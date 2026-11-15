Dividend Stocks To Watch This Week: Ashok Leyland, Cochin Shipyard, MRF, Oil India, Power Finance Corporation, And Many More

Ashok Leyland Ltd., Cochin Shipyard Ltd., MRF Ltd., Oil India Ltd., Power Finance Corporation Ltd. are among 23 companies with interim dividend record dates from November 16 to 20. Friday has the most record dates, with nine companies.
Ingersoll-Rand (India) has a Thursday record date for its Rs 20 interim dividend, the highest per-share amount listed for the week. AK Capital Services is next after Ingersoll-Rand (India), with an interim dividend of Rs 18 per share and a record date of November 18, 2026.
Here is a list of companies and their record dates for dividends this week.
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Company Name
Purpose
Record Date
ASM Technologies Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 6.0000
16-Nov-26
Cochin Shipyard Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 3.0000
16-Nov-26
Indag Rubber Ltd..
Interim Dividend - Rs. - 0.9000
16-Nov-26
Shipping Corporation of India Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 4.0000
16-Nov-26
EAAA India Alternatives Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 7.0000
17-Nov-26
MRF Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 3.0000
17-Nov-26
Nile Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 3.0000
17-Nov-26
Power Finance Corporation Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 4.1000
17-Nov-26
AK Capital Services Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 18.0000
18-Nov-26
ARCL Organics Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.0000
18-Nov-26
Manappuram Finance Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.0000
18-Nov-26
Page Industries Ltd.
Interim Dividend
18-Nov-26
TD Power Systems Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.6500
18-Nov-26
Ingersoll-Rand (India) Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 20.0000
19-Nov-26
Ashok Leyland Ltd.
Interim Dividend
20-Nov-26
Oil India Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 7.0000
20-Nov-26
Prevest Denpro Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 1.0000
20-Nov-26
PDP Shipping & Projects Ltd.
Interim Dividend
20-Nov-26
Rama Phosphates Ltd.
Interim Dividend
20-Nov-26
Shanmuga Hospital Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.1000
20-Nov-26
Steelcast Ltd.
Interim Dividend
20-Nov-26
Talbros Automotive Components Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.3000
20-Nov-26
Venus Pipes & Tubes Ltd.
Interim Dividend - Rs. - 0.5000
20-Nov-26
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