YoY
- Revenue up 68.6% At Rs 2,494 Cr Vs Rs 1,479 Cr YoY
- EBITDA At Rs 364 Cr Vs Rs 155 Cr YoY
- EBITDA Margin At 14.6% Vs 10.5% YoY
IMAGICAAWORLD ENTERTAINMENT ] Q1 (CONS)
- Net Profit up 30% At Rs 57.6 Cr Vs Rs 44.3 Cr YoY
- Revenue up 20% At Rs 177.6 Cr Vs Rs 148.1 Cr YoY
- EBITDA up 24.1% At Rs 90.1 Cr Vs Rs 72.6 Cr YoY
- EBITDA Margin At 50.7% Vs 49% YoY
Entero Healthcare Q1
- Net Profit up 36% At Rs 38.2 Cr Vs Rs 28 Cr YoY
- Revenue up 38% At Rs 1,940 Cr Vs Rs 1,404 Cr YoY
- EBITDA up 72% At Rs 97 Cr Vs Rs 51 Cr YoY
- EBITDA Margin At 5% Vs 3.6% YoY
CARE RATINGS Q1 (CONS)
- Net Profit up 25.1% At Rs 32.3 Cr Vs Rs 25.8 Cr YoY
- Revenue up 18.9% At Rs 112 Cr Vs Rs 94 Cr YoY
- EBITDA up 24.8% At Rs 34.6 Cr Vs Rs 27.7 Cr YoY
- EBITDA Margin At 31% Vs 29.5% YoY
CUPID Q1 (CONS)
- Net Profit At Rs 44.1 Cr Vs Rs 15 Cr YoY
- Revenue At Rs 154.7 Cr Vs Rs 59.8 Cr YoY
- EBITDA At Rs 60.1 Cr Vs Rs 16.5 Cr YoY
- EBITDA Margin At 38.8% Vs 27.5 YoY
HINDUJA GLOBAL Q1 (CONS)
- Net Loss At Rs 58.2 Cr Vs Profit Of Rs 17.4 Cr YoY
- Revenue down 0.6% At Rs 1,050 Cr Vs Rs 1,056 Cr YoY
- EBITDA Loss At Rs 35 Cr Vs Profit Of Rs 29 Cr YoY
RAYMOND REALTY Q1 (CONS)
- Net Profit down 18.6% At Rs 13.4 Cr Vs Rs 16.5 Cr YoY
- Revenue up 38.4% At Rs 527 Cr Vs Rs 381 Cr YoY
- EBITDA At Rs 61.2 Cr Vs Rs 30 Cr YoY
- EBITDA Margin At 11.6% Vs 7.8% YoY
OIL INDIA Q1 (CONS)
- Profit up 72.9% At Rs 3,630 Cr Vs Rs 2,100 Cr QoQ
- Revenue up 34.5% At Rs 12,503 Cr Vs Rs 9,293 Cr QoQ
- EBITDA up 76.6% At Rs 5,793 Cr Vs Rs 3,281 Cr QoQ
- EBITDA Margin At 46.3% Vs 35.3% QoQ
(Standalone)
- Net Profit up 60.4% At Rs 2870 Cr Vs Rs 1790 Cr QoQ
- Revenue up 33.5% At Rs 7,958 Cr Vs Rs 5,961 Cr QoQ
- EBITDA At Rs 4,084 Cr Vs Rs 1,821 Cr QoQ
- EBITDA Margin At 51.3% Vs 30.5 QoQ
PFC Q1 (CONS)
- Net Profit up 2.1% At Rs 7,012 Cr Vs Rs 6,866 Cr YoY
- Total Income down 0.2% At Rs 28,563 Cr YoY
- Total Income At Rs 28,563 Cr Vs Rs 28629 Cr YoY
- To Pay Interim Dividend of Rs 3.90/Share
KAYNES TECH Q1 (CONS)
- Net Profit down 24.4% At Rs 56.4 Cr Vs Rs 74.6 Cr QoQ
- Revenue up 40.5% At Rs 946 Cr Vs Rs 673.5 Cr YoY
- EBITDA up 29.5% At Rs 147 Cr Vs Rs 113.5 Cr YoY
- EBITDA Margin At 15.5% Vs 16.9% YoY
- Other Income At Rs 14.4 Cr Vs Rs 27.1 Cr YoY
BLS INTL SERVICES Q1 (CONS)
- Net Profit up 11.1% At Rs 190 Cr Vs Rs 171 Cr YoY
- Revenue up 25.3% At Rs 891 Cr Vs Rs 711 Cr YoY
