MRF, Honeywell Automation, Shree Cement, Cummins, 3M India, Pfizer, LMW, HCL Tech Dividend Record Date: Last Day To Buy Shares To Qualify

Shares of MRF Ltd., Honeywell Automation India Ltd., Shree Cement Ltd., Cummins India Ltd., 3M India Ltd., LMW Ltd., Pfizer Ltd., Bharat Heavy Electricals Ltd., Dabur India Ltd., HCL Technologies Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd. and more will be of interest on Thursday, as the day marks the last session for retail investors to buy shares to qualify for receiving the dividend before the stock goes ex/record-date.
The record date determines the eligible shareholders who will receive the dividend payment. The ex-dividend date, which mostly coincides with the record date, marks when the share price adjusts to reflect the upcoming payout.
|Security Name
|Purpose
|Record Date
|20 Microns Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.2500
|17 Jul 2026
|3M India Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 160.0000
|17 Jul 2026
|3M India Ltd.
|Special Dividend - Rs. - 346.0000
|17 Jul 2026
|Apollo Pipes Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.7000
|17 Jul 2026
|Atul Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 30.0000
|17 Jul 2026
|Avadh Sugar & Energy Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 10.0000
|17 Jul 2026
|Bajaj Electricals Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|17 Jul 2026
|Balkrishna Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|17 Jul 2026
|Bharat Seats Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|17 Jul 2026
|Bhatia Communications & Retail (India) Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.0100
|18 Jul 2026
|Bharat Heavy Electricals Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.4000
|17 Jul 2026
|Bikaji Foods International Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.2500
|17 Jul 2026
|Blue Star Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 8.5000
|17 Jul 2026
|Brisk Technovision Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|17 Jul 2026
|Cummins India Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 46.0000
|17 Jul 2026
|Dabur India Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 5.5000
|17 Jul 2026
|Dhampur Bio Organics Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|17 Jul 2026
|Dhanuka Agritech Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|17 Jul 2026
|Duncan Engineering Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|17 Jul 2026
|Elgi Equipments Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.7000
|17 Jul 2026
|Gretex Corporate Services Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.7000
|17 Jul 2026
|Gujarat Poly Electronics Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|17 Jul 2026
|Gujarat Hotels Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|17 Jul 2026
|Happiest Minds Technologies Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.6500
|17 Jul 2026
|HCL Technologies Ltd.
|Interim Dividend - Rs. - 12.0000
|17 Jul 2026
|Honeywell Automation India Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 110.0000
|17 Jul 2026
|Indian Hume Pipe Company Ltd.
|Dividend - Rs. - 2.0000
|17 Jul 2026
|Indian Hume Pipe Company Ltd.
|Special Dividend - Rs. - 3.0000
|17 Jul 2026
|JK Lakshmi Cement Ltd.
|Dividend - Rs. - 6.5000
|17 Jul 2026
|Jubilant FoodWorks Ltd.
|Dividend - Rs. - 1.2000
|17 Jul 2026
|Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|17 Jul 2026
|Kotak Mahindra Bank Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.6500
|17 Jul 2026
|LMW Ltd.
|Dividend - Rs. - 35.0000
|17 Jul 2026
|Lupin Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 18.0000
|17 Jul 2026
|Magadh Sugar & Energy Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 12.5000
|17 Jul 2026
|Mangalam Global Enterprise Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.0100
|17 Jul 2026
|MRF Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 229.0000
|17 Jul 2026
|Newgen Software Technologies Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 6.0000
|17 Jul 2026
|Narayana Hrudayalaya Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 4.5000
|17 Jul 2026
|Pfizer Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 75.0000
|17 Jul 2026
|Polychem Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 20.0000
|17 Jul 2026
|Prudent Corporate Advisory Services Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.5000
|17 Jul 2026
|Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|17 Jul 2026
|Rajratan Global Wire Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|17 Jul 2026
|Safari Industries India Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|17 Jul 2026
|Sealmatic India Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.1000
|17 Jul 2026
|Shanthi Gears Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|17 Jul 2026
|Shree Cement Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 70.0000
|17 Jul 2026
|Sky Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|17 Jul 2026
|Soma Textiles & Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|17 Jul 2026
T+1 Settlement Cycle
Given India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date (July 17 in this case) will not be eligible for the dividend payment. Therefore, investors who own shares by July 16 will be the beneficiaries.
Dividends are a way for companies to reward shareholders. It is the portion of profits that a company distributes to its shareholders and is essentially a return on the investment shareholders make in the company's equity. Such payments are made through final, interim, and special dividends.
Dividends are taxable in the hands of the shareholders, and companies are no longer required to pay the Dividend Distribution Tax (DDT). The TDS on dividend income for resident individuals is 10% if the dividend amount exceeds Rs 5,000 in a financial year.
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