TNPL 2026: Schedule, Teams, Squads, Live Streaming And Telecast Details

The 10th edition of the Tamil Nadu Premier League (TNPL 2026) kicks off on Aug. 4, 2026. Featuring eight franchises, this 32-match season is played in Dindigul and Chennai. The final will be played at the MA Chidambaram Stadium on Aug. 28.
Defending champions IDream Tiruppur Tamizhans begin their title defence against Dindigul Dragons in the opening fixture at the NPR College Cricket Ground.
Dindigul will stage the first leg of the tournament, hosting all the matches until Aug. 15. The competition will then move to Chennai from Aug. 18 for the rest of the league campaign, followed by the playoffs.
The eight teams will face each other once in the league stage. The top four teams qualify for the playoffs, comprising Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2 and the final.
|Tournament
|TNPL 2026
|Edition
|10th
|Teams
|8
|Matches
|32
|Start
|Aug. 4
|Final
|Aug. 28
|Defending Champions
|IDream Tiruppur Tamizhans
|Venues
|Dindigul, Chennai
|Live Streaming
|TNPL YouTube
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Tamil Nadu Premier League 2026: Teams
Chepauk Super Gillies
Dindigul Dragons
IDream Tiruppur Tamizhans
Madurai Panthers
Vida Kovai Kings
Nellai Royal Kings
Salem Spartans
Trichy Grand Cholas
Tamil Nadu Premier League 2026: Players To Watch
- Washington Sundar
- T Natarajan
- Varun Chakaravarthy
- Sai Kishore
- Shahrukh Khan
- N Jagadeesan
- B Indrajith
Tamil Nadu Premier League 2026: Schedule
|Date
|Match
|Time
|Venue
|Aug 4
|IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 5
|Trichy Grand Cholas vs Madurai Panthers
|3:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 5
|Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 6
|Salem Spartans vs Vida Kovai Kings
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 7
|Chepauk Super Gillies vs IDream Tiruppur Tamizhans
|3:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 7
|Nellai Royal Kings vs Dindigul Dragons
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 8
|Madurai Panthers vs Vida Kovai Kings
|3:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 8
|Salem Spartans vs Trichy Grand Cholas
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 9
|Dindigul Dragons vs Chepauk Super Gillies
|3:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 9
|IDream Tiruppur Tamizhans vs Nellai Royal Kings
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 10
|Salem Spartans vs Madurai Panthers
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 11
|Nellai Royal Kings vs Trichy Grand Cholas
|3:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 11
|Vida Kovai Kings vs IDream Tiruppur Tamizhans
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 12
|Chepauk Super Gillies vs Salem Spartans
|3:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 12
|Dindigul Dragons vs Madurai Panthers
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 13
|Vida Kovai Kings vs Nellai Royal Kings
|3:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 13
|Trichy Grand Cholas vs IDream Tiruppur Tamizhans
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 14
|Salem Spartans vs Dindigul Dragons
|3:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 14
|Madurai Panthers vs Chepauk Super Gillies
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 15
|Vida Kovai Kings vs Trichy Grand Cholas
|7:30 p.m.
|NPR College Ground
|Aug 18
|Chepauk Super Gillies vs Vida Kovai Kings
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 19
|Dindigul Dragons vs Trichy Grand Cholas
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 20
|Madurai Panthers vs IDream Tiruppur Tamizhans
|3:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 20
|Nellai Royal Kings vs Salem Spartans
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 21
|Vida Kovai Kings vs Dindigul Dragons
|3:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 21
|Trichy Grand Cholas vs Chepauk Super Gillies
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 22
|IDream Tiruppur Tamizhans vs Salem Spartans
|3:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 22
|Nellai Royal Kings vs Madurai Panthers
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 23
|Qualifier 1
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 24
|Eliminator
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 26
|Qualifier 2
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
|Aug 28
|Final
|7:30 p.m.
|MA Chidambaram Stadium
Tamil Nadu Premier League 2026 Live Telecast
Fans can watch the Tamil Nadu Premier League 2026 on Sony Sports Ten 4 Tamil and the TNPL YouTube Channel.
Tamil Nadu Premier League 2026 Live Streaming
The live streaming of all the matches of the Tamil Nadu Premier League 2026 will be available on the TNPL YouTube Channel.