- EBITDA up 23.6% At Rs 252 Cr Vs Rs 204 Cr YoY
- EBITDA Margin At 28.3% Vs 28.7% YoY
RATNAMANI METALS Q1 CONS
- Net profit down 21.5% at Rs 82.2 cr vs Rs 104.7 cr QoQ
- Revenue down 10.4% at Rs 972 cr vs Rs 1085 cr QoQ
- EBITDA up 5.6% at Rs 162 cr vs Rs 154 cr QoQ
- EBITDA Margin at 16.7% vs 14.2% QoQ
ELLENBARRIE INDUSTRIAL Q1
- Net Profit up 86.6% At Rs 34.9 Cr Vs Rs 18.7 Cr YoY
- Revenue up 18.1% At Rs 98.7 Cr Vs Rs 83.6 Cr YoY
- EBITDA up 22.8% At Rs 37.7 Cr Vs Rs 30.7 Cr YoY
- EBITDA Margin At 38.2% Vs 36.7% YoY
FINE ORGANICS Q1 (CONS)
- Net Profit up 18% At Rs 138 Cr Vs Rs 117 Cr YoY
- Revenue up 18% At Rs 694 Cr Vs Rs 588 Cr YoY
- EBITDA up 42.4% At Rs 176 Cr Vs Rs 124 Cr YoY
- EBITDA Margin At 25.3% Vs 21% YoY
GREENLAM INDUSTRIES Q1 (CONS)
- Net Profit At Rs 21.3 Cr Vs Loss Of Rs 15.4 Cr YoY
- Revenue up 18.2% At Rs 797 Cr Vs Rs 674 Cr YoY
- EBITDA up 81.6% At Rs 80 Cr Vs Rs 44 Cr YoY
- EBITDA Margin At 10% Vs 6.5% YoY
INOX GREEN Q1 (CONS)
- Net Profit up 85% At Rs 40.7 Cr Vs Rs 22 Cr YoY
- Revenue down 17.3% At Rs 43.3 Cr Vs Rs 52.4 Cr YoY
JEENA SIKHO Q1 (CONS)
- Net Profit up 46.1% At Rs 66 Cr Vs Rs 45 Cr YoY
- Revenue up 28.8% At Rs 224 Cr Vs Rs 174 Cr YoY
- EBITDA up 16.9% At Rs 92 Cr Vs Rs 78.7 Cr YoY
- EBITDA Margin At 41% Vs 45.2% YoY
PDS Q1 (CONS)
- Net Profit up 42.7% At Rs 28.6 Cr Vs Rs 20 Cr YoY
- Revenue up 14.8% At Rs 3,444 Cr Vs Rs 2,999 Cr YoY
- EBITDA up 90.2% At Rs 96 Cr Vs Rs 50.5 Cr YoY
- EBITDA Margin At 2.8% Vs 1.7% YoY
CELLO WORLD Q1 (CONS)
- Net Profit down 9% At Rs 73.4 Cr Vs Rs 80.7 Cr YoY
- Revenue down 0.4% At Rs 527 Cr Vs Rs 529 Cr YoY
- EBITDA down 9.2% At Rs 99.1 Cr Vs Rs 109.1 Cr YoY
- EBITDA Margin At 18.8% Vs 20.6% YoY
AARTI PHARMALABS Q1 (CONS)
- Net Profit up 65.4% At Rs 76 Cr Vs Rs 46 Cr YoY
- Revenue up 38.7% At Rs 536 Cr Vs Rs 386 Cr YoY
- EBITDA up 48.8% At Rs 136 Cr Vs Rs 91.4 Cr YoY
- EBITDA Margin At 25.4% Vs 23.7% YoY
- Appoints Rashesh C Gogri As MD From Oct 1
SUBROS Q1 (CONS)
- Net Profit up 1.7% At Rs 41.5 Cr Vs Rs 40.8 Cr YoY
- Revenue up 17.5% At Rs 1,032 Cr Vs Rs 878 Cr YoY
- EBITDA down 1.4% At Rs 80.8 Cr Vs Rs 82 Cr YoY
- EBITDA Margin At 7.8% Vs 9.3% YoY
RAYMOND Q1 (CONS)
- Net Profit down 99.6% At Rs 21 Cr Vs Rs 5,325 Cr YoY
- Revenue up 15.5% At Rs 605.6 Cr Vs Rs 524.3 Cr YoY
- EBITDA up 37.4% At Rs 77 Cr Vs Rs 56 Cr YoY
- EBITDA Margin At 12.8% Vs 10.7% YoY
