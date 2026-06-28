Dividend Stocks To Watch Next Week: Bajaj Finance, M&M, Tech Mahindra, Welspun Corp, Biocon — Check Amount, Record Date

Several companies, including Bajaj Finance Ltd., Mahindra & Mahindra Ltd., Tech Mahindra Ltd., Shriram Finance Ltd., Union Bank of India and Bajaj Finserv Ltd., are set to trade ex-dividend next week, with record dates falling between June 29 and July 3. The ex-dividend date is the day a stock begins trading without entitlement to the upcoming dividend. On that date, the share price adjusts to reflect the payout. Dividends represent a portion of a company's profits distributed to shareholders as a return on their investment in the business.
According to exchange data, Jyothy Labs Ltd., Kansai Nerolac Paints Ltd., Kalpataru Projects International Ltd. and Raymond Lifestyle Ltd. have fixed June 29 as the record date for their final dividend payouts.
On June 30, investors will watch Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Bajaj Holdings & Investment, Maharashtra Scooters and Welspun Corp. Bajaj Holdings has announced both a final dividend of Rs 80 per share and a special dividend of Rs 50 per share, taking the total payout to Rs 130 per share.
|Company Name
|Purpose
|Record Date
|Jyothy Labs Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.5000
|29-Jun-26
|Kansai Nerolac Paints Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.5000
|29-Jun-26
|Kalpataru Projects International Ltd
|Final Dividend - Rs. - 11.0000
|29-Jun-26
|Raymond Lifestyle Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|29-Jun-26
|Bajaj Finserv Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|30-Jun-26
|Bajaj Holdings & Investment Ltd
|Final Dividend - Rs. - 80.0000
|30-Jun-26
|Bajaj Holdings & Investment Ltd
|Special Dividend - Rs. - 50.0000
|30-Jun-26
|Bajaj Finance Ltd
|Final Dividend - Rs. - 6.0000
|30-Jun-26
|Maharashtra Scooters Ltd
|Final Dividend - Rs. - 60.0000
|30-Jun-26
|Welspun Corp Ltd
|Final Dividend - Rs. - 5.0000
|30-Jun-26
|DCM Shriram Fine Chemicals Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.4000
|01-Jul-26
|Grovy India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.1000
|01-Jul-26
|Chembond Material Technologies Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|02-Jul-26
|Lloyds Enterprises Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.0500
|02-Jul-26
|Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|03-Jul-26
|Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd
|Special Dividend
|03-Jul-26
|Alufluoride Ltd
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|03-Jul-26
|Balaji Amines Ltd
|Final Dividend - Rs. - 11.0000
|03-Jul-26
|BF Investment Ltd
|Final Dividend - Rs. - 10.0000
|03-Jul-26
|Bharat Forge Ltd
|Final Dividend - Rs. - 6.5000
|03-Jul-26
|Biocon Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|03-Jul-26
|Can Fin Homes Ltd
|Final Dividend - Rs. - 8.0000
|03-Jul-26
|Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|03-Jul-26
|DCM Shriram Industries Ltd
|Dividend - Rs. - 0.4000
|03-Jul-26
|Escorts Kubota Ltd
|Final Dividend - Rs. - 33.0000
|03-Jul-26
|Exide Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|03-Jul-26
|Gloster Ltd
|Final Dividend - Rs. - 20.0000
|03-Jul-26
|Greenlam Industries Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.4000
|03-Jul-26
|Indus Finance Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.6000
|03-Jul-26
|JSW Dulux Ltd
|Final Dividend - Rs. - 50.0000
|03-Jul-26
|Kirloskar Pneumatic Company Ltd
|Final Dividend - Rs. - 8.5000
|03-Jul-26
|Mahindra & Mahindra Ltd
|Final Dividend - Rs. - 33.0000
|03-Jul-26
|Mahindra Lifespace Developers Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.5000
|03-Jul-26
|Max Healthcare Institute Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|03-Jul-26
|Onward Technologies Ltd
|Final Dividend - Rs. - 8.0000
|03-Jul-26
|Raymond Realty Ltd
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|03-Jul-26
|Redington Ltd
|Final Dividend - Rs. - 6.0000
|03-Jul-26
|Sagarsoft (India) Ltd
|Dividend - Rs. - 1.5000
|03-Jul-26
|Shriram Finance Ltd
|Final Dividend - Rs. - 6.0000
|03-Jul-26
|SKF India Ltd
|Final Dividend - Rs. - 40.0000
|03-Jul-26
|SKF India (Industrial) Ltd
|Final Dividend - Rs. - 10.0000
|03-Jul-26
|SML Mahindra Ltd
|Final Dividend - Rs. - 23.5000
|03-Jul-26
|Swaraj Engines Ltd
|Final Dividend - Rs. - 110.0000
|03-Jul-26
|Tech Mahindra Ltd
|Final Dividend - Rs. - 36.0000
|03-Jul-26
|Thermax Ltd
|Final Dividend - Rs. - 14.0000
|03-Jul-26
|Thermax Ltd
|Special Dividend - Rs. - 6.0000
|03-Jul-26
|Transcorp International Ltd
|Final Dividend - Rs. - 0.4000
|03-Jul-26
|Union Bank of India
|Dividend - Rs. - 5.0000
|03-Jul-26
|Welspun Enterprises Ltd
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|03-Jul-26
Eligibility
To be eligible for these payouts, investors must be mindful of the ex-dividend date, which is the day the share price adjusts to reflect the upcoming dividend.
Under India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date itself will not qualify for the dividend payment. Investors must buy the shares before the ex-dividend date to be eligible.
Dividends are a way for companies to reward shareholders by distributing a portion of their profits and providing a return on their investment in the company's equity.
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