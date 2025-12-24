Bengaluru Power Outage Today: Check Power Cut Affected Areas, Timings On Dec. 24

The Bengaluru Electricity Supply Company Ltd. (Bescom) has announced that some parts of Bengaluru will experience power cuts on Wednesday due to scheduled maintenance work. As a result, residents in the affected areas are advised to plan their activities accordingly and take necessary precautions.

The affected power stations include the 66/11 KV Vijayanagara Station, along with the Padmanabhanagar, Subramanyapura, and ISRO Layout stations. Areas served by these stations will experience power outages starting from 10:00 a.m. on Wednesday, according to an X post by Bescom.

The authorities will undertake quarterly maintenance work at 66/11 KV Vijayanagara Station. Similar work will also be carried out at the other stations, resulting in power outages.

Power supply will be interrupted between 10:00 a.m. and 5:00 p.m. in several areas under 66/11 KV Vijayanagara Station. For remaining affected places, the power cut will remain in place between 10:00 a.m. to 4:00 p.m.