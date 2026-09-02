Get App
Download App Scanner
Scan to Download
Advertisement

Sher-E-Punjab T20 League 2026: Points Table, Schedule, Live Telecast And Streaming

Sher-E-Punjab T20 League 2026 features six teams battling for the title. Check the latest points table, full schedule, live telecast and streaming details.

Read Time: 4 mins
Add NDTV Profit As Google Preferred Source
Share
Sher-E-Punjab T20 League 2026: Points Table, Schedule, Live Telecast And Streaming
Sher-E-Punjab T20 League 2026 features six teams
Photo Source: cricketpunjab

Punjab's first franchise-based T20 tournament, the Sher-e-Punjab T20 League, is currently underway. Organised by the Punjab Cricket Association (PCA), the tournament features six teams competing in 27 matches at Yadavindra Singh International Cricket Stadium in Mullanpur. The tournament began on Aug. 30, with the final scheduled for September 13.

The tournament has also attracted significant attention with India internationals Shubman Gill, Abhishek Sharma and Arshdeep Singh featuring in the competition.

Sher-E-Punjab T20 League 2026: Points Table

Fazilka Falcons lead the Sher-E-Punjab T20 League 2026 points table with 2 points after their win over Jalandhar Warriors. They are followed by Ludhiana Lions, Bathinda Royals, Jalandhar Warriors and Mohali Kings, who also have 2 points each.

TeamMatchesWonLostPointsNRR
Fazilka Falcons11021.518
Ludhiana Lions11020.804
Bathinda Royals21120.319
Jalandhar Warriors21120.165
Mohali Kings2112-0.644
Amritsar Soormas2020-1.455

Sher-E-Punjab T20 League 2026: Full Schedule

The tournament started with an exciting clash between Amritsar Soormas and Mohali Kings on Aug. 30. 

The league stage runs through September 11, after which the top four teams will advance to the semi-finals on September 12. The two semi-final winners will then meet in the final on September 13.

Here are the remaining fixtures of Sher-E-Punjab T20 League

DateTimeMatch
Wednesday, Sept. 21:00 PMMohali Kings vs Ludhiana Lions
Wednesday, Sept. 27:00 PMFazilka Falcons vs Amritsar Soormas
Thursday, Sept. 31:00 PMBathinda Royals vs Jalandhar Warriors
Thursday, Sept. 37:00 PMFazilka Falcons vs Mohali Kings
Friday, Sept. 41:00 PMBathinda Royals vs Amritsar Soormas
Friday, Sept. 47:00 PMLudhiana Lions vs Jalandhar Warriors
Saturday, Sept. 51:00 PMFazilka Falcons vs Bathinda Royals
Saturday, Sept. 57:00 PMJalandhar Warriors vs Mohali Kings
Sunday, Sept. 61:00 PMBathinda Royals vs Jalandhar Warriors
Sunday, Sept. 67:00 PMLudhiana Lions vs Fazilka Falcons
Monday, Sept. 71:00 PMMohali Kings vs Ludhiana Lions
Monday, Sept. 77:00 PMJalandhar Warriors vs Amritsar Soormas
Tuesday, Sept. 81:00 PMAmritsar Soormas vs Mohali Kings
Tuesday, Sept. 87:00 PMFazilka Falcons vs Bathinda Royals
Wednesday, Sept. 91:00 PMLudhiana Lions vs Fazilka Falcons
Wednesday, Sept. 97:00 PMMohali Kings vs Bathinda Royals
Thursday, Sept. 107:00 PMAmritsar Soormas vs Fazilka Falcons
Thursday, Sept. 107:00 PMLudhiana Lions vs Jalandhar Warriors
Friday, Sept. 117:00 PMAmritsar Soormas vs Ludhiana Lions
Saturday, Sept. 121:00 PM1st Semi-final 1
Saturday, Sept. 127:00 PM2nd Semi-final 1
Sunday, Sept. 137:00 PMSemi-Final 1 Winner vs Semi-Final 2 Winner

Sher-E-Punjab T20 League 2026: Live Telecast

The Sher-E-Punjab T20 League 2026 will be telecast live on Sony Sports Ten 5 HD and Sony Sports Ten 5 SD.