- Q1 FY26 Had Profit from Discontinued Ops At Rs 5,307 Cr
LEMON TREE HOTELS Q1 (CONS)
- Net Profit up 20.1% At Rs 46 Cr Vs Rs 38.3 Cr YoY
- Revenue up 9.1% At Rs 345 Cr Vs Rs 316 Cr YoY
- EBITDA up 6.5% At Rs 150 Cr Vs Rs 141 Cr YoY
- EBITDA Margin At 43.4% Vs 44.5% YoY
- Re-Appoints Patanjali Govind Keswani as Chairman from Apr 1, 2027
- Arm, RJ Corp form JV for Aurika Shillong
- Carnation Hotels to hold 51% in Aurika Shillong SPV
- RJ Corp to hold 49% stake in Aurika Shillong project
POWERICA Q1 (CONS)
- Net Profit up 28.3% At Rs 63 Cr Vs Rs 49 Cr YoY
- Revenue up 26.6% At Rs 780 Cr Vs Rs 616 Cr YoY
- EBITDA up 25% At Rs 106 Cr Vs Rs 84.8 Cr YoY
- EBITDA Margin At 13.6% Vs 13.8% YoY
NRB BEARINGS Q1 (CONS)
- Net Profit up 14.8% At Rs 36.8 Cr Vs Rs 32.1 Cr YoY
- Revenue up 19.2% At Rs 370 Cr Vs Rs 310 Cr YoY
- EBITDA up 23.8% At Rs 63.7 Cr Vs Rs 51.4 Cr YoY
- EBITDA Margin At 17.2% Vs 16.6% YoY
DYNAMATIC TECHNOLOGIES Q1 (CONS)
- Net Profit up 93% At Rs 21 Cr Vs Rs 11 Cr YoY
- Revenue up 14.5% At Rs 425 Cr Vs Rs 371 Cr YoY
- EBITDA up 45.9% At Rs 55 Cr Vs Rs 38 Cr YoY
- EBITDA Margin At 13% Vs 10.2% YoY
Stocks In News
- Jindal Worldwide: Board approved a rights issue of up to Rs 650 crore, with proceeds earmarked to make the company debt-free by FY27 and strengthen its balance sheet.
- SML Mahindra: Seeking shareholders' approval to acquire Mahindra & Mahindra's Truck & Bus Division on a slump sale basis for Rs 525 crore and increase the related-party transaction limit with M&M to Rs 4,660 crore.
- LIC: Launched 'LIC's New Bima Jyoti', a non-participating, non-linked individual savings life insurance plan, effective 10 August 2026. Government of India (promoter) completed the sale of 82.23 crore equity shares (13% of the OFS) for an aggregate consideration of approximately Rs 31,552.34 crore under the Offer for Sale.
- Hindalco: Hindalco plans 10 KTPA capacity addition at Kuppam by FY2029, investing Rs 768 crore. CFIUS review for the proposed acquisition of AluChem Companies has been delayed due to a partial U.S. federal government shutdown; final clearance is now expected by Sept. 2, 2026
- Rossell Techsys: Received first order from a semiconductor customer for manufacturing electrical wire harnesses over 12 months.
- Rites: RITES & HPCL sign MoU for rail infra consultancy
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