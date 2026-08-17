New BJP Team: Vasundhara Raje, Ram Madhav Among New V-Ps; Smriti Irani Gets UP General Secy Charge

The Bharatiya Janata Party (BJP) on Monday announced a major reshuffle of its national office bearers, with National President Nitin Nabin appointing a fresh set of leaders to key organisational roles. According to a press release issued by the party's Central Office, dated August 17, 2026, the appointments come into effect with immediate effect.
13 National Vice Presidents Named
The list of 13 National Vice Presidents includes several prominent leaders: Vasundhara Raje Scindia (Rajasthan), Tirath Singh Rawat (Uttarakhand), Ram Madhav (Delhi), Baijayant Jay Panda (Odisha), D Purandeshwari (Andhra Pradesh), Rekha Verma (Uttar Pradesh), Varshaben Narendrabhai Doshi (Gujarat), Dr Bharti Pravin Pawar (Maharashtra), Sardar Manpreet Singh Badal (Punjab), Lal Singh Arya (Madhya Pradesh), Prof M Nagaraja (Karnataka), Prof Tariq Mansoor (Uttar Pradesh), and Dr Madhuchandra Kar (West Bengal).
Former Union minister Smriti Irani has been appointed as the general secretary in-charge for Uttar Pradesh, which is expected to go to polls in early 2027.
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Organisational Leadership
BL Santhosh continues as National General Secretary (Organisation), with Shivprakash (Mumbai) and Saudan Singh (Chandigarh) serving as National Joint General Secretaries (Organisation).
Among the National General Secretaries named are Vinod Tawde (Maharashtra), Sunil Bansal (Delhi), Biplab Kumar Deb (Tripura), Smriti Irani (Uttar Pradesh), Dr Satish Poonia (Rajasthan), Gajendra Patel (Madhya Pradesh), Harish Dwivedi (Uttar Pradesh) and Sanjay Bhatia (Haryana). Notably, Smriti Irani has been given charge of Uttar Pradesh as part of this list.
National Secretaries And Treasurers
The party named 16 National Secretaries, including Kavita Patidar (Madhya Pradesh), K Surendran (Kerala), Dr Bhola Singh (Uttar Pradesh), Dr Pradip Varma (Jharkhand), Jagdish Ishwarbhai Patel (Gujarat), Dr Sandeep Pathak (Delhi), Phangnon Konyak (Nagaland), Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Anil Antony (Kerala), Dr M Venkateshan (Tamil Nadu), Manoj Tigga (West Bengal), Siddharth Shambhu (Bihar), Dr Swadesh Singh (Delhi), Mriganka Deo Barman (Assam), Rohan Gupta (Gujarat) and Jai Prakash (Delhi).
Piyush Goyal (Maharashtra) has been named National Treasurer, with Rajesh Mangal (Rajasthan) as National Joint Treasurer.
Central Office And Coordination Roles
Tarun Chugh (Punjab) has been appointed Central Office In-charge, while Mahendra Pandey (Uttarakhand) will serve as Central Office Secretary.
Sambit Patra (Odisha) has been named North-East Coordinator, with Rajiv Babbar (Delhi) as North-East Joint Coordinator. Vishnu Datt Sharma (Madhya Pradesh) has been appointed All Cells Coordinator, alongside Rituraj Sinha (Bihar) and Vishnu Vardhan Reddy (Andhra Pradesh) as All Cells Joint Coordinators.
Morcha Presidents
The party also announced the presidents of its various morchas: Dr Hemang Joshi (Yuva Morcha, Gujarat), Roop Kumari Choudhary (Mahila Morcha, Chhattisgarh), Amarpal Maurya (OBC Morcha, Uttar Pradesh), Bansilal Gurjar (Kisan Morcha, Madhya Pradesh), Shivesh Kumar Ram (SC Morcha, Bihar), Dr Mannalal Rawat (ST Morcha, Rajasthan), and Kunwar Basit Ali (Minority Morcha, Uttar Pradesh).
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Media Roles
Anil Baluni (Uttarakhand) has been named Media Convenor, with Ashish Usha Agrawal (Madhya Pradesh), Pradeep Bhandari (Delhi) and Siddharth Yadav (Delhi) as Media Co-Convenors.
On the social media front, Deepak Mhaskey (Chhattisgarh) has been appointed Social Media Convenor, joined by Priti Gandhi (Maharashtra), Shivanand Dwivedi (Delhi), Alok Bhatt (Uttarakhand) and Arun Yadav (Haryana) as Social Media Co-Convenors.
The press release was signed by Arun Singh, National General Secretary and Office In-charge.
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