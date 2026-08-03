Gold Rate Today: What Are 24K And 22K Prices In Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru On August 3?

Gold Rate Today: Gold and silver prices in India were little changed on Monday. According to bullions.co.in, 24K gold was quoted at Rs 1,43,430 per 10 grams at the India level, while silver 999 fine was at Rs 2,18,160 per kg as of 06:38 am.

Gold Price Today In India

At the national level, 24K gold was at Rs 1,43,430 per 10gm and 22K gold at Rs 1,31,478 per 10gm. On a yearly basis, gold has surged 43.69%.

Notably, Chennai reported the highest gold prices, closely followed by Hyderabad and Bengaluru. The same trend was seen in silver, with Chennai leading and Hyderabad and Bengaluru trailing closely.

City-Wise Gold Rates

Here are 24K gold prices in major metros based on latest data:

Mumbai: Rs 1,43,170 per 10gm

Delhi: Rs 1,42,930 per 10gm

Chennai: Rs 1,43,590 per 10gm

Kolkata: Rs 1,42,980 per 10gm

Bengaluru: Rs 1,43,280 per 10gm

Hyderabad: Rs 1,43,400 per 10gm

For 22K gold, Mumbai was at Rs 131,239, Delhi at Rs 131,019, Chennai at Rs 131,624, Kolkata at Rs 131,065, Bengaluru at Rs 131,340, and Hyderabad at Rs 131,450 per 10gm.

Silver Price Today

Silver 999 fine was at Rs 2,18,160 per kg at India level. Silver 925 sterling was at Rs 201,798 per kg. Notably, Silver prices have rallied 97.30% over the last one year. It was at Rs 110,570 per kg on August 3, 2025.

City-Wise Silver Rates

Here are Silver 999 Fine prices in major metro cities based on latest data:

Mumbai: Rs 2,17,770 per kg

Delhi: Rs 2,17,390 per kg

Chennai: Rs 2,18,400 per kg

Kolkata: Rs 2,17,480 per kg

Bengaluru: Rs 2,17,940 per kg

Hyderabad: Rs 2,18,110 per kg





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