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TNPL 2026: Schedule, Teams, Squads, Live Streaming And Telecast Details

TNPL 2026 starts on Aug. 4 with defending champions IDream Tiruppur Tamizhans in action. Check the full schedule, squads and live streaming.

Read Time: 6 mins
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TNPL 2026: Schedule, Teams, Squads, Live Streaming And Telecast Details
TNPL 2026 starts on Aug. 4
Photo Source: X/ @TNPremierLeague

The 10th edition of the Tamil Nadu Premier League (TNPL 2026) kicks off on Aug. 4, 2026. Featuring eight franchises, this 32-match season is played in Dindigul and Chennai. The final will be played at the MA Chidambaram Stadium on Aug. 28.

Defending champions IDream Tiruppur Tamizhans begin their title defence against Dindigul Dragons in the opening fixture at the NPR College Cricket Ground.

Dindigul will stage the first leg of the tournament, hosting all the matches until Aug. 15. The competition will then move to Chennai from Aug. 18 for the rest of the league campaign, followed by the playoffs.

The eight teams will face each other once in the league stage. The top four teams qualify for the playoffs, comprising Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2 and the final.

TournamentTNPL 2026
Edition10th
Teams8
Matches32
StartAug. 4
FinalAug. 28
Defending ChampionsIDream Tiruppur Tamizhans
VenuesDindigul, Chennai
Live StreamingTNPL YouTube

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Tamil Nadu Premier League 2026: Teams

  • Chepauk Super Gillies

  • Dindigul Dragons

  • IDream Tiruppur Tamizhans

  • Madurai Panthers

  • Vida Kovai Kings

  • Nellai Royal Kings

  • Salem Spartans

  • Trichy Grand Cholas

Tamil Nadu Premier League 2026: Players To Watch

  • Washington Sundar
  • T Natarajan
  • Varun Chakaravarthy
  • Sai Kishore
  • Shahrukh Khan
  • N Jagadeesan
  • B Indrajith

Tamil Nadu Premier League 2026: Schedule

DateMatchTimeVenue
Aug 4IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 5Trichy Grand Cholas vs Madurai Panthers3:30 p.m.NPR College Ground
Aug 5Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 6Salem Spartans vs Vida Kovai Kings7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 7Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans3:30 p.m.NPR College Ground
Aug 7Nellai Royal Kings vs Dindigul Dragons7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 8Madurai Panthers vs Vida Kovai Kings3:30 p.m.NPR College Ground
Aug 8Salem Spartans vs Trichy Grand Cholas7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 9Dindigul Dragons vs Chepauk Super Gillies3:30 p.m.NPR College Ground
Aug 9IDream Tiruppur Tamizhans vs Nellai Royal Kings7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 10Salem Spartans vs Madurai Panthers7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 11Nellai Royal Kings vs Trichy Grand Cholas3:30 p.m.NPR College Ground
Aug 11Vida Kovai Kings vs IDream Tiruppur Tamizhans7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 12Chepauk Super Gillies vs Salem Spartans3:30 p.m.NPR College Ground
Aug 12Dindigul Dragons vs Madurai Panthers7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 13Vida Kovai Kings vs Nellai Royal Kings3:30 p.m.NPR College Ground
Aug 13Trichy Grand Cholas vs IDream Tiruppur Tamizhans7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 14Salem Spartans vs Dindigul Dragons3:30 p.m.NPR College Ground
Aug 14Madurai Panthers vs Chepauk Super Gillies7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 15Vida Kovai Kings vs Trichy Grand Cholas7:30 p.m.NPR College Ground
Aug 18Chepauk Super Gillies vs Vida Kovai Kings7:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 19Dindigul Dragons vs Trichy Grand Cholas7:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 20Madurai Panthers vs IDream Tiruppur Tamizhans3:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 20Nellai Royal Kings vs Salem Spartans7:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 21Vida Kovai Kings vs Dindigul Dragons3:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 21Trichy Grand Cholas vs Chepauk Super Gillies7:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 22IDream Tiruppur Tamizhans vs Salem Spartans3:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 22Nellai Royal Kings vs Madurai Panthers7:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 23Qualifier 17:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 24Eliminator7:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 26Qualifier 27:30 p.m.MA Chidambaram Stadium
Aug 28Final7:30 p.m.MA Chidambaram Stadium

Tamil Nadu Premier League 2026 Live Telecast

Fans can watch the Tamil Nadu Premier League 2026 on Sony Sports Ten 4 Tamil and the TNPL YouTube Channel.

Tamil Nadu Premier League 2026 Live Streaming

The live streaming of all the matches of the Tamil Nadu Premier League 2026 will be available on the TNPL YouTube Channel.

