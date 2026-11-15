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Dividend Stocks To Watch This Week: Ashok Leyland, Cochin Shipyard, MRF, Oil India, Power Finance Corporation, And Many More

23 companies including Ashok Leyland and Cochin Shipyard have interim dividend record dates between November 16 and 20.

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Dividend Stocks To Watch This Week: Ashok Leyland, Cochin Shipyard, MRF, Oil India, Power Finance Corporation, And Many More
Dividend Stocks This Week
Photo: AI Generated

Ashok Leyland Ltd., Cochin Shipyard Ltd., MRF Ltd., Oil India Ltd., Power Finance Corporation Ltd. are among 23 companies with interim dividend record dates from November 16 to 20. Friday has the most record dates, with nine companies.

Ingersoll-Rand (India) has a Thursday record date for its Rs 20 interim dividend, the highest per-share amount listed for the week. AK Capital Services is next after Ingersoll-Rand (India), with an interim dividend of Rs 18 per share and a record date of November 18, 2026. 

Here is a list of companies and their record dates for dividends this week.

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Company Name

Purpose

Record Date

ASM Technologies Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 6.0000

16-Nov-26

Cochin Shipyard Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 3.0000

16-Nov-26

Indag Rubber Ltd..

Interim Dividend - Rs. - 0.9000

16-Nov-26

Shipping Corporation of India Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 4.0000

16-Nov-26

EAAA India Alternatives Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 7.0000

17-Nov-26

MRF Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 3.0000

17-Nov-26

Nile Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 3.0000

17-Nov-26

Power Finance Corporation Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 4.1000

17-Nov-26

AK Capital Services Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 18.0000

18-Nov-26

ARCL Organics Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.0000

18-Nov-26

Manappuram Finance Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.0000

18-Nov-26

Page Industries Ltd.

Interim Dividend

18-Nov-26

TD Power Systems Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.6500

18-Nov-26

Ingersoll-Rand (India) Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 20.0000

19-Nov-26

Ashok Leyland Ltd.

Interim Dividend

20-Nov-26

Oil India Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 7.0000

20-Nov-26

Prevest Denpro Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 1.0000

20-Nov-26

PDP Shipping & Projects Ltd.

Interim Dividend

20-Nov-26

Rama Phosphates Ltd.

Interim Dividend

20-Nov-26

Shanmuga Hospital Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.1000

20-Nov-26

Steelcast Ltd.

Interim Dividend

20-Nov-26

Talbros Automotive Components Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.3000

20-Nov-26

Venus Pipes & Tubes Ltd.

Interim Dividend - Rs. - 0.5000

20-Nov-26

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