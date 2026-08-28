Women's Asia Cup 2026: Full Schedule, Teams, Squads, Venue, Live Streaming

Asia's premier women's T20 tournament is set to kick off in the United Arab Emirates on Aug. 28, bringing together eight nations at the Dubai International Cricket Stadium for a fortnight of high-stakes cricket.

The group stage opens on Aug. 28 when Thailand face Hong Kong, followed by Sri Lanka confronting the host nation UAE on Aug. 29. India will begin its campaign on Aug. 30 against Thailand, building towards the highly anticipated clash against Pakistan on Sept. 5.

Women's Asia Cup 2026: Full Schedule

Date Match Time (IST) Aug. 28 Thailand (Women) vs Hong Kong, China (Women) 8:00 p.m. Aug. 29 Sri Lanka (Women) vs UAE (Women) 8:00 p.m. Aug. 30 India (Women) vs Thailand (Women) 8:00 p.m. Aug. 31 Bangladesh (Women) vs Indonesia (Women) 8:00 p.m. Sept. 1 Pakistan (Women) vs Thailand (Women) 8:00 p.m. Sept. 2 Sri Lanka (Women) vs Indonesia (Women) 8:00 p.m. Sept. 3 India (Women) vs Hong Kong, China (Women) 8:00 p.m. Sept. 4 UAE (Women) vs Indonesia (Women) 8:00 p.m. Sept. 5 India (Women) vs Pakistan (Women) 8:00 p.m. Sept. 6 Sri Lanka (Women) vs Bangladesh (Women) 8:00 p.m. Sept. 7 Pakistan (Women) vs Hong Kong, China (Women) 8:00 p.m. Sept. 8 Bangladesh (Women) vs UAE (Women) 8:00 p.m. Sept. 10 Semi Final 1: A1 vs B2 8:00 p.m. Sept. 11 Semi Final 2: B1 vs A2 8:00 p.m. Sept. 13 Final: Winner of SF1 vs Winner of SF2 8:00 p.m.

Women's Asia Cup 2026: Venue

All the matches will be played at the Dubai International Cricket Stadium, Dubai.

Women's Asia Cup 2026: Groups And Teams

Group A features seven-time champions India alongside arch-rivals Pakistan, Thailand, and Hong Kong. Group B sees defending champions Sri Lanka clash with Bangladesh, host UAE, and tournament debutants Indonesia. All fixtures will be played as floodlit night matches, culminating in the final on Sept. 13.

Group A

India

Pakistan

Thailand

Hong Kong, China

Group B

Sri Lanka

Bangladesh

United Arab Emirates

Indonesia

Women's Asia Cup 2026: Live Telecast

Fans in India can watch the Women's Asia Cup 2026 live on the Sony Sports Network.

Women's Asia Cup 2026: Live Streaming

Fans in India can watch the livestream of Women's Asia Cup 2026 on the SonyLIV app and website.

Women's Asia Cup 2026: Squads

Group A Squads

Hong Kong, China: Natasha Miles (c), Maryam Bibi, Chan Ka Ying, Chan Sau Ha, Chan Shing Yan Dorothea, Iqra Sahar, Joyleen Kaur, Mahekdeep Kaur, Mariko Hill, Marina Lamplough, Ruchitha Venkatesh, Shanzeen Shahzad, Siu Mei Wai, Wong Wing Kiu Hailey, Yasmin Daswani

India: Harmanpreet Kaur (c), Smriti Mandhana (vc), Shafali Verma, Bharti Fulmali, Deepti Sharma, Richa Ghosh (wk), G Kamalini (wk), Arundhati Reddy, Prema Rawat, Radha Yadav, Sree Charani, Renuka Thakur, Nandni Sharma, Kranti Gaud, Pratika Rawal.

Thailand: Naruemol Chaiwai (c), Nannapat Koncharoenkai, Natthakan Chantham, Chanida Sutthiruang, Suleeporn Laomi, Onnicha Kamchomphu, Thipatcha Putthawong, Phannita Maya, Aphisara Suwanchonrathi, Sunida Chaturongrattana, Chayanisa Phengpaen, Nannaphat Chaihan, Koranit Suwanchonrathi, Thanrada Seesawan, Naomi Hamilton.

Pakistan: Fatima Sana (captain), Ayesha Zafar, Eman Naseer, Eyman Fatima, Gull Feroza, Momina Riasat, Muneeba Ali Siddiqui (wk), Sadaf Shamas, Nashra Sundhu, Sadia Iqbal, Saira Jabeen, Shawaal Zulfiqar, Tuba Hassan, Umm-e-Hani, Waheeda Akhtar

Group B Squads

Bangladesh: Nigar Sultana Joty (c), Nahida Akter (vc), Dilara Akter, Farjana Easmin, Juairiya Ferdous, Sharmin Akter Supta, Sarmin Sultana, Sobhana Mostary, Shorna Akter, Ritu Moni, Fahima Khatun, Rabeya Khan, Marufa Akter, Sultana Khatun, Shanjida Akther Maghla

Indonesia: Nanda Sakarini (c), Kadek Winda Prastini, Rahmawati Pangestuti, Wesika Ratna Dewi, Rada Rani, Desi Wulandari, Putri Suwandewi, Kisi Salisa Kasse, Sang Maypriani, Ni Kadek Ariani, Derni Bangi, Dara Agung Laksmi, Lie Qiao, Maria Corazon Wombaki, Sofia Velic

Sri Lanka: Chamari Athapaththu (c), Mithali Ayodhya, Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Vishmi Gunaratne, Kawya Kavindi, Sanjana Kavindi, Sugandika Kumari, Nimasha Meepage, Kaushini Nuthyangana, Hasini Perera, Chamudi Praboda, Harshitha Samarawickrama, Nilakshika Silva, Chethana Vimukthi

UAE: Esha Oza (c), Archara Supriya, Heena Hotchandani, Indhuja Nandakumar, Janani Thirukkumaran, Lavanya Keny, Mehul Kulkarni, Rinitha Rajith, Samaira Dharnidharka, Siya Gokhale, Sashikala Silva, Suraksha Kotte, Theertha Satish, Uttara Iyer, Vaishnave Mahesh

Women's Asia Cup Previous Winners

Defending champions Sri Lanka arrive with high expectations after securing their maiden title in 2024 by defeating India on home soil. Led by captain Chamari Athapaththu, the side features a seasoned squad, though they must overcome the late injury absence of spinner Rashmika Vihanga, who has been replaced by Nimasha Meepage.

India enter as firm favourites to claim a record-extending eighth title. Captain Harmanpreet Kaur will lead a strong 15-player squad, supported by vice-captain Smriti Mandhana. India must navigate the campaign without star batter Jemimah Rodrigues, who sustained a severe hamstring injury while competing in The Hundred. Uncapped batter Pratika Rawal has been drafted in as her replacement.

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