Sher-E-Punjab T20 League 2026: Live Streaming

Fans can watch the live stream of the Sher-E-Punjab T20 League 2026 on the Sony LIV app and website.

Sher-E-Punjab T20 League 2026 Squads

Fazilka Falcons: Shubman Gill, Vihaan Malhotra, Sanvir Singh, Prerit Dutta, Raghu Sharma, Anmoljeet Singh, Jasan Jindal, Eish Rao, Garv Kumar, Manpreet Singh, Lakshay Kansal, Karanveer Singh, Navpreet Singh, Anshul Chaudhary, Jaiveer Bhinder, Ayushmaan, Pranshu Pratap, Kirandeep Singh, Aarush Latta, Immanuel Deveser 

Amritsar Soormas: Abhishek Sharma, Mayank Markande, Naman Dhir, Rahul Kumar, Sahil Khan, Jashanpreet Singh, Dhruv Rahul Jindal, Reavan Preet Singh, Prabhjit Singh, Ishan Sood, Adhiraj Singh Mangat, Abhay Choudhary, Dhrub Bhagania, Shubham Rana, Sahaj Dhawan, Ishmeet Singh Sandhu, Navneet Virk, Akash Pandey, Vaibhav Kalra, Jaipartap Singh Johal

Bathinda Royals: Gurnoor Brar, Harnoor Singh, Ashwani Kumar, Uday Saharan, Gourav Choudhary, Sumit Sharma, Dev Amritpal Singh, Ridham Satyawan, Ashish Lowrance, Jatin Sahota, Abir Kohli, Rishabh Gupta, Noorveer Singh, Tavleen Singh, Shahbaz Singh Sandhu, Simranjeet Singh Gharu, Imrozpreet Singh, Harshit Parashar, Lovepreet Kamboj

Jalandhar Warriors: Prabhsimran Singh, Emanjot Singh Chahal, Vishwa Pratap Singh, Abhinav Sharma, Sukhdeep Bajwa, Anmol Malhotra, Mayank Gupta, Yash Karan, Harjas Singh Tandon, Aryan Yadav, Shaanvir Kalsi, Paras Jaidka, Umesh Gill, Randeep Singh, Jaskirat Singh, Deepinder Cheema, Arpan Walia, Gurvinder Singh Bhullar, Subinay Mahajan, Gourav Markan

Ludhiana Lions: Arshdeep Singh, Krish Bhagat, Salil Arora, Jass Inder, Abhijet Garg, Arjun Rajput, Yuvi Goyal, Kartik Chadha, Taranveer Singh Randhawa, Havneet Singh, Rajvir Jaswal, Harish Kumar, Bikramjeet Singh, Madhav Singh Pathania, Karteek Sharma, Lovedeep Singh Kharod, Lovekirat Singh, Aseem Kohli, Gurman Singh, Sahil Bhaskar

Mohali Kings: Ramandeep Singh, Anmolpreet Singh, Harpreet Brar, Ayush Goyal, Sagar Virk, Jaskaranvir Singh Paul, Yuvraj Maan, Harshdeep Singh, Aalam Bakshi, Tanmay Dharni, Saksheya, Aryan Bhatia, Lovedeep Chatha, Gurmehar Sra, Sohraab Dhaliwal, Karan Choudhary, Tejpreet Singh, Nipun Pandita, Manpreet Johal, Rajinder Singh Devgan

Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.

Newsletters

Update Email
to get newsletters straight to your inbox
⚠️ Add your Email ID to receive Newsletters
Note: You will be signed up automatically after adding email
Newsletter Preview

Videos

Watch
LIVE

News for You

Two Turkish-Flagged Vessels Collide Off Istanbul, Contact Lost With One

Two Turkish-Flagged Vessels Collide Off Istanbul, Contact Lost With One

Live TV
Apps
Social
Hello Reader
Sign In / Register
Set as Trusted Source
on Google Search
Add NDTV Profit As Google Preferred Source
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com