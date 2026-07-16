Get App
Download App Scanner
Scan to Download
Advertisement

MRF, Honeywell Automation, Shree Cement, Cummins, 3M India, Pfizer, LMW, HCL Tech Dividend Record Date: Last Day To Buy Shares To Qualify

Shares of multiple companies including MRF, Honeywell Automation, Shree Cement, Cummins India, and Pfizer will trade ex-dividend on July 17, determining dividend eligibility.

Read Time: 4 mins
Add NDTV Profit As Google Preferred Source
Share
MRF, Honeywell Automation, Shree Cement, Cummins, 3M India, Pfizer, LMW, HCL Tech Dividend Record Date: Last Day To Buy Shares To Qualify
Dividend Record Date: Last Day To Buy Shares To Qualify
Photo: AI Generated

Shares of MRF Ltd., Honeywell Automation India Ltd., Shree Cement Ltd., Cummins India Ltd., 3M India Ltd., LMW Ltd., Pfizer Ltd., Bharat Heavy Electricals Ltd., Dabur India Ltd., HCL Technologies Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd. and more will be of interest on Thursday, as the day marks the last session for retail investors to buy shares to qualify for receiving the dividend before the stock goes ex/record-date.

The record date determines the eligible shareholders who will receive the dividend payment. The ex-dividend date, which mostly coincides with the record date, marks when the share price adjusts to reflect the upcoming payout.

Security NamePurposeRecord Date
20 Microns Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.250017 Jul 2026
3M India Ltd.Final Dividend - Rs. - 160.000017 Jul 2026
3M India Ltd.Special Dividend - Rs. - 346.000017 Jul 2026
Apollo Pipes Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.700017 Jul 2026
Atul Ltd.Final Dividend - Rs. - 30.000017 Jul 2026
Avadh Sugar & Energy Ltd.Final Dividend - Rs. - 10.000017 Jul 2026
Bajaj Electricals Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.000017 Jul 2026
Balkrishna Industries Ltd.Final Dividend - Rs. - 4.000017 Jul 2026
Bharat Seats Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.500017 Jul 2026
Bhatia Communications & Retail (India) Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.010018 Jul 2026
Bharat Heavy Electricals Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.400017 Jul 2026
Bikaji Foods International Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.250017 Jul 2026
Blue Star Ltd.Final Dividend - Rs. - 8.500017 Jul 2026
Brisk Technovision Ltd.Final Dividend - Rs. - 2.000017 Jul 2026
Cummins India Ltd.Final Dividend - Rs. - 46.000017 Jul 2026
Dabur India Ltd.Final Dividend - Rs. - 5.500017 Jul 2026
Dhampur Bio Organics Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.500017 Jul 2026
Dhanuka Agritech Ltd.Final Dividend - Rs. - 2.000017 Jul 2026
Duncan Engineering Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.000017 Jul 2026
Elgi Equipments Ltd.Final Dividend - Rs. - 2.700017 Jul 2026
Gretex Corporate Services Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.700017 Jul 2026
Gujarat Poly Electronics Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.500017 Jul 2026
Gujarat Hotels Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.000017 Jul 2026
Happiest Minds Technologies Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.650017 Jul 2026
HCL Technologies Ltd.Interim Dividend - Rs. - 12.000017 Jul 2026
Honeywell Automation India Ltd.Final Dividend - Rs. - 110.000017 Jul 2026
Indian Hume Pipe Company Ltd.Dividend - Rs. - 2.000017 Jul 2026
Indian Hume Pipe Company Ltd.Special Dividend - Rs. - 3.000017 Jul 2026
JK Lakshmi Cement Ltd.Dividend - Rs. - 6.500017 Jul 2026
Jubilant FoodWorks Ltd.Dividend - Rs. - 1.200017 Jul 2026
Kirloskar Ferrous Industries Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.000017 Jul 2026
Kotak Mahindra Bank Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.650017 Jul 2026
LMW Ltd.Dividend - Rs. - 35.000017 Jul 2026
Lupin Ltd.Final Dividend - Rs. - 18.000017 Jul 2026
Magadh Sugar & Energy Ltd.Final Dividend - Rs. - 12.500017 Jul 2026
Mangalam Global Enterprise Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.010017 Jul 2026
MRF Ltd.Final Dividend - Rs. - 229.000017 Jul 2026
Newgen Software Technologies Ltd.Final Dividend - Rs. - 6.000017 Jul 2026
Narayana Hrudayalaya Ltd.Final Dividend - Rs. - 4.500017 Jul 2026
Pfizer Ltd.Final Dividend - Rs. - 75.000017 Jul 2026
Polychem Ltd.Final Dividend - Rs. - 20.000017 Jul 2026
Prudent Corporate Advisory Services Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.500017 Jul 2026
Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd.Final Dividend - Rs. - 3.000017 Jul 2026
Rajratan Global Wire Ltd.Final Dividend - Rs. - 2.000017 Jul 2026
Safari Industries India Ltd.Final Dividend - Rs. - 2.000017 Jul 2026
Sealmatic India Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.100017 Jul 2026
Shanthi Gears Ltd.Final Dividend - Rs. - 2.000017 Jul 2026
Shree Cement Ltd.Final Dividend - Rs. - 70.000017 Jul 2026
Sky Industries Ltd.Final Dividend - Rs. - 1.000017 Jul 2026
Soma Textiles & Industries Ltd.Final Dividend - Rs. - 0.500017 Jul 2026

T+1 Settlement Cycle

Given India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date (July 17 in this case) will not be eligible for the dividend payment. Therefore, investors who own shares by July 16 will be the beneficiaries.

Dividends are a way for companies to reward shareholders. It is the portion of profits that a company distributes to its shareholders and is essentially a return on the investment shareholders make in the company's equity. Such payments are made through final, interim, and special dividends.

Dividends are taxable in the hands of the shareholders, and companies are no longer required to pay the Dividend Distribution Tax (DDT). The TDS on dividend income for resident individuals is 10% if the dividend amount exceeds Rs 5,000 in a financial year.

ALSO READ: Q1 Results Today: Wipro, Tech Mahindra, ITC Hotels, BHEL, Jio Financial Among 40 Companies In Focus

Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.

Newsletters

Update Email
to get newsletters straight to your inbox
⚠️ Add your Email ID to receive Newsletters
Note: You will be signed up automatically after adding email
Newsletter Preview

Videos

Watch
LIVE

News for You

Banks Holiday Today: Are Banks Open Or Closed On July 16 For Rath Yatra, Harela? Check Here

Banks Holiday Today: Are Banks Open Or Closed On July 16 For Rath Yatra, Harela? Check Here

Live TV
Apps
Social
Hello Reader
Sign In / Register
Set as Trusted Source
on Google Search
Add NDTV Profit As Google Preferred Source
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com