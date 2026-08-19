Gold Rate Today: What Are 24K And 22K Prices In Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru On August 19?

Gold Rate Today: Gold and silver prices in India were little changed on Wednesday. According to bullions.co.in, 24K gold was quoted at Rs 1,54,570 per 10 grams at the India level, while silver 999 fine was at Rs 2,33,280 per kg as of 06:25 am.

Gold Price Today In India

At the national level, 24K gold was at Rs 1,54,570 per 10gm and 22K gold at Rs 1,41,689 per 10gm. On a yearly basis, gold has surged 55.30%.

Notably, Chennai reported the highest gold prices, closely followed by Hyderabad and Bengaluru. The same trend was seen in silver, with Chennai leading and Hyderabad and Bengaluru trailing closely.

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City-Wise Gold Rates

Here are 24K gold prices in major metros based on latest data:

Mumbai: Rs 1,54,290 per 10gm

Delhi: Rs 1,54,030 per 10gm

Chennai: Rs 1,54,740 per 10gm

Kolkata: Rs 1,54,090 per 10gm

Bengaluru: Rs 1,54,420 per 10gm

Hyderabad: Rs 1,54,540 per 10gm

For 22K gold, Mumbai was at Rs 1,41,433, Delhi at Rs 1,41,494, Chennai at Rs 141,845, Kolkata at Rs 141,249, Bengaluru at Rs 1,41,552, and Hyderabad at Rs 1,41,662 per 10gm.

Silver Price Today

Silver 999 fine was at Rs 2,32,280 per kg at India level. Silver 925 sterling was at Rs 2,15,784 per kg. Notably, Silver prices have rallied 104.78% over the last one year. It was at Rs 1,13,920 per kg on August 19, 2025.

City-Wise Silver Rates

Here are Silver 999 Fine prices in major metro cities based on latest data:

Mumbai: Rs 2,32,860 per kg

Delhi: Rs 2,32,460 per kg

Chennai: Rs 2,33,540 per kg

Kolkata: Rs 2,32,550 per kg

Bengaluru: Rs 2,33,040 per kg

Hyderabad: Rs 2,33,230 per kg

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