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Tamil Nadu Premier League 2026: Squads
Chepauk Super Gillies: Sujay S, Aashiq K, Swapnil Singh, Abhishek Tanwar, Mokit Hariharan R S, Ashwant Valthapa, Dinesh Raj, Rajalingam G, Harish Aadithiya G G, Mohana Prasath, Vignesh M, Sanjay Kartik, Ram Arvindh R, Waseem Ahmed H I, N Jagadeesan, Silambarasan M, Lokesh Raj T D, Prem Kumar, Ashwin M, Arun B
Dindigul Dragons: Shivam Singh, Vimal Khumar R, Atul Maruti Vitkar, Hunny, Jayant R K, Dinesh H, Krish E, Varun Chakaravarthy, Karthik Saran M, Vineeth V K, Mohit Mittan, Anurag Nair, B Indrajith, Bhuvaneswaran P, Viju Arul M, Sandeep Warrier, Sasidharan R, BK Kishore, Sakthi Karuppasamy, Nirankar Sharma
IDream Tiruppur Tamizhans: Sasidev U, Mohamed Ali S, Pradosh Ranjan Paul, Mathivanan M, Anovankar V, Sai Kishore, Wafar K, Akshay Dev Kumar, Tushar Raheja R, Ganesh S, Amith Sathvik V P, Bharath M, Vishal M, T Natarajan, Mohan Prasath S, Silambarasan R, Achyuth C V, Pranav Ragavendra R D, Esakkimuthu A, Shantanu K
Madurai Panthers: Anirudh Sita Ram B, Siddharth Mahadevan, Karthik Meiyappan, Atheeq Ur Rahman M A, Chaturved N S, Saravanan P, Rohan Ravi Bhutra, Vignesh P, Shankar Ganesh S, Rajalingam S, Surya Anand S, Deepesh D, Shavin V, Hari Ragavendra V, Kiran Karthikeyan, Shoaib Mohammed, Himalaya, Ramkumar R, Periyasamy G, Gurjapneet Singh
Vida Kovai Kings: Sachin B, Lokeshwar S, Jitendra Kumar CH, Andre Siddarth, Abhinav K, Divakar R, Radhakrishnan S, Maan K Bafna, Deeban Lingesh K, Kishoor G, RS Ambrish, Prashid Akash H, Mithun Vijay V, Shahrukh Khan, Manav Parakh, Madhava Prasad K T A, Vidyuth P, Jhathavedh Subramanyan, Trilok Nag H, M Siddharth
Nellai Royal Kings: Muhammed Adnan Khan, Santhosh Kumar D, Risheek Kumar S, Arun Bala Yoghi A, Sonu Yadav, Mukilesh U, Rohit R, Harish N S, Subash S, Bharath Kumar M, G Ajitesh, Rithik Easwaran S, Athish S R, Sachin Sre Dev S, Yudheeswaran V, Sachin Rathi, Rocky B, Emmanuel Cherian B, Rohan J, Selvagyanapathi S
Salem Spartans: Vivek R, Abishiek S, Nidhish S Rajagopal, Boopathi Vaishna Kumar, Sudhan Sanjeevi Kandepan, Hari Nishaanth C, Mohammed M, Sunny Sandhu, Harish Kumar S, Iyappan B, Kavin R, Eshwar M, Dinesh Veda Guru M, Ajith Ram S, Rahil S Shah, Rahul D, Karthick Manikandan V S, Poiyamozhi M, Yazh Arun Mozhi M E, Udaya Kumar M
Trichy Grand Cholas: Jafar Jamal, Rajkumar K, Washington Sundar, Kousik J, Saravana Kumar P, Antony Dhas W, Rajkumar R, Shyam Sundar S, Sanjay Yadav, Vijay Abimanyu, Ramesh K, Suresh Kumar J, Saran T, Bhavan Suriya, Gowtham Thamarai Kannan K, Ganesh Moorthi M, Selva Kumaran N, Athisayaraj Davidson V, Easwaran K, Sai Shriram G
TNPL Winners List (2016 to 2025)
|TNPL winner
|TNPL runners-up
|Edition
|Idream Tiruppur Tamizhans
|Dindigul Dragons
|2025
|Dindigul Dragons
|Lyca Kovai Kings
|2024
|Lyca Kovai Kings
|Nellai Royal Kings
|2023
|Chepauk Super Gillies and Lyca Kovai Kings
|-
|2022
|Chepauk Super Gillies
|Ruby Trichy Warriors
|2021
|Chepauk Super Gillies
|Dindigul Dragons
|2019
|Siechem Madurai Panthers
|Dindigul Dragons
|2018
|Chepauk Super Gillies
|Tuti Patriots
|2017
|Tuti Patriots
|Chepauk Super Gillies
|2016
The 10th edition of the TNPL promises nearly four weeks of domestic T20 action, with eight teams battling for the title before the final in Chennai on Aug. 28.
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