Anupam Rasayan, Balu Forge, Cochin Shipyard, Lux Industries, Relaxo Footwears Dividends: Last Day To Buy To Qualify

Shares of Anupam Rasayan India Ltd., Balu Forge Industries Ltd., Cochin Shipyard Ltd., Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd., Lux Industries Ltd., Narendra Properties Ltd., Relaxo Footwears Ltd. and more will be on interest on Thursday as the day marks the last session for retail investors to buy shares to qualify for receiving the dividend before the stock goes ex/record-date.
The record date determines the eligible shareholders who will receive the dividend payment. The ex-dividend date, which mostly coincides with the record date, marks when the share price adjusts to reflect the upcoming payout. The ex date for the following list is September 18, 2026. Under India's T+1 settlement cycle, the ex-date and record date fall on the same day.
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|Company Name
|Purpose
|Record Date
|A-1 Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.0500
|18-Sep-26
|Anupam Rasayan India Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|18-Sep-26
|Arihant Capital Markets Ltd.
|Dividend - Rs. - 0.5000
|19-Sep-26
|AVG Logistics Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.2000
|18-Sep-26
|Balu Forge Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.1500
|18-Sep-26
|B&B Triplewall Containers Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|BCL Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.3500
|18-Sep-26
|Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.4000
|18-Sep-26
|Caplin Point Laboratories Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|18-Sep-26
|Ceinsys Tech Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.5000
|19-Sep-26
|Cochin Minerals & Rutiles Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 8.0000
|18-Sep-26
|Cochin Shipyard Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|18-Sep-26
|Creative Castings Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 12.5000
|19-Sep-26
|DCW Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2000
|19-Sep-26
|Ddev Plastiks Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.2500
|19-Sep-26
|Denis Chem Lab Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.5000
|18-Sep-26
|Prataap Snacks Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|18-Sep-26
|Donear Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2000
|18-Sep-26
|Eco Recycling Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|Everest Kanto Cylinder Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.7000
|18-Sep-26
|Emmvee Photovoltaic Power Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|EMS Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|19-Sep-26
|Entertainment Network (India) Ltd.
|Dividend - Rs. - 2.0000
|18-Sep-26
|Fluidomat Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 7.5000
|19-Sep-26
|Focus Business Solution Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.1000
|18-Sep-26
|Foods & Inns Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.3000
|18-Sep-26
|Gaja Alternative Asset Management Ltd.
|Dividend - Rs. - 0.7500
|19-Sep-26
|Genus Power Infrastructures Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|18-Sep-26
|Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 6.7000
|18-Sep-26
|Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 17.7000
|18-Sep-26
|Gujarat Intrux Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 17.5000
|18-Sep-26
|Hinduja Global Solutions Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 5.0000
|18-Sep-26
|Incap Ltd.
|Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|Indraprastha Medical Corporation Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|18-Sep-26
|Jay Ushin Ltd.
|Dividend - Rs. - 4.0000
|18-Sep-26
|JNK India Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.3000
|18-Sep-26
|Kamdhenu Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.4000
|18-Sep-26
|Kiran Vyapar Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|19-Sep-26
|Kitex Garments Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|18-Sep-26
|KRBL Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 4.5000
|18-Sep-26
|Krsnaa Diagnostics Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|18-Sep-26
|Lakshmi Mills Company Ltd.
|Dividend - Rs. - 10.0000
|18-Sep-26
|LT Foods Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|Lux Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|18-Sep-26
|Manba Finance Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2500
|18-Sep-26
|Marathon Nextgen Realty Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|Medicamen Biotech Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|19-Sep-26
|M.K. Exim (India) Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.6000
|18-Sep-26
|Morepen Laboratories Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2000
|19-Sep-26
|Narendra Properties Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|Navkar Urbanstructure Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.0050
|19-Sep-26
|NG Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.5000
|19-Sep-26
|Network People Services Technologies Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|18-Sep-26
|Olectra Greentech Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.6000
|19-Sep-26
|Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.7500
|19-Sep-26
|Pecos Hotels and Pubs Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|18-Sep-26
|PG Electroplast Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2500
|18-Sep-26
|Piccadily Agro Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|Praveg Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|18-Sep-26
|PDP Shipping & Projects Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|Rajesh Power Services Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|Ramky Infrastructure Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.3400
|18-Sep-26
|Relaxo Footwears Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.5000
|18-Sep-26
|Reliance Chemotex Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|18-Sep-26
|Reliable Data Services Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.0500
|18-Sep-26
|Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|18-Sep-26
|RITES Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.7500
|20-Sep-26
|Sakthi Finance Ltd.
|Dividend - Rs. - 0.8000
|19-Sep-26
|Shahlon Silk Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.0700
|18-Sep-26
|Sharda Motor Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 20.0000
|18-Sep-26
|Shervani Industrial Syndicate Ltd.
|Dividend - Rs. - 2.5000
|18-Sep-26
|Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.1000
|18-Sep-26
|Softrak Venture Investment Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.0050
|18-Sep-26
|Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|18-Sep-26
|Swiss Military Consumer Goods Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.1000
|18-Sep-26
|Transformers and Rectifiers (India) Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2500
|18-Sep-26
|TGV Sraac Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|18-Sep-26
|Triton Valves Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.5000
|18-Sep-26
|Victoria Mills Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 50.0000
|19-Sep-26
|VLS Finance Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.5000
|18-Sep-26
|YOGI Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2500
|19-Sep-26
T+1 Settlement Cycle
Given India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date (September 18 in this case) will not be eligible for the dividend payment. Therefore, investors who own shares by September 17 will be the beneficiaries.
Dividends are a way for companies to reward shareholders. It is the portion of profits that a company distributes to its shareholders and is essentially a return on the investment shareholders make in the company's equity. Such payments are made through final, interim, and special dividends.
Dividends are taxable in the hands of the shareholders, and companies are no longer required to pay the Dividend Distribution Tax (DDT). The TDS on dividend income for resident individuals is 10% if the dividend amount exceeds Rs 5,000 in a financial year.
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