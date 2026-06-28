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Dividend Stocks To Watch Next Week: Bajaj Finance, M&M, Tech Mahindra, Welspun Corp, Biocon — Check Amount, Record Date

Bajaj Finance, Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra, Shriram Finance, Bajaj Finserv and several other companies will trade ex-dividend next week. Here's the complete list of record dates and dividend amounts.

Read Time: 4 mins
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Dividend Stocks To Watch Next Week: Bajaj Finance, M&M, Tech Mahindra, Welspun Corp, Biocon — Check Amount, Record Date
Dividend Stocks to Watch
Source: NDTV Profit

Several companies, including Bajaj Finance Ltd., Mahindra & Mahindra Ltd., Tech Mahindra Ltd., Shriram Finance Ltd., Union Bank of India and Bajaj Finserv Ltd., are set to trade ex-dividend next week, with record dates falling between June 29 and July 3. The ex-dividend date is the day a stock begins trading without entitlement to the upcoming dividend. On that date, the share price adjusts to reflect the payout. Dividends represent a portion of a company's profits distributed to shareholders as a return on their investment in the business.

According to exchange data, Jyothy Labs Ltd., Kansai Nerolac Paints Ltd., Kalpataru Projects International Ltd. and Raymond Lifestyle Ltd. have fixed June 29 as the record date for their final dividend payouts.

On June 30, investors will watch Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Bajaj Holdings & Investment, Maharashtra Scooters and Welspun Corp. Bajaj Holdings has announced both a final dividend of Rs 80 per share and a special dividend of Rs 50 per share, taking the total payout to Rs 130 per share.

Company NamePurposeRecord Date
Jyothy Labs LtdFinal Dividend - Rs. - 3.500029-Jun-26
Kansai Nerolac Paints LtdFinal Dividend - Rs. - 2.500029-Jun-26
Kalpataru Projects International LtdFinal Dividend - Rs. - 11.000029-Jun-26
Raymond Lifestyle LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000029-Jun-26
Bajaj Finserv LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500030-Jun-26
Bajaj Holdings & Investment LtdFinal Dividend - Rs. - 80.000030-Jun-26
Bajaj Holdings & Investment LtdSpecial Dividend - Rs. - 50.000030-Jun-26
Bajaj Finance LtdFinal Dividend - Rs. - 6.000030-Jun-26
Maharashtra Scooters LtdFinal Dividend - Rs. - 60.000030-Jun-26
Welspun Corp LtdFinal Dividend - Rs. - 5.000030-Jun-26
DCM Shriram Fine Chemicals LtdFinal Dividend - Rs. - 0.400001-Jul-26
Grovy India LtdFinal Dividend - Rs. - 0.100001-Jul-26
Chembond Material Technologies LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000002-Jul-26
Lloyds Enterprises LtdFinal Dividend - Rs. - 0.050002-Jul-26
Akums Drugs and Pharmaceuticals LtdFinal Dividend - Rs. - 1.000003-Jul-26
Akums Drugs and Pharmaceuticals LtdSpecial Dividend03-Jul-26
Alufluoride LtdFinal Dividend - Rs. - 4.000003-Jul-26
Balaji Amines LtdFinal Dividend - Rs. - 11.000003-Jul-26
BF Investment LtdFinal Dividend - Rs. - 10.000003-Jul-26
Bharat Forge LtdFinal Dividend - Rs. - 6.500003-Jul-26
Biocon LtdFinal Dividend - Rs. - 0.500003-Jul-26
Can Fin Homes LtdFinal Dividend - Rs. - 8.000003-Jul-26
Dalmia Bharat Sugar and Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 1.500003-Jul-26
DCM Shriram Industries LtdDividend - Rs. - 0.400003-Jul-26
Escorts Kubota LtdFinal Dividend - Rs. - 33.000003-Jul-26
Exide Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000003-Jul-26
Gloster LtdFinal Dividend - Rs. - 20.000003-Jul-26
Greenlam Industries LtdFinal Dividend - Rs. - 0.400003-Jul-26
Indus Finance LtdFinal Dividend - Rs. - 0.600003-Jul-26
JSW Dulux LtdFinal Dividend - Rs. - 50.000003-Jul-26
Kirloskar Pneumatic Company LtdFinal Dividend - Rs. - 8.500003-Jul-26
Mahindra & Mahindra LtdFinal Dividend - Rs. - 33.000003-Jul-26
Mahindra Lifespace Developers LtdFinal Dividend - Rs. - 3.500003-Jul-26
Max Healthcare Institute LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000003-Jul-26
Onward Technologies LtdFinal Dividend - Rs. - 8.000003-Jul-26
Raymond Realty LtdFinal Dividend - Rs. - 2.000003-Jul-26
Redington LtdFinal Dividend - Rs. - 6.000003-Jul-26
Sagarsoft (India) LtdDividend - Rs. - 1.500003-Jul-26
Shriram Finance LtdFinal Dividend - Rs. - 6.000003-Jul-26
SKF India LtdFinal Dividend - Rs. - 40.000003-Jul-26
SKF India (Industrial) LtdFinal Dividend - Rs. - 10.000003-Jul-26
SML Mahindra LtdFinal Dividend - Rs. - 23.500003-Jul-26
Swaraj Engines LtdFinal Dividend - Rs. - 110.000003-Jul-26
Tech Mahindra LtdFinal Dividend - Rs. - 36.000003-Jul-26
Thermax LtdFinal Dividend - Rs. - 14.000003-Jul-26
Thermax LtdSpecial Dividend - Rs. - 6.000003-Jul-26
Transcorp International LtdFinal Dividend - Rs. - 0.400003-Jul-26
Union Bank of IndiaDividend - Rs. - 5.000003-Jul-26
Welspun Enterprises LtdFinal Dividend - Rs. - 3.000003-Jul-26

Eligibility

To be eligible for these payouts, investors must be mindful of the ex-dividend date, which is the day the share price adjusts to reflect the upcoming dividend.

Under India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date itself will not qualify for the dividend payment. Investors must buy the shares before the ex-dividend date to be eligible.

Dividends are a way for companies to reward shareholders by distributing a portion of their profits and providing a return on their investment in the company's equity.

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