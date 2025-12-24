Bengaluru Power Outage Today: Check Power Cut Affected Areas, Timings On Dec. 24
The authorities will undertake quarterly maintenance work at 66/11 KV Vijayanagara Station. Similar work will also be carried out at the other stations, resulting in power outages.
The Bengaluru Electricity Supply Company Ltd. (Bescom) has announced that some parts of Bengaluru will experience power cuts on Wednesday due to scheduled maintenance work. As a result, residents in the affected areas are advised to plan their activities accordingly and take necessary precautions.
The affected power stations include the 66/11 KV Vijayanagara Station, along with the Padmanabhanagar, Subramanyapura, and ISRO Layout stations. Areas served by these stations will experience power outages starting from 10:00 a.m. on Wednesday, according to an X post by Bescom.
The authorities will undertake quarterly maintenance work at 66/11 KV Vijayanagara Station. Similar work will also be carried out at the other stations, resulting in power outages.
Power supply will be interrupted between 10:00 a.m. and 5:00 p.m. in several areas under 66/11 KV Vijayanagara Station. For remaining affected places, the power cut will remain in place between 10:00 a.m. to 4:00 p.m.
Affected Areas Under 66/11 KV Vijayanagara Station:
Power outage in the Bescom area— Namma BESCOM | à²¨à²®à³à²® à²¬à³à²¸à³à²à²¾à² (@NammaBESCOM) December 23, 2025
December 24, 2025#Bescom #Poweroutage pic.twitter.com/bWzdjr7GfU
Basaveshwaranagara, Vijayanagara, Govinda rajanagara, Kamakshipalya, RPC Layout, Binny Layout, Prashanthanagara, M.C.Layout, Marenahalli, Hosahalli, Thimmenahalli, Vinayaka Layout, Kaveripura, Ranganatha pura, Syndicate Bank Colony, Nagarabhavi, Siddaiah Puranik Road, KHB Colony, Magadi Main Road, HVR Layout, Agrahara Dasarahalli and surrounding areas.
Affected Areas Under Padmanabhanagar, Subramanyapura and ISRO Layout Stations:
Power outage in the Bescom area— Namma BESCOM | à²¨à²®à³à²® à²¬à³à²¸à³à²à²¾à² (@NammaBESCOM) December 22, 2025
December 24, 2025#Bescom #Poweroutage pic.twitter.com/rJe3YoJh8V
Banagiri Nagar, Pappaiah Garden, Balaji Choultry area, Siddamma & Siddaiah reddy area, S9 sub div, Division office, 30th main, 30th cross, BNM college, BDA complex, Devagiri temple, BSNL office, BSK 2nd stage, From SLV hotel to 24th cross, Upahara hotel, 24th cross, Chennammanakere Achukattu, Manjunath colony, BMTC depot, Rajiv Nagara, Syndicate bank colony, Padmanabha nagara, Raghavendra layout, 18th main telephone exchange, Kindney foundation, Maharaja Hospital, Laxmikantha Choultry, Puttalingaiah road, Padmanabha nagara, Laxmi kantha temple, Shravanthi Apartment, RK layout, Kadrenahalli, Yarab nagar, 9th main, Monotype, Teachers colony, Kaveri Nagar, Dr Ambedkar nagara, M M Industrial area, Post office, MMI, Indo American, Uma Maheshwari temple (15th cross to 17 D cross), Gubbalala, Part of Uttarahalli, ISRO layout Ind. Area, Adarsha apartments I & II, Mantri Tranquil apartments, Maruthi layout, Bharath layout, Doddakallasandra Land area, Agara and connected areas, Kumaraswamy lyt, Vittal nagara, Yadalam nagara, Maruthi nagara, Arehalli, Ittamadu, AGS Layout, Chikalsandra, TG Layout, Bhuvneshwarinagar and areas surrounding the sub-station, ISRO Layout, ISRO layout Ind. Area, Kumarswamy layout, Ilyasnagar, Yelchenahalli, Gangadhara Nagara, Vivekananda Colony, Pragathipura, Sarbande palaya, Prathibha Industrial area, supreme leather garments, Chanadra nagara, Kashi Nagara, Vikram Nagar, Nanjappa Layout, Bikashipura, Teachers colony, JHBCS layout, Bendrenagar, Eshwar nagara, Miniyaznagar, kanaka layout, Kanaka nagara and surrounding areas.