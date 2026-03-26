IPL 2026: Dates, Schedule, Venues, Teams, Full Squads, Live Streaming And More

The 19th edition of the Indian Premier League (IPL) is set to start on March 28. Ahead of the tournament, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) has declared the schedule for the first phase of the tournament. During this period, 20 matches will be played across 10 venues. The tournament will be played till April 12. Since three states are scheduled to hold assembly elections during the IPL, the BCCI has not yet declared the complete schedule.

IPL 2026: Schedule

Date Match Time Venue March 28 Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad 7:30 p.m. M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru March 29 Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders 7:30 p.m. Wankhede Stadium, Mumbai March 30 Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings 7:30 p.m. ACA Stadium, Guwahati March 31 Punjab Kings vs Gujarat Titans 7:30 p.m. PCA International Cricket Stadium, New Chandigarh April 1 Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals 7:30 p.m. Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow April 2 Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad 7:30 p.m. Eden Gardens, Kolkata April 3 Chennai Super Kings vs Punjab Kings 7:30 p.m. MA Chidambaram Stadium, Chennai April 4 Delhi Capitals vs Mumbai Indians 3:30 p.m. Arun Jaitley Stadium, Delhi April 4 Gujarat Titans vs Rajasthan Royals 7:30 p.m. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad April 5 Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants 3:30 p.m. Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad April 5 Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings 7:30 p.m. M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru April 6 Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 7:30 p.m. Eden Gardens, Kolkata April 7 Rajasthan Royals vs Mumbai Indians 7:30 p.m. ACA Stadium, Guwahati April 8 Delhi Capitals vs Gujarat Titans 7:30 p.m. Arun Jaitley Stadium, Delhi April 9 Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants 7:30 p.m. Eden Gardens, Kolkata April 10 Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru 7:30 p.m. ACA Stadium, Guwahati April 11 Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad 3:30 p.m. PCA International Cricket Stadium, New Chandigarh April 11 Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 7:30 p.m. MA Chidambaram Stadium, Chennai April 12 Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans 3:30 p.m. Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow April 12 Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru 7:30 p.m. Wankhede Stadium, Mumbai

IPL 2026: Live Telecast Channel

All matches of IPL 2026 will be telecast live on the Star Sports Network.

IPL 2026: Live Streaming Details

Fans in India can watch the live stream of IPL 2026 on the JioHotstar app and website.

IPL 2026: Squads

CSK Full Squad IPL 2026

Ruturaj Gaikwad (C), MS Dhoni, Sanju Samson, Dewald Brevis, Ayush Mhatre, Kartik Sharma, Sarfaraz Khan, Urvil Patel, Anshul Kamboj, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Prashant Veer, Matthew William Short, Aman Khan, Zak Foulkes, Shivam Dube, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Mukesh Choudhary, Spencer Johnson, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Akeal Hosein, Matt Henry, Rahul Chahar.

Delhi Capitals IPL 2026 Squad

Axar Patel (C), KL Rahul, Karun Nair, David Miller, Ben Duckett, Pathum Nissanka, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Ajay Mandal, Tripurana Vijay, Madhav Tiwari, Auqib Dar, Nitish Rana, Mitchell Starc, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera, Lungisani Ngidi, Kyle Jamieson, Kuldeep Yadav.

Gujarat Titans Squad IPL 2026

Shubman Gill (C), Jos Buttler, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Tom Banton, Glenn Phillips, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Mohd. Arshad Khan, Sai Kishore, Jayant Yadav, Jason Holder, Sai Sudharsan, Shahrukh Khan, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Manav Suthar, Gurnoor Singh Brar, Ishant Sharma, Ashok Sharma, Kulwant Khejroliya, Luke Wood, Rahul Tewatia, Rashid Khan

IPL 2026 KKR Full Squad

Ajinkya Rahane (C), Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Cameron Green, Finn Allen, Tejasvi Singh, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Rovman Powell, Anukul Roy, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, Ramandeep Singh, Blessing Muzarabani, Vaibhav Arora, Matheesha Pathirana, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Saurabh Dubey, Navdeep Saini, Umran Malik, Sunil Narine, Varun Chakaravarthy.

Lucknow Super Giants Squad For IPL 2026

Rishabh Pant (C), Aiden Markram, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Mukul Choudhary, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis, Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Abdul Samad, Shahbaz Ahamad, Arshin Kulkarni, Wanindu Hasaranga, Ayush Badoni, Mohammad Shami, Avesh Khan, M. Siddharth, Digvesh Rathi, Akash Singh, Prince Yadav, Arjun Tendulkar, Anrich Nortje, Naman Tiwari, Mayank Yadav, Mohsin Khan.

MI Squad IPL 2026

Hardik Pandya (C), Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Robin Minz, Sherfane Rutherford, Ryan Rickelton, Quinton de Kock, Danish Malewar, N. Tilak Varma, Naman Dhir, Mitchell Santner, Raj Angad Bawa, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat, Corbin Bosch, Will Jacks, Shardul Thakur, Trent Boult, Mayank Markande, Deepak Chahar, Ashwani Kumar, Raghu Sharma, Mohammad Izhar, Allah Ghazanfar, Jasprit Bumrah.

Punjab Kings Squad IPL 2026

Shreyas Iyer (C), Nehal Wadhera, Vishnu Vinod, Harnoor Pannu, Pyla Avinash, Prabhsimran Singh, Shashank Singh, Marcus Stoinis, Harpreet Brar, Marco Jansen, Azmatullah Omarzai, Priyansh Arya, Musheer Khan, Suryansh Shedge, Mitch Owen, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Xavier Bartlett, Pravin Dubey, Vishal Nishad, Lockie Ferguson.

IPL 2026 Rajasthan Royals Full Squad

Riyan Parag (C), Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Donovan Ferreira, Lhuan-dre Pretorius, Ravi Singh, Aman Rao Perala, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Yudhvir Singh Charak, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Brijesh Sharma, Adam Milne, Kuldeep Sen, Sandeep Sharma, Nandre Burger, Dasun Shanaka.

RCB Full Squad IPL 2026

Rajat Patidar (C), Devdutt Padikkal, Virat Kohli, Phil Salt, Jitesh Sharma, Jordan Cox, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Venkatesh Iyer, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan, Josh Hazlewood, Rasikh Dar, Suyash Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Abhinandan Singh, Jacob Duffy, Yash Dayal.

SRH IPL 2026 Squad

Pat Cummins (C), Ishan Kishan, Aniket Verma, Smaran Ravichandran, Salil Arora, Heinrich Klaasen, Travis Head, Harshal Patel, Kamindu Mendis, Harsh Dubey, Brydon Carse, Shivang Kumar, Krains Fuletra, Liam Livingstone, David Payne, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Zeeshan Ansari, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Praful Hinge, Shivam Mavi.

