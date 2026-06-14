Corporate Actions This Week: HDFC Bank, Tata Motors PV, Torrent Power To Trade Ex-Dividend | Full List

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Several listed companies including HDFC Bank, Tata Motors Passenger Vehicles and Cyient are set to trigger key corporate actions in the coming week, with ex‑dates scheduled between June 15 and June 19, 2026. These include dividend payouts, bonus share issues, stock splits and a share buyback.
Dividends
- SMC Global Securities Ltd will go ex‑dividend on Monday, June 15 for a final dividend of Rs 0.6 per share.
- R R Kabel Ltd will trade ex-dividend for a final dividend of Rs 5.5 per share on Tuesday, June 16.
- Capital Small Finance Bank Ltd, eMudhra Ltd, GHCL Ltd, HDB Financial Services Ltd, Monika Alcobev Ltd, Swastika Investmart Ltd,
- Tata Technologies Ltd, Tata Technologies Ltd and Vimta Labs Ltd will trade ex-dividend on Thursday, June 18.
- Amba Enterprises Ltd, AWL Agri Business Ltd, Corona Remedies Ltd, GHCL Textiles Ltd, HDFC Bank Ltd, HDFC Life Insurance Company Ltd, Hindusthan Insulators & Industries Ltd, IndiaMART InterMESH Ltd, IndiaMART InterMESH Ltd, Polycab India Ltd, Raghav Productivity Enhancers Ltd, Sanofi Consumer Healthcare India Ltd, Solitaire Machine Tools Ltd, Tata Communications Ltd, Tata Motors Passenger Vehicles Ltd and Torrent Power Ltd will go ex‑dividend on Friday, June 19.
Bonus Issue
- Mini Diamonds India Ltd has declared a bonus issue in the ratio of 1:1. The record date for the bonus issue is Tuesday, June 16.
- The record date for Brigade Enterprises Ltd 1:3 bonus issue is Wednesday, June 17.
- String Metaverse Ltd declared a bonus issue in the ratio of 2:9. The record date for the bonus issue is Friday, June 19.
Other coporate actions
- The ex-date for Cyient Ltd buyback of shares is Wednesday, June 17.
- The ex-date for right issue of equity shares Oasis Securities is Thursday, June 18.
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