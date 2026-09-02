Sher-E-Punjab T20 League 2026: Points Table, Schedule, Live Telecast And Streaming

Punjab's first franchise-based T20 tournament, the Sher-e-Punjab T20 League, is currently underway. Organised by the Punjab Cricket Association (PCA), the tournament features six teams competing in 27 matches at Yadavindra Singh International Cricket Stadium in Mullanpur. The tournament began on Aug. 30, with the final scheduled for September 13.
The tournament has also attracted significant attention with India internationals Shubman Gill, Abhishek Sharma and Arshdeep Singh featuring in the competition.
Sher-E-Punjab T20 League 2026: Points Table
Fazilka Falcons lead the Sher-E-Punjab T20 League 2026 points table with 2 points after their win over Jalandhar Warriors. They are followed by Ludhiana Lions, Bathinda Royals, Jalandhar Warriors and Mohali Kings, who also have 2 points each.
Sher-E-Punjab T20 League 2026: Full Schedule
The tournament started with an exciting clash between Amritsar Soormas and Mohali Kings on Aug. 30.
The league stage runs through September 11, after which the top four teams will advance to the semi-finals on September 12. The two semi-final winners will then meet in the final on September 13.
Here are the remaining fixtures of Sher-E-Punjab T20 League
Sher-E-Punjab T20 League 2026: Live Telecast
The Sher-E-Punjab T20 League 2026 will be telecast live on Sony Sports Ten 5 HD and Sony Sports Ten 5 SD.
Sher-E-Punjab T20 League 2026: Live Streaming
Fans can watch the live stream of the Sher-E-Punjab T20 League 2026 on the Sony LIV app and website.
Sher-E-Punjab T20 League 2026 Squads
Fazilka Falcons: Shubman Gill, Vihaan Malhotra, Sanvir Singh, Prerit Dutta, Raghu Sharma, Anmoljeet Singh, Jasan Jindal, Eish Rao, Garv Kumar, Manpreet Singh, Lakshay Kansal, Karanveer Singh, Navpreet Singh, Anshul Chaudhary, Jaiveer Bhinder, Ayushmaan, Pranshu Pratap, Kirandeep Singh, Aarush Latta, Immanuel Deveser
Amritsar Soormas: Abhishek Sharma, Mayank Markande, Naman Dhir, Rahul Kumar, Sahil Khan, Jashanpreet Singh, Dhruv Rahul Jindal, Reavan Preet Singh, Prabhjit Singh, Ishan Sood, Adhiraj Singh Mangat, Abhay Choudhary, Dhrub Bhagania, Shubham Rana, Sahaj Dhawan, Ishmeet Singh Sandhu, Navneet Virk, Akash Pandey, Vaibhav Kalra, Jaipartap Singh Johal
Bathinda Royals: Gurnoor Brar, Harnoor Singh, Ashwani Kumar, Uday Saharan, Gourav Choudhary, Sumit Sharma, Dev Amritpal Singh, Ridham Satyawan, Ashish Lowrance, Jatin Sahota, Abir Kohli, Rishabh Gupta, Noorveer Singh, Tavleen Singh, Shahbaz Singh Sandhu, Simranjeet Singh Gharu, Imrozpreet Singh, Harshit Parashar, Lovepreet Kamboj
Jalandhar Warriors: Prabhsimran Singh, Emanjot Singh Chahal, Vishwa Pratap Singh, Abhinav Sharma, Sukhdeep Bajwa, Anmol Malhotra, Mayank Gupta, Yash Karan, Harjas Singh Tandon, Aryan Yadav, Shaanvir Kalsi, Paras Jaidka, Umesh Gill, Randeep Singh, Jaskirat Singh, Deepinder Cheema, Arpan Walia, Gurvinder Singh Bhullar, Subinay Mahajan, Gourav Markan
Ludhiana Lions: Arshdeep Singh, Krish Bhagat, Salil Arora, Jass Inder, Abhijet Garg, Arjun Rajput, Yuvi Goyal, Kartik Chadha, Taranveer Singh Randhawa, Havneet Singh, Rajvir Jaswal, Harish Kumar, Bikramjeet Singh, Madhav Singh Pathania, Karteek Sharma, Lovedeep Singh Kharod, Lovekirat Singh, Aseem Kohli, Gurman Singh, Sahil Bhaskar
Mohali Kings: Ramandeep Singh, Anmolpreet Singh, Harpreet Brar, Ayush Goyal, Sagar Virk, Jaskaranvir Singh Paul, Yuvraj Maan, Harshdeep Singh, Aalam Bakshi, Tanmay Dharni, Saksheya, Aryan Bhatia, Lovedeep Chatha, Gurmehar Sra, Sohraab Dhaliwal, Karan Choudhary, Tejpreet Singh, Nipun Pandita, Manpreet Johal, Rajinder Singh Devgan
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