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Tamil Nadu Premier League 2026: Squads

Chepauk Super Gillies: Sujay S, Aashiq K, Swapnil Singh, Abhishek Tanwar, Mokit Hariharan R S, Ashwant Valthapa, Dinesh Raj, Rajalingam G, Harish Aadithiya G G, Mohana Prasath, Vignesh M, Sanjay Kartik, Ram Arvindh R, Waseem Ahmed H I, N Jagadeesan, Silambarasan M, Lokesh Raj T D, Prem Kumar, Ashwin M, Arun B

Dindigul Dragons: Shivam Singh, Vimal Khumar R, Atul Maruti Vitkar, Hunny, Jayant R K, Dinesh H, Krish E, Varun Chakaravarthy, Karthik Saran M, Vineeth V K, Mohit Mittan, Anurag Nair, B Indrajith, Bhuvaneswaran P, Viju Arul M, Sandeep Warrier, Sasidharan R, BK Kishore, Sakthi Karuppasamy, Nirankar Sharma

IDream Tiruppur Tamizhans: Sasidev U, Mohamed Ali S, Pradosh Ranjan Paul, Mathivanan M, Anovankar V, Sai Kishore, Wafar K, Akshay Dev Kumar, Tushar Raheja R, Ganesh S, Amith Sathvik V P, Bharath M, Vishal M, T Natarajan, Mohan Prasath S, Silambarasan R, Achyuth C V, Pranav Ragavendra R D, Esakkimuthu A, Shantanu K

Madurai Panthers: Anirudh Sita Ram B, Siddharth Mahadevan, Karthik Meiyappan, Atheeq Ur Rahman M A, Chaturved N S, Saravanan P, Rohan Ravi Bhutra, Vignesh P, Shankar Ganesh S, Rajalingam S, Surya Anand S, Deepesh D, Shavin V, Hari Ragavendra V, Kiran Karthikeyan, Shoaib Mohammed, Himalaya, Ramkumar R, Periyasamy G, Gurjapneet Singh

Vida Kovai Kings: Sachin B, Lokeshwar S, Jitendra Kumar CH, Andre Siddarth, Abhinav K, Divakar R, Radhakrishnan S, Maan K Bafna, Deeban Lingesh K, Kishoor G, RS Ambrish, Prashid Akash H, Mithun Vijay V, Shahrukh Khan, Manav Parakh, Madhava Prasad K T A, Vidyuth P, Jhathavedh Subramanyan, Trilok Nag H, M Siddharth

Nellai Royal Kings: Muhammed Adnan Khan, Santhosh Kumar D, Risheek Kumar S, Arun Bala Yoghi A, Sonu Yadav, Mukilesh U, Rohit R, Harish N S, Subash S, Bharath Kumar M, G Ajitesh, Rithik Easwaran S, Athish S R, Sachin Sre Dev S, Yudheeswaran V, Sachin Rathi, Rocky B, Emmanuel Cherian B, Rohan J, Selvagyanapathi S

Salem Spartans: Vivek R, Abishiek S, Nidhish S Rajagopal, Boopathi Vaishna Kumar, Sudhan Sanjeevi Kandepan, Hari Nishaanth C, Mohammed M, Sunny Sandhu, Harish Kumar S, Iyappan B, Kavin R, Eshwar M, Dinesh Veda Guru M, Ajith Ram S, Rahil S Shah, Rahul D, Karthick Manikandan V S, Poiyamozhi M, Yazh Arun Mozhi M E, Udaya Kumar M

Trichy Grand Cholas: Jafar Jamal, Rajkumar K, Washington Sundar, Kousik J, Saravana Kumar P, Antony Dhas W, Rajkumar R, Shyam Sundar S, Sanjay Yadav, Vijay Abimanyu, Ramesh K, Suresh Kumar J, Saran T, Bhavan Suriya, Gowtham Thamarai Kannan K, Ganesh Moorthi M, Selva Kumaran N, Athisayaraj Davidson V, Easwaran K, Sai Shriram G

TNPL Winners List (2016 to 2025)
 

TNPL winnerTNPL runners-upEdition
Idream Tiruppur TamizhansDindigul Dragons2025
Dindigul DragonsLyca Kovai Kings2024
Lyca Kovai KingsNellai Royal Kings2023
Chepauk Super Gillies and Lyca Kovai Kings-2022
Chepauk Super GilliesRuby Trichy Warriors2021
Chepauk Super GilliesDindigul Dragons2019
Siechem Madurai PanthersDindigul Dragons2018
Chepauk Super GilliesTuti Patriots2017
Tuti PatriotsChepauk Super Gillies2016

The 10th edition of the TNPL promises nearly four weeks of domestic T20 action, with eight teams battling for the title before the final in Chennai on Aug. 28.

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